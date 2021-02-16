في ذروة الوباء: شهر يناير يشهد عددا قياسيا من الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية الناشئة

ستة استثمارات تزيد قيمة كل منها عن 100 مليون دولار في الشركات الإسرائيلية الناشئة في يناير، ما يوصل قيمتها إلى رقم قياسي يبلغ 1.44 مليار دولار؛ وبالمقارنة مع ذلك كانت هناك 21 “جولة استثمار ضخمة” في العام 2020 كله

جولات الاستثمار الضخمة كانت في شركات التقنية المالية والصحة الرقمية، ما يعكس تأثير فيروس كورونا في رفع هذه القطاعات

تل أبيب، إسرائيل, 16 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ —

كشفت تحليلات من المنظمة غير الحكومية في إسرائيل ستارت أب نيشن سنترال عن أن شهر كانون الثاني/يناير 2021 قد شهد رقما قياسيا من الاستثمارات في إسرائيل خلال شهر واحد. فقد جمعت ست شركات ناشئة فيها أكثر من 100 مليون دولار لكل منها (جولات استثمار ضخمة) خلال الشهر، ما مثل 73% من المجموع، الذي سجل أرقاما قياسية بلغ مجموعها 1.44 مليار دولار الذي تم جمعه من قبل الشركات الإسرائيلية في شهر كانون الثاني/يناير. علاوة على ذلك، فإن الجولات الضخمة في شهر كانون الثاني/يناير 2021 وحده مثلت ما يقرب من 30٪ من إجمالي عدد الجولات الضخمة في العام 2020 كله (المجموع هو 21). ويعكس كل ما سبق تصويتًا قويًا بالثقة من قبل المستثمرين في النظام الكلي للابتكار في إسرائيل خلال جائحة كوفيد-19.

وكانت “الجولات الكبرى” الست التي تم الإعلان عنها خلال شهر كانون الثاني/يناير 2021 هي:

– رابيد قطاع الشبكات المالية (التقنية المالية): 300 مليون دولار، الجولة دي

– ديريفيتيفز (البنية التحتية للشبكات): 208 مليون دولار أميركي، الجولة بي

– أون باك أب (حلول المؤسسات): 167.5 مليون دولار أميركي، الجولة دي

– كي هيلث (الصحة الرقمية): 132 مليون دولار، الجولة إي

– ريزيدنت هوم: (التجارة الإلكترونية): 130 مليون دولار، الجولة بي

– ملييو (التقنية المالية): 110 مليون دولار، الجولة دي

وقد مثل هذا أكبر عدد من الاستثمارات الضخمة والعامة على حد سواء خلال شهر واحد في الشركات الناشئة الإسرائيلية. شهد العام 2020 كله 21 “جولة استثمارات ضخمة” خلال العام 2020 بأكمله، ما يعادل 33٪ من رأس المال الذي تم جمعه. على سبيل المقارنة الشهرية، كانت هناك ثلاث “جولات استثمارات ضخمة” في كانون الثاني/يناير 2020، ولم يحدث أي منها في كانون الثاني/يناير 2019 أو كانون الثاني/يناير 2018. وقاد المستثمرون الأميركيون جولات الاستثمار الضخمة في كانون الثاني/يناير المنصرم.

كان قطاع التقنية المالية هو القطاع المهيمن خلال شهر كانون الثاني/يناير حيث تم تنظيم “جولتين ضخمتين” تم فيهما جمع 413 مليون دولار (29٪ من إجمالي الاستثمارات المجمعة في كانون الثاني/يناير). وهو ما مثل استمرارا للأداء القوي لقطاع التقنية المالية منذ أيلول/سبتمبر 2020 باستثمارات بلغت 1.4 مليار دولار مقارنة بـ 340 مليون دولار فقط تم جمعها في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020.

مدير الأبحاث في مؤسسة نيشن ستارت أب سنترال، مئير فالمان: “المستوى القياسي لجمع المال الاستثماري في الأشهر الأخيرة جاء مدفوعا بتأثيرين. الأول هو النضج المتزايد لنظام التكنولوجيا العام الإسرائيلي، حيث أصبحت الشركات الناشئة سريعة النمو قادرة على جمع استثمارات أكبر بكثير. والآخر هو تأثير كوفيد-19 على الشركات الإسرائيلية، التي تحولت بسرعة لمواجهة تحديات الوباء، لكن هذا سيظل مهمًا أيضًا بعد فترة طويلة من زوال هذا الوباء.”

حول نيشن ستارت أب سنترال

نيشن ستارت أب سنترال هي منظمة غير ربحية تساعد في مواجهة التحديات العالمية من خلال ربط التقنيات الإسرائيلية مع الشركات متعددة الجنسيات والحكومات والمستثمرين، وكذلك المنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم.

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