‫قائمة أكور لأفضل افتتاحات الفنادق في 2023

لقطة رائعة للفنادق “القادمة قريبًا” من حافظة العلامات التجارية الأكثر تنوعًا في العالم

باريس، 19 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — مع تزايد الضجة والتوقعات حول التخطيط للسفر في عام 2023، يسر أكور أن تكشف عن قائمة قصيرة من العقارات المرتقبة للغاية التي سيتم افتتاحها العام المقبل. من عطلات المدينة إلى عطلات الشاطئ، ومن الفنادق ذات التفكير البيئي أو الفنادق الصديقة للميزانية إلى ملاذات فاخرة للغاية، هذه هي الوجهات الجديدة الرائعة والمغامرة التي سيحرص الضيوف والمسافرون العالميون على رؤيتها…ويُنظر إليهم من بينها. ليس مطلوب فلاتر TikTok أو Instagram !

فنادق ومنتجعات فاخرة

أكور هي شركة عالمية رائدة في مجال الفخامة، حيث قامت بتنظيم واحدة من أكثر المحافظ الفاخرة استثنائية في العالم. تشتهر العلامات التجارية الفاخرة في أكور ليس فقط بضيافتها الكريمة والاهتمام بها وتخصيصها حسب الطلب، ولكن أيضًا بمطاعمها وباراتها الحائزة على جوائز، وبرمجة الصحة التحويلية، والتجارب المخصصة التي تفتح العقول، وتوسع المعرفة، وتغير وجهات النظر.

Sofitel Legend Casco Viejo Panama (أوائل عام 2023)

الفندق الأول والوحيد الفاخر في بنما الذي يتمتع بهوية فرنسية أصيلة، ويجلب فن الحياة الجوهري إلى مدينة كاسكو فيجو التاريخية، بنما، وهي موقع تراث عالمي لليونسكو. سوف تكون Sofitel Legend Casco Viejo Panama العنوان الأسطوري السادس في مجموعة علامة Sofitel Legend التجارية المرموقة. يتميز الفندق، الذي تم إنشاؤه مباشرة في المياه، بإطلالات غير مقيدة ومثيرة للإعجاب على المحيط الهادئ وأفق مدينة بنما، بمزيج فائق من المرافق ووسائل الراحة، بما في ذلك 159 غرفة وجناحًا مجهزًا بشكل جميل، والغالبية العظمى منها بمناظر بحرية تحسد عليها؛ وخمسة أماكن رائعة لتناول الطعام والمشروبات، بما في ذلك بار على السطح

وصالة؛ وحمام سباحة على المحيط؛ وما يقرب من 9880 قدم مربع من المساحات المرنة المخصصة للمناسبات الداخلية والخارجية.

شقق فيرمونت رملة الفندقية، الرياض (أوائل عام 2023)

شقق فيرمونت رملة الفندقية هي وجهة فاخرة فريدة من نوعها حقًا وستصبح قريبًا العنوان السكني الأكثر رواجًا في العاصمة. يتسع خمسة وثلاثون طابقًا لـ 249 وحدة سكنية فسيحة وفاخرة، كل منها يخرج إلى تراسات خاصة توفر إطلالات خلابة على مدينة الرياض. يقع الفندق في قلب الحدث، بالقرب من حي الملك عبد الله المالي ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مع سهولة الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي.

رافلز لندن في The OWO (منتصف عام 2023)

شهدت هذه التحفة المعمارية، التي تقع في مكتب الحرب القديمة التاريخي في وايتهول، لندن، حصتها من أشهر رجال الدولة والجواسيس في بريطانيا، من ونستون تشرشل إلى إيان فليمنغ. شهد المبنى التاريخي تحولًا هائلًا، ويضم الآن 120 غرفة وجناحًا فخمًا، و 85 شقة خاصة مذهلة، و 11 مطعم وبارًا فائق الأناقة. سيوفر منتجع Guerlain الصحي الحصري ومرافق الصحة حسب العمود عضوية خاصة للسكان المحليين المعروفين.

