قصة حب تشيشي: لحظات جميلة للرئيس شي جين بينغ وزوجته السيدة بينج ليوان

بكين, 17 أغسطس/آب 2021 / PRNewswire / — تقرير من سي سي تي في+:

يصادف يوم السبت عيد تشيشي، أو عيد الحب الصيني، وهو اليوم الذي يجتمع فيه الأزواج الصينيون للاحتفال بعلاقتهم وتعزيز الروابط الأسرية.

يضع الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بينج ليوان قدرًا كبيرًا من التقدير لأسرتهما؛ فقد أكد الرئيس شي في مناسبات عديدة على الترابط بين العائلات والدولة، داعيًا الناس إلى قدر أسرهم حق قدرها وتكريس أنفسهم للدولة.

قضى شي وبينغ أكثر من ثلاثة عقود معًا، ودائمًا ما اتسما بالمحبة والاحترام لبعضهما البعض.

قابل الزوجان بعضهما البعض لأول مرة في عام 1986، حينها وقعا في حب بعضهما من النظرة الأولى، وتزوجا في شهر سبتمبر/أيلول التالي.

وأشار وانغ جينشوي، والذي كان زميل الرئيس شي في ذلك الوقت، إلى أنهما لم يقيما حفل زفاف رسمي، بل دعوا بعض الأصدقاء لتناول وجبة خفيفة وحسب.

وكما كان زفافهما بسيطًا، لم يتلاشى حب الزوجين لبعضهما البعض أبدًا. كان كلاهما مشغولاً بالعمل، لكنهما بذلا قصارى جهدهما لتقديم الرعاية والدعم لبعضهما البعض. ولقد صرح الرئيس إلى مضيفه في مقابلة قائلًا: “إنني أتصل بزوجتي مرة في اليوم على الأقل”.

يمكن رؤية حب الرئيس شي واحترامه لزوجته بينغ في العديد من التفاصيل؛ فقد ارتدى الزوجان ملابس مطابقة في مناسبات مختلفة.

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما ألقى شي خطبته بمناسبة العام الجديد من مكتبه، شوهدت صور بينغ وأفراد أسرته على رف المكتبة خلفه.

زار الرئيس شي جين بينغ ليانجياهي في مقاطعة شانشي عشية عيد الربيع في عام 2015، حيث كان يعمل مزارعًا منذ ما يقرب من سبع سنوات. وعرَّف السكان المحليين على بينغ ليوان، قائلًا بلهجتهم المحلية: “هذه زوجتي”.

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، استقل الرئيس شي كاسحة الجليد كزو لونغ، وبعدما دخل من باب المقصورة، استدار لمساعدة زوجته بينغ على الدخول.

في يونيو/حزيران 2015، تشارك الرئيس شي قطعة من كعكة مع زوجته بينغ خلال زيارتهم لعائلة محلية في كوستاريكا.

في سبتمبر/أيلول 2014، استمتع الرئيس شي وزوجته بينغ بوقتهما معًا على أرجوحة في غوجارات بالهند.

ولقد قال الرئيس شي ذات مرة: “يجب ألا ندع حبنا الحقيقي ينقطع بسبب المسافات الطويلة؛ ولا ينبغي أن ننسى الحب الحقيقي في خضم حياتنا المشغولة، أو نهمله أثناء عملنا الجاد ليلًا ونهارًا”.

فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=Lc6B2zcad7Y