فيوتشر ماركت إنسايتس تتوسع في أعمالها بالشرق الأوسط، وتفتتح فرعًا جديدًا بدبي

في عامها الخامس، أماطت الشركة النقاب عن استراتيجيتها التي ترتكز حول علاقات التعاون، والتوسع في التركيز الإقليمي، والتقنيات المتطورة والتفاعلات في الوقت الفعلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، لندن، وبونه، الهند، 13 فبراير / شباط، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت فيوتشر ماركت إنسايتس “ Future Market Insights (FMI) “، شركة الأبحاث والاستشارات العالمية، عن استراتيجيتها الطموحة لتقديم استخبارات الأعمال العالمية لعملائها بالتعاون مع ترانسبيرانسي ماركت ريسيرتش “ Transparency Market Research ” وفاكت إم آر دوت كوم “ FactMR.com “. ويكمن إنجاز الشركة الرئيسي في التوسع الاستراتيجي بالشرق الأوسط، الذي يبدأ بافتتاح مكتب جديد للعلامة التجارية في منطقة أبراج بحيرات جميرا في دبي.

ويتمثل الجانب الثاني من الاستراتيجية في تدشين مركز استخبارات مركزي قائم على الذكاء الاصطناعي من خلال ماركت إن جيدج “ MarketNGage “. وستوفر البوابة الإلكترونية رؤى تقليدية، تقترن بالوسائط الاجتماعية وتحليلات الفيديو لتلبية احتياجات العملاء المتنامية دومًا الذين يتراوحون من الطلاب الجامعيين وحتى أكبر الشركات العالمية ضمن قائمة فورشن 500 “Fortune 500“. وسيتمتع المستخدمون بإمكانية وصول موحد إلى أكثر من 50,000 مشروع بحثي موجز و3000 كتاب بحثي، يتبع الاتجاهات الأكثر تأثيرًا حول العالم، ويستضيف سمات أخرى مثل مقطوعات الفيديو والكتب الصوتية، والرسوميات السوقية، وتنبيهات السوق. وباستخدام الموقع الإلكتروني Marketngage.com، ستدشن فيوتشر ماركت إنسايتس نشاط التفاعل في الوقت الفعلي مع جميع العملاء، مما يسمح بإتاحة ممثلي العملاء على مدار الساعة، طوال أيام العام، كمبادرة لتوفير حلول سريعة.

وفي هذا الإطار، صرح سوديب ساها “ Sudip Saha “، عضو مجلس الإدارة المنتدب والشريك المؤسس لفيوتشر ماركت إنسايتس، قائلاً: “ستواصل فيوتشر ماركت إنسايتس الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والقدرات البشرية لتقديم استخبارات ذكية، وتقديمها على نحو يسهل تنفيذه باستخدام أفضل المناهج التي تقود عملية اتخاذ القرار النموذجية”.

ويضيف أنوراغ سينغ “ Anurag Singh “، رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لكل من ترانسبيرانسي ماركت ريسيرتش، وفيوتشر ماركت إنسايتس وفاكت إم آر، قائلاً: “يسعدنا التوسع في أعمالنا بمنطقة الشرق الأوسط ونتطلع لرؤية كيف يمكننا الانتقال بأبحاث السوق في المنطقة إلى الأمام وإحداث تأثير على الصعيد العالمي”.

نبذة عن فيوتشر ماركت إنسايتس (إف إم آي)

تعد فيوتشر ماركت إنسايتس (إف إم آي) بمثابة مزود رائد لاستخبارات السوق والخدمات الاستشارية، وتخدم العملاء في أكثر من 150 دولة. ويوجد المقر الرئيسي للشركة في لندن، العاصمة المالية العالمية، وتنتشر مراكز الشركة في الولايات المتحدة، ودبي، والهند. وتعرض فيوتشر ماركت إنسايتس خدمات بحثية للشركات التي تعمل في قطاعات السيارات، والرعاية الصحية، والكيماويات، وخدمات الأطعمة، والأتمتة الصناعية، وتجارة التجزئة.

للاتصال:

الاسم: سوديب ساها “Sudip Saha“

البريد الإلكتروني: sudip@futuremarketinsights.com

وحدة رقم: AU-01-H غولد تاور، قطعة رقم: JLT-PH1-I3A

أبراج بحيرات جميرا، دبي،

الإمارات العربية المتحدة

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