‫قصف عسكري صغير بطائرة بدون طيار لأول مرة في معرض الصين الجوي 2022

زوهاي، الصين، 5 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — افتتاح المعرض الجوي الصيني الرابع عشر قريبًا. سوف تقدم LoongUAV مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار العسكرية الفعالة من حيث التكلفة والخفيفة الوزن لأول مرة، بما في ذلك طائرات المراقبة بدون طيار من طراز LOONG 4 ، وطائرات دون طيار من طراز LOONG 5 ، وطائرات بدون طيار من طراز LOONG 1 ، وطائرات بدون طيار من طراز ، LOONG 2 وطائرات بدون طيار للاستطلاع .

في السنوات الأخيرة من الحروب المحلية والصراعات المسلحة، كقوة قتالية جوية ناشئة، سلطت الطائرات بدون طيار الضوء على فعاليتها القتالية. أصبح تجهيز الطائرات بدون طيار وسيلة فعالة لتعزيز قوة الدفاع الوطني بتكلفة أقل.

هناك أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار العسكرية، والتي يمكن تقسيمها إلى طائرات بدون طيار استطلاعية، وطائرات بدون طيار هجومية قتالية، وطائرات بدون طيار إلكترونية مضادة للتدابير، وطائرات بدون طيار فخ، وطائرات بدون طيار مستهدفة، وطائرات بدون طيار استطلاع وضرب. يمكن تقسيمها أيضًا إلى طائرات بدون طيار كبيرة، وطائرات بدون طيار متوسطة، وطائرات بدون طيار خفيفة، وطائرات بدون طيار صغيرة، وطائرات بدون طيار صغيرة حسب حجمها. الطائرات بدون طيار الكبيرة مثل الطائرات بدون طيار الهجومية القتالية من الصين والولايات المتحدة الأمريكية باهظة الثمن وذات كفاءة قتالية منخفضة. بعض الطائرات بدون طيار الإيرانية لها وظيفة واحدة فقط وغير قابلة لإعادة التدوير. تكلفة الاستخدام الفردي هي أكثر من مئات الآلاف من الدولارات. على الرغم من أن بعض الطائرات بدون طيار الاستهلاكية الصينية منخفضة السعر، إلا أن عمر البطارية قصير وسيناريوهات التطبيق محدودة.

تتميز هذه الطائرة بدون طيار بتكلفة منخفضة وفعالية عالية من حيث التكلفة. ويمكنها أن تحمل ستة مدافع هاون من عيار 60 ملم أو أربعة مدافع هاون من عيار 82 ملم، من خلال وحدة بسيطة مثبتة على القذائف بتكلفة تقل عن 10 دولارات، ودقة القنابل في حدود 3 أمتار، والحد الأقصى لوقت التحمل يتجاوز 240 دقيقة، والحد الأقصى لسرعة الطيران 80 كم/ساعة. تُستخدم تقنية الإقلاع والهبوط العمودي ( VTOL ) لتحسين مناورة النشر وتحسين أداء الطيران. مع القدرة على الهجوم الانتحاري، يمكنه قفل وتتبع الأهداف الديناميكية لضربات دقيقة. لديه خفية قوية، وهو هدف بطيء وصغير، وليس له مصدر حراري، ولديه سطح انعكاس راداري صغير جدًا، والذي يمكن أن يتجنب مراقبة الرادار بشكل فعال وليس من السهل إسقاطه. ولديها القدرة القوية على مكافحة التداخل والقدرة على البقاء في ساحة المعركة، والتكنولوجيا الحالية المضادة للطائرات بدون طيار لا تستطيع الدفاع ضدها.

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تقوم LoongUAV بتصميم وتطوير وتصنيع وتسويق الطائرات بدون طيار التكتيكية الفعالة، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات الدعم المخصصة. طائراتنا العسكرية الصغيرة بدون طيار فعالة من حيث التكلفة، وفعالة، وخفيفة الوزن، وقادرة على نقل حمولات كبيرة عبر مسافات طويلة.

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