‫قدمت Changhong العديد من الأجهزة المنزلية الجديدة في معرض كانتون 132

سيعقد الحدث الرئيسي المتعلق بالتجارة العالمية عبر الإنترنت

غوانزو، الصين، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — في معرض الاستيراد والتصدير الصيني 132 (معرض كانتون) الذي يقام عبر الإنترنت وسيبدأ في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ستعرض Changhong ، إحدى أكبر الشركات المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية في الصين، مجموعة كاملة من المنتجات، بما في ذلك الأجهزة المنزلية الصديقة للبيئة من الجيل الخامس وتلفزيونات Mini LED ومكيفات الهواء من طراز Eva وثلاجات وغسالات Space Pro . ستقدم الشركة بفضل براعتها التكنولوجية على إنترنت الأشياء ( IoT ) والذكاء الاصطناعي ( AI ) والبيانات الضخمة وشرائح الجيل الخامس 5G ، تجربة متفوقة للمستخدمين من خلال تزويدهم بمجموعة كاملة من الأجهزة المنزلية الذكية المبتكرة والمحدثة.

ستستفيد Changhong من منصتها عبر الإنترنت في معرض كانتون 132 بالكامل لإطلاق منتجات جديدة، فضلاً عن نشر صالة عرض الواقع الافتراضي VR وجناح افتراضي ومنشأة بث مباشر عبر الإنترنت. سيعرض كشك صانع الأجهزة المنزلية عبر الإنترنت المنتجات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع توفير عدد من الخدمات، بما في ذلك مطابقة العرض والطلب، والمفاوضات التجارية عبر الإنترنت، مما يوفر تجربة أفضل للمشترين. (قم بزيارة صالة عرض Changhong في: https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/shops/451692550933632? keyword=&fbclid= IwAR1SwCZbN8tcDUIfA9D1RnzF_ TnyrKVQQW_QtDlkd3EUGV-vHbc- mj3HW3c#/ )

تقدم Changhong العديد من المنتجات الجديدة عبر الإنترنت

أحد الميزات البارزة هو تلفزيون Changhong الذكي الجديد Mini LED الذي يأتي مزودًا بلوحة خلفية بلورية صغيرة رفيعة للغاية وأحدث تقنية عرض نقطي لتقديم جودة صورة HDR فائقة، ومجموعة ألوان واسعة تتجاوز 95٪ ودقة ألوان من الدرجة الأولى، مما يخلق تجربة مشاهدة نابضة بالحياة.

مع أحدث نظام تشغيل أندرويد Android 11 ومعدل تحديث مرتفع 120 هرتز بالإضافة إلى تقدير الحركة وتعويض الحركة ( MEMC) ، تم إطلاق تلفزيون بشاشة كبيرة 98 بوصة من Changhong ، أول طراز تلفزيوني للشركة للأسواق الدولية، يعالج بشكل فعال الاهتزاز والتشويه المرتبط بارتفاع – سرعة الصور المتحركة.

يعد طراز Eva من Changhong ، وهو أول مكيف هواء في العالم يدعم عدة لغات والتحكم الصوتي دون اتصال بالإنترنت، بتجربة تفاعلية أفضل مع دعمه لثماني لغات جنبًا إلى جنب مع التنشيط الصوتي حتى في المناطق التي لا يوجد بها اتصال بالإنترنت.

تشمل المعروضات الرائعة في Changhong أيضًا ثلاجات وغسالات Space Pro التي تكون أرق وأصغر حجمًا من المنتجات المماثلة المتوفرة في السوق بفضل تقنية الشركة فائقة النحافة الرائدة عالميًا. توفر سلسلة ثلاجات Space Pro بفضل تقنية الحفظ التي تمت ترقيتها بالكامل، أداءً أفضل من حيث الحفاظ على الطعام طازجًا من خلال إطالة العمر الافتراضي بشكل فعال.

تؤدي الجهود المبذولة في توسيع قنوات المبيعات إلى نمو مطرد في أعمال Changhong الدولية

على الرغم من الضغوط والتحديات التي تواجه الأعمال التجارية الدولية في عام 2022، وسعت Changhong قنوات المبيعات مع تعزيز كفاءتها في المنتجات والتقنيات بالإضافة إلى قدرات التصنيع الذكية الأمامية. من خلال القيام بذلك، حققت نموًا مطردًا في ثلاثة خطوط إنتاج رئيسية – أجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء وكذلك الثلاجات والغسالات جنبًا إلى جنب مع تعزيز ربحيتها. أظهرت إيرادات مبيعات الشركة من مكيفات الهواء زيادة سنوية بنسبة 40٪ تقريبًا بنهاية شتنبر/أيلول على وجه الخصوص.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Changhong بتسريع بناء قنوات البيع خارج سوقها المحلي في الصين من خلال توسيع وجودها في سوق التجارة الإلكترونية العالمي. نمت CHiQ العلامة التجارية للأجهزة المنزلية الذكية المتطورة بسرعة مع المنتجات المتاحة في أكثر من 30 دولة حول العالم. كما عززت العلامة التجارية قدرتها التنافسية.

في السنوات الأخيرة، واصلت Changhong تحسين إستراتيجيتها التجارية، مع تسهيل التصنيع الذكي والتحديث بالإضافة إلى توسيع السوق. قامت الشركة أيضًا ببناء وتعزيز نظام الابتكار التكنولوجي الخاص بها عبر سلاسل القيمة الأولية والنهائية عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك ضواغط الثلاجة وتخزين البيانات الضخمة ووحدات إنترنت الأشياء. من خلال نهج عالمي لتطوير المنتجات والتصنيع وإدارة الأعمال، أصبحت Changhong علامة تجارية عالمية ذات رؤية دولية.