فندق وشقق رافلز بوسطن باك باي (منتصف عام 2023)

سيفتح أول فندق رافلز في أمريكا الشمالية أبوابه هذا العام، ليجلب مستوى جديدًا من الأناقة والسحر والمغامرة إلى مدينة بوسطن التاريخية. يقع الفندق الفاخر في حي باك باي المرموق، ويتميز بهو سماء مذهل مكون من ثلاثة طوابق وهو الأول من نوعه في المدينة. يوفر المبنى المميز المكون من 35 طابقًا مجموعة فريدة من 147 غرفة نزلاء و146 مسكنًا، مع أجنحة نزل مؤقت، وبيوت بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم وبيوت بنتهاوس رائعة.

رافلز في جالاكسي ماكاو (منتصف عام 2023)

إضافة مذهلة إلى منتجع Galaxy Macau ، وهو منتجع عالمي متكامل فاخر، سيقدم رافلز في Galaxy Macau مستوى جديدًا من التطور والأناقة إلى Macau . تم تصميم كل جناح من الأجنحة الـ 450 كقصر حديث فاخر، مع ضيافة سامسونج ذا فريم في كل غرفة، وتوفر خدم رافلز الشهيرة خدمة مخصصة وسرية.

Domaine De La Reine Margot – MGallery (منتصف عام 2023)

سيجد النزلاء إحساسًا بالترحيب بالأناقة هنا في قلب Jardin des Quiétudes ، على أبواب باريس. كان النصب التاريخي للقرن السابع عشر في الأصل موطن الملكة مارغريت دي فالوا. تم إحياء Domaine De La Reine Margot – MGallery من قبل المصمم المحترم جان ميشيل ويلموت، وهو يمزج بين روعة العالم القديم والأناقة المعاصرة. يتيح المنتجع الصحي الفخم للنزلاء الاستمتاع بلحظات العناية بالنفس، بينما توفر حديقة الخضروات والبستان جمالًا خارجيًا وفيرًا.

سوفيتيل شنغهاي نورث بوند (أواخر عام 2023)

سوف يتألق فن الحياة الفرنسي بشكل مشرق في الفندق المذهل المكون من 25 طابقًا، والذي يضم 300 غرفة وجناحًا فخمًا مع إطلالات رائعة على أفق شنغهاي الشهير. سيعشق النزلاء البار الموجود على السطح، والذي من المؤكد أنه سيصبح نقطة ساخنة في بوند، مع مناظره النهرية الشاملة. يضفي الطراز الفرنسي الحديث على تجربة الفندق هنا، مع Club Millésime ، ومنتجع Sofitel Spa الفاخر وصالة Sofitel للياقة البدنية الحديثة للغاية.

MontAzure Lakeside Phuket – MGallery (أواخر عام 2023)

ستطل أول شقق فندقية MGallery في تايلاند على المياه الفيروزية والمساحات الخضراء المورقة لشاطئ Kamala في Phuket . يدعو المنتجع الرائع ذو الطراز البوتيكي السكان إلى مجتمع خاص يضم 236 استوديوًا فسيحًا ومساكن بغرفة نوم واحدة محاطة بالحدائق والبحيرات والنافورات المتتالية. يعد إحساس MGallery المميز بالرفاهية والرعاية الذاتية اليومية جزءًا من التجربة، مع جناح الاسترخاء، ومسار الركض، ومنصة اليوغا، ومركز اللياقة البدنية، والنادي، وطريق الطبيعة، ومنطقة حمام السباحة الصديقة للعائلة، بالإضافة إلى مطعم أنيق وبار حمام سباحة مبهج.

فنادق لايف ستايل ( ENNISMORE )

Ennismore هي شركة ضيافة إبداعية مع مجموعة عالمية من العلامات التجارية الريادية والعلامات التجارية التي بناها المؤسسون بهدف في قلبهم. وينظم ويدير العقارات والتجارب الفريدة في بعض الوجهات الأكثر إثارة في جميع أنحاء العالم. دخلت أكور و Ennismore في مشروع مشترك في عام 2021 لإنشاء أسرع شركة ضيافة نمط حياة نموًا في العالم. في العام المقبل، ستفتتح Ennismore حاليًا أكثر من 30 فندقًا ومسكنًا يحمل علامة تجارية – استمرارًا لاتجاه هذا العام لافتتاح فندق جديد في المتوسط كل أسبوعين.

