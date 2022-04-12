قادة الفكر والمتبنون الأوائل للذكاء الاصطناعي يتبادلون الأفكار في معرض الذكاء الاصطناعي العالمي في دبي

في ضوء التكنولوجيا التي تتحرك بكامل سرعتها، سيجمع معرض Trescon العالمي للذكاء الاصطناعي بين كبار موظفي المعلومات المؤهلين مسبقًا والرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين التنفيذيين ورؤساء الذكاء الاصطناعي وكبار الموظفين الرقميين ورؤساء الابتكار وخبراء الذكاء الاصطناعي الدوليين – كل ذلك تحت سقف واحد وسيشارك أيضًا في استضافة جوائز الذكاء الاصطناعي العالمية للتعرف على الابتكارات المتميزة في هذا المجال.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 أبريل 2022 /PRNewswire/ — عرض الذكاء الاصطناعي العالمي – أطول حدث للذكاء الاصطناعي في العالم الذي يدار باستمرار ويسلط الضوء بشكل مكثف على أحدث الاتجاهات والتحديات في الذكاء الاصطناعي، ML و RPA هو الآن في إصداره العالمي الخامس والثلاثين وسيعقد في 25-26 مايو 2022، في أبراج جميرا الإمارات في دبي. ومن المقرر أن تكون الأكبر في السلسلة حتى الآن وستستضيف أيضًا “جوائز الذكاء الاصطناعي العالمية “ للتعرف على أحدث الابتكارات في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي وتشجيعها.

عند الحديث عن قوة وأهمية الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي، صرح السيد أناند فيراماني، صرح نائب الرئيس والمدير الجغرافي في آسيا والشرق الأوسط، Happiest Minds، “لقد زادت قوة وأهمية الذكاء الاصطناعي والت شغيل الآلي بشكل كبير بسبب نضج هذه التقنيات وأصبحت الآن أساس مكان العمل الحديث لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والأمن السيبراني. الذي كان في السابق حلًا لاحقًا، الآن عامل دافع لأي استراتيجية تشغيلية وتجارية جديدة “.

و في إطار تعليقه على مستقبل التحول الرقمي في المنطقة، صرح السيد هيثم باطا، الشريك الأول في Nuummite Consulting “نحن في Nuummite Consulting نجدد التزامنا لشركائنا ولعملائهم الكرام بمساعدتهم على الانتقال بأمان وسلاسة إلى العصر الرقمي. تم تصميم حلولنا ومنتجاتنا لتلبية متطلبات شركائنا العالية الدقة وتجاوز توقعات عملائهم الذين يعتبرون المستخدمين الفعليين لتلك المنتجات. وبصفتنا مقدم خدمة إقليمي رائد لحلول التشغيل الآلي للعمليات الروبوتية RPA، يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث المرموق حيث يجتمع قادة الصناعة الرئيسيين لمناقشة أحدث التطورات التقنية في مجال الصناعة الرقمية واكتشاف فرص التعاون البيني فيما بينهم”.

سينضم أكثر من 20 متحدثًا من النخبة إلى العرض جنبًا إلى جنب مع صناع القرار في تكنولوجيا المعلومات على مستوى 200 درجة مئوية لمناقشة أفضل الممارسات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف أحدث الابتكارات في هذا النظام البيئي سريع التطور.

عرض وجوائز الذكاء الاصطناعي العالمي – دبي برعاية:

الراعي الرئيسي – Happiest Minds

الراعي البلاتيني – Enterprise Bot

الراعي الذهبي – BytePlus

الشريك الرقمي الرسمي – Nuummite Consulting

الراعي الفضي – ManageEngine

الجهات الراعية البرونزية – BEINEX و SoothSayer

شريك الجمعية – IGOAI

للتواصل الإعلامي: