فينكا إنترناشونال تعلن لوريناس فايشيوليس رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة برايت لايف أوغندا

رئيس تنفيذي جديد لقيادة نمو برايت لايف كمؤسسة للطاقة الشمسية المستدامة تعمل بنظام دفع اشتراكات مرتبطة بالدخل في إفريقيا

كامبالا، أوغندا، 18 سبتمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت مؤسسة برايت لايف، وهي مؤسسة اجتماعية تتبع فينكا إنترناشونال، عن تعيين لوريناس فايشيوليس في منصب الرئيس التنفيذي. سوف يقود فايشيوليس عمليات برايت لايف في أوغندا، حيث يسعى جاهداً لتقديم منتجات الطاقة النظيفة الأكثر موثوقية وبأسعار معقولة في البلاد. وذبلك يفتح نموذج أعمال برايت لايف العنان للإنتاجية الاقتصادية والرفاهية لعملاء قاعدة الهرم (BoP) من خلال الوصول إلى الطاقة والشمول المالي.

وبالاستفادة من أكثر من خمس سنوات من الخبرة في قطاع الطاقة الشمسية الذي يعمل بنظام دفع اشتراكات مرتبطة بالدخل (PAYGo)، عينت شركة فينكا إنترناشونال (FINCA International) فايشيوليس بسبب فهمه العميق لسلسلة قيمة العمل بنظام PAYGo، وتجربته الناجحة في قيادة نظام الطاقة الشمسية PAYGo في نيجيريا والتي يمكن مقارنتها في الحجم مع برايت لايف، والتزامه بصنع منتجات الطاقة الأكثر تكلفة والأعلى جودة المتاحة لعملاء برايت لايف.

وقد صرح السيد فايشيوليس: “لقد شكل ظهور جائحة كوفيد-19 العديد من التحديات وأعادنا إلى لوحة التخطيط في خدمة شريحة عملائنا، والتي كانت الأكثر تضررًا بسبب ضعف الدخل وعوامل أخرى. ومع ذلك، فإن نظام الطاقة الشمسية المنزلية PayGo من برايت لايف يدمج العملاء غير المتعاملين مع البنوك في النظام المالي من خلال مراقبة سداد الائتمان الخاص بهم، والذي بدوره سيساعدهم على تحسين وزيادة دخلهم وتطوير درجة ائتمان يمكن أن تؤدي إلى خدمات مالية أكثر شمولاً”.

تقوم مؤسسة برايت لايت بإنشاء ملفات تعريف ائتمانية للمجتمعات التي لا تتعامل مع البنوك باستخدام سجلات الدفع الخاصة بعملاء PAYGo. يسمح هذا لمؤسسة برايت لايف بربط عملائها بمجموعة أوسع من المنتجات والخدمات المالية في فينكا أوغندا. من خلال القيام بذلك، تقوم مؤسسة برايت لايف بالربط بين الوصول إلى الطاقة والشمول المالي.

وقد أضاف السيد فايشيوليس: “أنا متحمس جدًا للانضمام إلى الفريق وقيادة النمو المستمر للتأثير المجتمعي للمؤسسة، مع ضمان الجدوى المالية طويلة الأجل لنموذج أعمالنا، حتى تتمكن مؤسسة برايت لايف من تغيير حياة الملايين بشكل مستدام في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال تحويلهم من الظلام إلى النور”.

نبذة عن برايت لايف

توفر برايت لايف، وهي مؤسسة اجتماعية تابعة لشركة فينكا إنترناشونا في أوغندا، التوزيع النهائي وتمويل المستخدم النهائي لمنتجات الخدمات الأساسية، بما في ذلك أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية ومواقد الطهي المحسنة وأصول الاستخدام الإنتاجي. تساعد هذه المنتجات المعززة للحياة، والتي أصبحت ميسورة التكلفة للعملاء ذوي الدخل المنخفض من خلال تمويل الدفع أولاً بأول، على إنشاء منازل أكثر صحة وأمانًا وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات المنزلية وتوفير فرص إضافية لتوليد الدخل. من خلال مؤسسة برايت لايف، تجمع شركة فينكا إنترناشونا بين الوصول إلى التمويل والوصول إلى الطاقة لإنشاء مسارات للشمول المالي لغير المتعاملين مع البنوك. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب https://brightlifeuganda.com/ أو متابعتنا على تويتر @BrightLifeFINCA.

نبذة عن فينكا إنترناشونال

تأسست فينكا إنترناشونال في عام 1984 على مفهوم النزعة: والمقصود هنا أن منح القروض الصغيرة للفقراء لديه القدرة على تحويل مجتمعات بأكملها بطريقة مستدامة. وبعد تغيير حياة عشرات الملايين من الأشخاص من خلال الخدمات المالية المسؤولة، نقوم بتوسيع نطاق تركيزنا لتحفيز المزيد من النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الأسواق المحرومة في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن نحن ملتزمون بجرأة بالحلول القائمة على السوق وندعم ظهور المؤسسات الاجتماعية التي تقدم الخدمات الأساسية والابتكار المالي لمساعدة الأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض على تحقيق مستوى معيشي أفضل. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب www.FINCA.org أو متابعتنا على تويتر @FINCA.

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