ميزون ديلانو باريس (أوائل عام 2023)

يقع ميزون ديلانو باريس في قلب الحي الثامن الأنيق للغاية، وهو واحة داخل المدينة الصاخبة. يحتل هذا المكان فناء من القرن الثامن عشر في 4 شارع دي أنجو، وهو مكان لتجربة مفاهيم طهي استثنائية وحصرية من قبل الشيف داني غارسيا من ثلاث نجوم، وهو وجهة نظر جديدة حول العافية واللحظات المنسقة الحصرية للغاية.

Mama Shelter Rennes (أوائل عام 2023)

يقع فندق Mama Shelter Rennes في موقع مركزي على بعد خطوات قليلة من Place des Lices وشارع rue de la Soif الشهير، وسيكون موطنًا لأول منتجع صحي Mama Skin Spa على الإطلاق. سيعطل الفندق مشهد ضيافة رين مع عرض جديد تمامًا، وسيضم 119 غرفة نوم، وخمس ورش عمل، ومطعم، وحمام سباحة، والعديد من غرف الكاريوكي بالإضافة إلى أول بار على السطح في المدينة مع إطلالات شاملة على أبراج العصور الوسطى.

SO/ Uptown Dubai (أوائل عام 2023)

الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يوفر SO /عالمًا من الموضة والأناقة الطليعية. يقع فندق SO/ Uptown Dubai في برج أبتاون التاريخي، وهو معجزة معمارية مستوحاة من شكل الماس وانعكاساته الخفيفة، وسيضم مطاعم وبارات وجهة، وسبا فخم وحمام سباحة، وقاعة احتفالات متميزة، إلى جانب 188 غرفة نزلاء أنيقة. كما ستتوفر مجموعة حصرية من 229 مسكنًا خاصًا، بما في ذلك شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم بالإضافة إلى غرف نوم مزدوجة، تتمتع جميعها بإطلالات غير منقطعة عبر أفق المدينة المذهل.

21c فندق متحف سانت لويس (أوائل عام 2023)

يدخل معلم إحياء النهضة التاريخي المكون من 10 طوابق في سانت لويس حقبة جديدة. 21c تنفث حياة جديدة في المبنى الذي يبلغ من العمر قرنًا من الزمان مع مساحات مليئة بالفن المعاصر، وبرامج ثقافية تركز على المجتمع، وأطعمة ومشروبات محلية المصدر، وبالطبع، ضيافة رائدة في العالم. تكريمًا لجذور المبنى كموقع YMCA سابق، سيحتوي 21c سانت لويس أيضًا على نادي رياضي وسباحة متكامل الخدمة.

قبيلة بانكوك سوخومفيت 39 (أوائل عام 2023)

يقع المركز الاجتماعي في قلب قبيلة بانكوك سوخومفيت 39. وهو مريح وعملي من حيث التصميم، كما أنه يضم مقهى مع وجبات خفيفة سريعة، وقهوة باريستا نهارًا، ومشروبات الكوكتيل المميزة ليلًأ. تعتبر كل التفاصيل أنها تخلق منزلًا أنيقًا وذكيًا بعيدًا عن المنزل. سواء كنت ترغب في الحفاظ على لياقتك البدنية أو الاسترخاء، يمكن لضيوف القبيلة الاستمتاع بالنادي الرياضي وحمام السباحة وسبا أونسن.

موندريان سنغافورة (أوائل عام 2023)

يقع موندريان سنغافورة في حي دوكستون هيل الراقي، على بعد رمية حجر من منطقة الأعمال المركزية في المدينة، وهو يقع بين أكثر المقاهي عصرية والمطاعم والحانات عالمية المستوى والمعارض الفنية والمتاجر المستقلة. يتميز الفندق بإطلالة رائعة على أفق المدينة المتلألئ.

