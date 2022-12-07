‫قمة جائزة Yidan 2022: توفير منصة لتسليط الضوء على تطوير المعلمين وتمكينهم

هونغ كونغ، 7 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — استضافت مؤسسة جائزة Yidan ، المؤسسة الخيرية العالمية التي تقف وراء أعلى وسام تعليمي في العالم، قمة جائزة Yidan لعام 2022 البارحة.

يواجه المعلمون تحديات أكثر – وأكثر تعقيدًا – من أي وقت مضى. لقد دعتنا الأمم المتحدة جميعًا إلى تقديم دعم أفضل للمعلمين في قمة تحويل التعليم ( TES ) في سبتمبر. جمعت قمة جائزة Yidan لهذا العام الأضواء الرائدة في التعليم والسياسة والعمل الخيري لمناقشة معنى أن تكون مدرسًا اليوم وغدًا.

في سلسلة من المناقشات، ناقش أعضاء اللجنة الطرق المؤثرة لدعم تطوير المعلمين وتمكينهم، وأهمية بناء الروابط بين سياسة التعليم وممارسته، والابتكارات في تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكيف يمكن للتعاون أن يؤدي إلى التغيير في الفصل الدراسي.

قال الدكتور تشارلز شين ييدان، مؤسس جائزة Yidan ، “التعليم نظام بيئي. لكي يزدهر هذا النظام البيئي، يجب أن يوفر الظروف التي تعترف وتدعم العمل الأساسي للمعلمين وتمكنهم من النجاح”.

انضم خبراء التعليم إلى الدكتورة ليندا دارلينج هاموند، الحائزة على جائزة Yidan لأبحاث التعليم لعام 2022، لمناقشة التحديات والفرص التي نشأت في التعليم أثناء الوباء. وسلطت الضوء على برامج إعداد المعلمين التي نجحت في إعداد المعلمين لعالم متغير، بالاعتماد على أمثلة من أنظمة التعليم في الصين ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة. ناقش المتحدثون أيضًا أهمية بناء الروابط بين البحث والممارسة والسياسة.

في الجلسة الثانية، انضم البروفيسور كارل ويمان، الحائز على جائزة Yidan 2020 لأبحاث التعليم ومؤسس PhET Interactive Simulations ، إلى الدكتورة كاثي بيركنز، مدير المحاكاة التفاعلية في PhET ، وزكريا مباسو، سفير أفريقيا PhET . ناقشوا كيف يمكن أن تكون الابتكارات مثل محاكاة الرياضيات والعلوم التفاعلية في PhET أدوات قوية في الفصل الدراسي عن طريق إزالة الحواجز وإعطاء المتعلمين دورًا أكثر نشاطًا في عملية التعلم. تحدثوا أيضًا عن الكيفية التي تساعد بها برامج مثل زمالة PhET في تسريع تبني ممارسات التدريس والتعلم الجذابة والقائمة على الأبحاث في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

في جلسة أخرى، شارك البروفيسور يونغشين تشو، الحائز على جائزة Yidan 2022 لتطوير التعليم، أمثلة قوية لتحفيز المعلمين وممارسات التطوير المهني، بالاعتماد على أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مبادرة التعليم الجديدة في الصين. شارك أعضاء اللجنة استراتيجيات لبناء شبكات قوية من الأقران، والتي تربط المعلمين وتمكنهم من التعلم من بعضهم البعض. تحدثوا أيضًا عن كيفية قيام مراكز التعلم عبر الإنترنت بتحويل وتوسيع فرص التعلم للمعلمين عبر الإنترنت – والأهم من ذلك كله في سياق الوباء وما بعده.

كما بحثت القمة في تطور دور العمل الخيري. وسلط ممثلون من مؤسسة D.H Chen ومؤسسة Bei Shan Tang الضوء على أهمية التعاون مع أصحاب المصلحة في مجال التعليم لدعم التطوير المهني للمعلمين المحليين. كما شارك مدرسون من عدد من مدارس هونج كونج أمثلة على البرامج التجريبية التي تعد المعلمين بشكل استباقي لرعاية الطلاب المستعدين للمستقبل.

منح الفائزين بجائزة 2022 Yidan

في 4 ديسمبر، مُنحت الدكتورة ليندا دارلينج هاموند والبروفيسور يونغشين تشو رسميًا جائزة Yidan 2022 لأبحاث التعليم وجائزة Yidan 2022 لتطوير التعليم على التوالي لعملهما الاستثنائي في تمكين معلمينا وشبابنا بالمهارات اللازمة للازدهار في القرن ال 21. ينضمون إلى المجتمع العالمي لصانعي التغيير التربوي التابع لمؤسسة جائزة Yidan ومجلس Yidan of Luminaries .

باب الترشيحات لجائزة Yidan لعام 2023 مفتوح

باب الترشيحات لجائزة Yidan 2023 مفتوح الآن وسيغلق في 31 مارس 2023. ستستضيف مؤسسة Yidan Prize Foundation ندوة عبر الإنترنت في 18 يناير 2023 لمشاركة المزيد من المعلومات حول الجائزة وكيفية الاشتراك وما يبحث عنه الحكام في الفائز.

لمعرفة المزيد حول تقديم ترشيح لجائزة Yidan ، قم بزيارة موقع مؤسسة جائزة: Yidan: https://yidanprize.org/the- prize/nominations/

نبذة عن مٶسسة جائزة YIDAN

مؤسسة جائزة Yidan مؤسسة خيرية عالمية، تسعى إلى المساهمة في تغيير العالم نحو الأفضل من خلال تطوير التعليم. من خلال جائزتها وشبكتها من المبتكرين، تدعم مؤسسة جائزة Yidan الأفكار والممارسات في التعليم – على وجه التحديد، تلك التي لديها القدرة على تغيير الحياة والمجتمع بشكل إيجابي.

تعد جائزة Yidan وسامًا تعليميًا شاملًا رفيع المستوى يكرم الأفراد أو الفرق التي تساهم بشكل كبير في تطوير نظريات التعليم وممارسته. وهي تتألف من جائزتين تعملان في وئام: جائزة Yidan للبحوث التربوية وجائزة Yidan لتطوير التعليم. إنها مصممة للتأثير: يحصل الفائزون على تمويل مشروع بقيمة 15 مليون دولار هونج كونج على مدى ثلاث سنوات، مما يساعدهم على توسيع نطاق عملهم، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وجائزة نقدية قدرها 15 مليون دولار هونج كونج (يتم تقاسمها بالتساوي للفرق).

للمزيد من المعلومات قم بزيارة yidanprize.org أو تواصل مع media@yidanprize.org .

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