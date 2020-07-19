في تصريحات معالي رئيس الوزراء هاريس لصحيفة إماراتية، مواطنو سانت كيتس ونيفيس الاقتصاديون يخضعون لأقصى إجراءات التدقيق

لندن، 19 يوليو/ تموز، 2020 /PRNewswire/ — يجب على الأفراد الذين سينالون جنسية اتحاد سانت كيتس ونيفيس من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار “ Citizenship by Investment (CBI) Programme ” اجتياز مجموعة من أقصى إجراءات التدقيق اللازم. وصرح معالي رئيس الوزراء تيموثي هاريس “Timothy Harris” لصحيفة خليج تايمز على هامش ندوة إلكترونية عقدت في السادس عشر من يوليو/ تموز أن جذب المستثمرين المتميزين يحافظ على “المعيار البلاتيني” للبرنامج.

وأوضح معالي رئيس الوزراء هاريس أن إجراءات التدقيق متعددة المراحل تبدأ مع الوكلاء، حيث يتعين على جميع مقدمي الطلبات التقديم من خلالهم. ويجرون مستوى التدقيق الخاص بهم قبل التوصية بنيل مقدم الطلب الجنسية. والوكلاء أنفسهم يخضعون لاعتماد مسبق دقيق قبل اعتمادهم كأشخاص مصرح لهم “ authorised persons “.

ويشير معالي رئيس الوزراء هاريس، قائلاً: “إن إجراءات التدقيق حساسة للغاية، ولقد تأكدنا، إلى حد كبير، من المحافظة على المعيار البلاتيني، من خلال تطبيقنا جميع التدابير المعقولة للتأكد من جذب الشخص الذي اجتاز أقصى التدقيقات والمستثمر الأكثر تميزًا لنيل جنسية سانت كيتس ونيفيس”. واضاف قائلًا ، “نحن نتطلع لأفراد أمناء، أشخاص يتمتعون بنزاهة عالية، ويستطيعون المساهمة في تنمية سانت كيتس ونيفيس وتقليل أية أضرار قد تشوب سمعة الدولة”.

وبعد توضيح مستويات إجراءات التقصي اللازم المتعددة، ختم معالي رئيس الوزراء حديثه قائلاً: “عندما يُقبل أحد الأشخاص من قبل برنامجنا، يعني ذلك أن ذلك الشخص قد اجتاز نظامًا صارمًا وقاسيًا ومعقدًا من إجراءات التقصي اللازم والتدقيق، ليس فقط داخل [الدولة]، ولكن بواسطة جهات خارجية ولم تصلنا أية شكاوى سلبية بخصوص ذلك الشخص. وعندها يعتمد مسئولو الوحدة [الجنسية عن طريق الاستثمار] طلب نيل الجنسية”.

ومن جانبه أكد ألان جاكوب “Allan Jacob” كبير المحررين بصحيفة خليج تايمز أن البرنامج – الذي تأسس عام 1984 – يبدو متقدمًا على عمره. وقال، “في الثمانينات، كان يبدو أن البرنامج مستقبلي للغاية، ولكنه قطع مسارًا طويلاً وحقق نجاحًا باهرًا”. ومنذ ذلك الحين دشنت العديد من الدول حول العالم نسختها الخاصة من نموذج سانت كيتس ونيفيس، وذلك كما أشار معالي وزير الخارجية مارك برانتلي “Mark Brantley” خلال وثائقي “ documentary ” صدر حديثًا. ومع ذلك، يؤمن معالي رئيس الوزراء هاريس أن برنامج الدولة “لم يزل هو الأفضل”.

وبعد اجتياز إجراءات التقصي اللازم، يسدد مقدمو الطلبات مساهمة لصالح صندوق التنمية المستدامة “ Sustainable Growth Fund “. ولم يزل ذلك المسار هو الأسرع لنيل جنسية ثانية. ويسمح عرض مؤقت “ temporary offer ” للعائلات، حتى أربعة أفراد، بنيل الجنسية نظير 150,000 دولار أمريكي فقط.