جزيرة ريكسوس قطيفان، الدوحة (منتصف عام 2023)

يوفر منتجع جزيرة ريكسوس قطيفان الجديد الذي يطل على الخليج العربي متعة لا نهاية لها لجميع الأعمار. سيوفر نادي Rixy Kids Club بالفندق مكانًا سعيدًا حيث يمكن للأطفال ممارسة الفنون والحرف اليدوية، وتكوين صداقات، والاستمتاع. سيستمتع البالغون بعطلة مريحة للغاية مع الحمام التركي التقليدي وغرف العلاج الفاخرة في السبا والنادي الرياضي الحصري والترفيه المسائي مع عروض حية عالمية المستوى.

ذا هوكستون، تشارلوتنبورغ (منتصف عام 2023)

سيقع فندق هوكستون في تشارلوتنبورغ في برلين الغربية؛ وهي منطقة محبوبة لمشهد الطعام الانتقائي والمتاجر الأثرية، وعلى بعد دقائق قليلة من منطقة التسوق الشهيرة كورفورستندام. تم تحويل أول قاعدة أمامية ألمانية للعلامة التجارية بمساعدة استوديوهات Aime ، استوديو التصميم الداخلي لشركة Ennismore . مع الاستلهام من الحي – الذي كان في قلب النهضة الإبداعية للمدينة خلال عصر العشرينات الذهبية في برلين – سيتم تزيين غرف الفندق البالغ عددها 234 غرفة بأشكال مستوحاة من الفن الجديد وتفاصيل التصميم التعبيرية والنغمات الناعمة والصامتة.

موندريان وهايد إيبيزا (منتصف عام 2023)

التوجه إلى جزيرة إيبيزا الجميلة لأول مرة في صيف عام 2023 سيكون اثنين من العلامات التجارية Ennismore – موندريان وهايد. سيقع كلا الفندقين على الجانب الجنوبي الشرقي من الجزيرة، في خليج كالا لونجا الرائع مع شواطئ رملية واسعة وتلال مكسوة بالصنوبر على كلا الجانبين. سيكون موندريان إيبيزا موطنًا لـ 154 غرفة، بينما سيكون لدى هايد إيبيزا 409 غرف. في جميع أنحاء الفندقين، سيكون هناك تسعة مطاعم وبارات، بما في ذلك نادي الشاطئ، وكلها برعاية استوديو Ennismore لمفهوم المأكولات والمشروبات، Carte Blanched .

المزيد من العلامات التجارية والمزيد من الفنادق والمزيد من الأسواق

تقدم الفنادق المتوقعة أعلاه نظرة فاحصة على خطط أكور لعام 2023 في فئتي الفخامة ونمط الحياة. بشكل عام، ستفتتح الشركة مئات الفنادق والمنتجعات الجديدة في جميع أنحاء العالم، من خلال محفظتها المتنامية التي تضم أكثر من 40 علامة تجارية. فيما يلي بعض العينات الإضافية لإثارة شهية السفر تلك.

أوروبا

الترحيب بفندق باريس هيبودروم دي فينسين (أوائل عام 2023)

فنادق الترحيب هي دعاة لعقلية “افعل الخير، اشعر بالخير” – حيث تغذي الأفعال الجيدة المشاعر الجيدة. في فندق الاستقبال باريس هيبودروم دي فينسين، سيختبر النزلاء ضيافة فريدة من نوعها وتجربة تصميم إيكولوجي، بدءًا من مشروب ترحيبي ساحر وحلوى مخبوزة طازجة من أصحاب المتاجر المحليين. في المناطق الاجتماعية المريحة، يجتمع الضيوف ويلعبون ألعاب الطاولة ويتسكعون وسط الأجواء الرائعة والأثاث المعزز بشكل مبهج.

إيبيس ستايلز كوبنهاجن أوريستاد، الدنمارك (أوائل عام 2023)

ظهور أبيس ستايلز لأول مرة في الدنمارك هذا الشتاء. تم تصميم الفندق الجديد للجمع بين العيش في المناطق الحضرية وهدوء الطبيعة؛ تم إحياء موضوعين في تصميم الفندق في تباين صارخ ورائع. يقع الفندق الأنيق الذي يقوده التصميم في موقع مثالي داخل حي Amager في الجزيرة النابضة بالحياة بالقرب من وسط مدينة كوبنهاغن. يقع الفندق ضمن مشروع Nest45 الشهير، ويقع داخل مركز ملفت للنظر من المكاتب والشركات الصغيرة.

سويسرا تبليسي، جورجيا (منتصف عام 2023)

سيقع أول سويسري في جورجيا في قلب مدينة تبليسي القديمة. سيستفيد النزلاء من موقعه الرئيسي في وسط مدينة تبليسي، بالقرب من المعرض الوطني ومجلس النواب، على مقربة من ثلاثة حدائق في المدينة ومناظر رئيسية. يتميز التصميم الداخلي لـ Sundukovy Sisters بزخارف نباتية وعناصر زخرفية، مما يخلق واحة من الهدوء والطبيعة. يوفر المطعم والبار الفخم الموجود على السطح في الطابق السابع إطلالات ساحرة على المدينة.

منتجع بولمان أوكول جولف آند سبا، بلغاريا (منتصف عام 2023)

ظهور بولمان لأول مرة في بلغاريا في عام 2023. يقع الفندق المكون من 140 غرفة نوم و40 مسكنًا يحمل علامة تجارية على بعد 30 كم فقط جنوب شرق مدينة صوفيا وعلى بعد 20 دقيقة فقط من أحد أكبر منتجعات التزلج في بلغاريا – بوروفيتس. يعد منتجع وسبا بولمان أوكول للغولف، الذي تحيط به المتنزهات الجميلة، جزءًا من مشروع أوكول ليك بارك على حافة بحيرة إسكار، إلى الجنوب الشرقي من صوفيا. تصميم الفندق مستوحى من الطبيعة المحيطة والتراث الثقافي البلغاري.

أداجيو لندن وايتشابيل (أواخر عام 2023)

للنزلاء الذين يرغبون في الخدمات المفيدة للفندق وحرية العيش مثل السكان المحليين في شقة مجاورة، يوفر أداجيو توازنًا سهلًا بين الاثنين. ستوفر الشقق المزودة بالخدمات البالغ عددها 147 شقة على طريق وايتشابيل في شرق لندن، والتي تم تصميمها للإقامات الطويلة، شققًا بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم مزودة بمطابخ. تخلق المناطق المشتركة النابضة بالحياة جوًا ترحيبيًا وعاطفيًا يشجع على إقامة روابط جديدة.

منتجع كولاسين السويسري، الجبل الأسود (أواخر عام 2023)

يقع أول عقار أكور في الجبل الأسود على ارتفاع 1600 متر فوق مستوى سطح البحر وسط منحدرات التزلج الخلابة. يتكامل تصميم الفندق المكون من 116 غرفة مع الأجواء الطبيعية، مما يحافظ على الموقع ويجسد جوهر الحيوية الطبيعية لسويسرا. يقع العقار الجديد، الذي يعد قاعدة مثالية لمحبي الرياضات الشتوية، داخل منتجع K16 في كولاسين إلى جانب السلسلة الجبلية الرائعة في بيلاسيكا – وهي وجهة مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى ارتطام المنحدرات.

الأمريكتان

Novotel Mexico City Centro Historico (أواخر عام 2023)

يعمل فندق نوفوتيل، وهو أحد أشهر العلامات التجارية الفندقية المتوسطة في العالم وأكثرها ثقة، على تعزيز وجوده في مكسيكو سيتي بفندق رابع – في المنطقة المركزية التاريخية. في Novotel Mexico City Centro Historico ، سيخرج المسافرون بغرض العمل ويستريحون، بينما تستمتع العائلات بوقت جيد معًا. من المركز الاجتماعي المريح متعدد الأغراض إلى البار غير الرسمي والغرف الفسيحة، يعتمد كل جانب من جوانب الفندق على تصميم أنيق وعصري لخلق جو دافئ وودود.

الصين

موفنبيك من أكور، تشينغداو (أواخر عام 2023)

هذه اللفة الجديدة على علامة تجارية كلاسيكية فريدة من نوعها للصين وستفتتح أول فندق لها في مدينة تشينغداو الساحلية الجميلة، في مقاطعة شاندونغ الشرقية – تتزامن مع الذكرى السنويةا لخامسة والسبعين لعلامة موفنبيك التجارية. استنادًا إلى خصائص علامة موفنبيك التجارية المشهورة والمحبوبة والتراث السويسري، سيوفر موفنبيك من أكور تكييفًا خاصًا بالصين للعلامة التجارية – مصممًا وفقًا لاهتمامات وأذواق وثقافة وتفضيلات المسافرين الصينيين.

Grand Mercure Living Chengdu & Grand Mercure Chengdu (أواخر عام 2023)

تنتظرك تجربة ساحرة وجذابة في فندق جراند ميركيور الجديد في تشنغدو وأول مساكن جراند ميركيور ليفينج في الصين. سيبتهج المسافرون وأصحاب المنازل على حد سواء بتبني جراند ميركيور للتقاليد الثقافية، والمطبخ المتأثر محليًا، والتعبير الفني المستوحى. يقع نزلاء الفندق وأصحاب الإقامة داخل مركز الابتكار المالي الغربي، وسيستمتعون براحة التواجد في مركز نشاط المنطقة التجارية، مع الراحة في العودة إلى أسلوب غراند ميركيور الدافئ في الضيافة.

الهند والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا

فندق ميركيور كيرنز (أوائل عام 2023)

سيصل ميركيور إلى البقعة الساخنة لقضاء العطلات الساحلية في كيرنز في ولاية نورث كوينزلاند الاستوائية مع افتتاح فندق ميركيور كيرنز. يظهر الفندق الجديد في أعقاب تجديد وتجديد العلامة التجارية بملايين الدولارات. يضم فندق ميركيور كيرنز، الذي تحيط به الطبيعة وتلهمه، 75 غرفة نزلاء فسيحة ومطعمًا أستراليًا حديثًا جديدًا يقدم أجود المنتجات المحلية.

شارع بولمان سنغافورة هيل (منتصف عام 2023)

سيكون هذا الفندق المكون من 342 غرفة أول بولمان في سنغافورة، حيث يتباهى بموقعه الرئيسي في شارع هيل، في قلب المدينة المدني والثقافي. يجذب بار الفندق الواقع على السطح وصالة رجال الأعمال مفكرين تقدميين ومسافرين عالميين، ويوفر إطلالات ملهمة على فورت كانينج ونهر سنغافورة وكاتدرائية سانت أندرو. البهو النابض بالحياة هو مساحة سائلة للعمل واللعب والتواصل مع الآخرين، في حين يوفر مركز الصحة واللياقة البدنية الواسع وحمام السباحة تجارب مبتكرة لتحقيق الرفاهية.

أبراج أبيس ستايلز بانكوك التوأم (منتصف عام 2023)

سيجلب أكبر فندق من فنادق إيبيس ستايلز في العالم طاقته الإبداعية والمرحة إلى وسط بانكوك، على بعد خطوات فقط من منطقة الأعمال والتسوق والمواقع السياحية المفضلة مثل MBK و Siam Paraguayon و Siam Discovery . مع أكثر من 600 غرفة للنزلاء مصممة بشكل فريد، سيقدم الفندق العصري والاقتصادي ثلاثة مطاعم وغرف اجتماعات وحمام سباحة في الهواء الطلق ومركز لياقة بدنية ومنتجع صحي – إلى جانب إضافات صغيرة مبهجة لجعل كل إقامة تبدو شخصية ومميزة.

نوفوتيل نيودلهي سيتي سنتر (منتصف عام 2023)

بالنسبة للمسافرين الذين يتطلعون إلى الاسترخاء والهدوء، يوفر نوفوتيل نيودلهي سيتي سنتر مكانًا هادئًا للاستمتاع بقليل من وقت الراحة في وسط المدينة المزدحمة. يمكن للضيوف الاستمتاع بكوب من الشاي المميز أثناء الاستمتاع بلحظة لأنفسهم، أو وقتًا جيدًا مع أحبائهم. من غرف النزلاء الحديثة إلى المركز الاجتماعي الحيوي والمنطقة العائلية الصديقة للأطفال، يدور نوفوتيل حول المساحات المعاصرة والمريحة والبديهية التي تسمح للمسافرين بتخصيص الوقت لما هو أكثر أهمية.

ميركيور طوكيو هانيدا (أواخر عام 2023)

سيكون فندق ميركيور طوكيو هانيدا الجديد فندقًا شقيقًا لميركيور طوكيو جينزا، مما يوفر تجربة ساحرة وديناميكية وأصيلة محليًا في طوكيو. توفر مراكز ميركيور الاجتماعية ديناميكية طوال اليوم مع أماكن مرنة لتناول الطعام أو الشرب أو التواصل الاجتماعي أو العمل، في حين أن المناطق المشتركة في الفندق وغرف النزلاء مستوحاة من الثقافة والتصميمات اليابانية المحلية.

بولمان نيروبي أبر هيل (منتصف 2023)

بولمان، العلامة التجارية الرائدة مع تراث من ابتكارات الضيافة، يسعدها أن نقدم وجهة جديدة بين الأجواء الصاخبة لأوبير هيل في نيروبي. سيقدم فندق بولمان الجديد إطلالات ملهمة على أفق المدينة، مع قرب مريح من الحي المالي للمدينة، ومكاتب الشركات، والسفارات الدولية. سيستمتع النزلاء برشفة غروب الشمس أثناء التحديق في الأفق الأفريقي الشهير أو الانطلاق مبكرًا لاكتشاف عجائب رحلة السفاري الكينية في حديقة نيروبي الوطنية القريبة.

عن مجموعة أكور

مجموعة أكور هي مجموعة رائدة في قطاع الضيافة على مستوى العالم تُوفر خدمات متميّزة في 5،300 فندق و 10000 مطعم ومكان لتناول المشروبات في 110 دولة حول العالم. وتمتلك المجموعة محفظة متنوعة ومتكاملة من العلامات التجارية الشهيرة تضم أكثر من 40 علامة تجارية لفنادق فاخرة وفنادق متميزة وفنادق ذات فئة متوسطة وفنادق اقتصادية، ومرافق للترفيه والسهرات الليلية، ومطاعم وبارات، ومساكن فاخرة ذات علامات تجارية مشتركة، وأماكن إقامة مشتركة، ومساحات عمل مشتركة، وخدمات استقبال وإرشاد (كونسيرج) للنزلاء والضيوف، والعديد من الخدمات الأخرى. تتصدر شركة Ennismore ، وهي مشروع مشترك تمتلك أكور أغلبية أسهمه، موقع أكور الذي لا مثيل له في مجال الضيافة بأسلوب الحياة – وهي واحدة من أسرع الفئات نموًا في الصناعة. Ennismore هي شركة ضيافة إبداعية مع مجموعة عالمية من العلامات التجارية الريادية والعلامات التجارية التي بناها المؤسسون بهدف في قلبهم. تفتخر أكور بمجموعتها الفريدة من العلامات التجارية المتميّزة وبفريق عملها المكوّن من أكثر من 230000 موظف حول العالم، وتُوفر لعملائها برنامج ولاء شامل ( ALL – Accor Live Limitless) ، ويستفيد من هذا البرنامج المعني بأسلوب الحياة العصرية اليومية 68 مليون عضوًا؛ حيث يُتيح لهم البرنامج الحصول على مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب الاستثنائية. من خلال التزامات الاستدامة العالمية (مثل تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، والقضاء العالمي على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في تجربة الضيوف بالفنادق، وما إلى ذلك)، ومبادرات Accor Solidarity و RiiSE و ALL Heartist Fund ، تركز المجموعة على القيادة الإيجابية العمل من خلال أخلاقيات العمل، والسياحة المسؤولة، والاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتنوع والشمولية. تأسست مجموعة أكور في عام 1967، وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (رمز التداول في البورصة: FR0000120404 ) وسوق التداول خارج البورصة ( OTC ) بالولايات المتحدة الأمريكية (رمز التداول: ACCYY). للمزيد من المعلومات قم بزيارة group.accor.com ، أو تابع أكور على تويتر ، فيسبوك ، لينكد إن ، إنستغرام و تيكتوك.

للتواصل الإعلامي: شارلوت ثوفارد، charlotte.thouvard@accor.com؛ مايك تايلور، mike.taylor@accor.com؛ لاين كريلو، line.crieloue@accor.com