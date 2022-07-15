‫ فيديو بودكاست من Flapmax و Microsoft يعرض مؤسسي الشركات الناشئة ينشطون النظام البيئي الرقمي في إفريقيا

الشركات الناشئة المختارة تتناول 17 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

لاغوس، نيجيريا، 15 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Flapmax اليوم عن إطلاق FAST Founder Series بالشراكة مع Microsoft . يتميز البودكاست الأسبوعي بالقصص الفريدة لخريجي برنامج FAST للشركات الناشئة – رواد الأعمال الشباب والمبتكرون والمؤسسون الذين يعززون النظام البيئي الرقمي لأفريقيا من الألف إلى الياء.

قال فريق Flapmax : “لقد أنشأنا FAST Founder Series لمشاركة قصص نجاح رواد الأعمال الفريدة من مجتمعنا العالمي مع العالم”. “إن الاستماع إلى القصص مباشرة من هؤلاء المحترفين الشباب المبتكرين أمر مُلهم، على أقل تقدير. يجب أن يتوقع المستمعين أن يكونوا مندهشين ومشاركين وأن يأتوا برؤى قابلة للتنفيذ للمساعدة في تنمية أعمالهم الخاصة “.

من خلال إحداث ثورة في الصناعة في جميع أنحاء القارة من خلال AgriTech و EduTech و HealthTech و FinTech ، فإن مؤسسي بدء التشغيل الاثني عشر الموجودين في بودكاست FAST Founder Series هم من خريجي أول برنامج FAST للشركات الناشئة. تم اختيارهم من بين أكثر من 800 متقدم يمثلون 25 دولة في إفريقيا. يمثل رجال الأعمال الإثنا عشر ست دول وتسع صناعات، ومن بينهم سيدتان مؤسِّستان. يعالج كل مؤسس شركة ناشئة التحديات التي تتناول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ( (SDGs ، بما في ذلك المساواة والتعليم والحد من الفقر.

مع إصدار حلقة جديدة كل أسبوع يوم الأربعاء، ستتعمق السلسلة في الموضوعات الرئيسية لمؤسسي الشركات الناشئة، بما في ذلك خلق الوظائف وتكوين الأعمال والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ورأس المال الاستثماري. سيتعلم مشاهدو البودكاست كيف يستفيد رواد الأعمال الأفراد من التكنولوجيا لتوسيع نطاق العمليات المستدامة في جميع أنحاء إفريقيا وحول العالم.

يدرس المشاركون في برنامج FAST حوكمة الشركات وتكامل التكنولوجيا واستراتيجيات التمويل وفرص بناء المجتمع المصممة لمساعدتهم على التوسع بسرعة وبشكل مستدام. يعمل مهندسو Microsoft كموجهين للأعمال، ويعملون بشكل فردي مع المشاركين في برنامج المسرع. يحصل المشاركون أيضًا على إمكانية الوصول إلى الأدوات والخدمات التقنية المبتكرة، بما في ذلك Fast Portal و SME Marketplaces و Microsoft for Startups Founders Hub و Microsoft Azure .

المؤسسون الذين تمت مقابلتهم في السلسلة هم مصطفى سوبيرو، Capsa Technology – نيجيريا؛ فنسنت أوكيكي، Legitcar – نيجيريا؛ رايان بانديريس، LynkWise – ناميبيا؛ إنوسنت أوريكيريزا، KaCyber – أوغندا؛ إدوين لوبانغا، Snark Health – كينيا؛ كريم عامر، VAIS – مصر؛ دومينيك كافويسيا، Taimba – كينيا؛ ليكان أوموتوشو، Pade – نيجيريا؛ ديو أدينيران، DayDone – نيجيريا؛ رونالد موتوكو، Silku – كينيا؛ بولوس إندونجو، K-12 Plus – ناميبيا؛ تريش سكانلان، Tumani La Maisha – تنزانيا.

شاهد عرض مسبق للحلقة هنا و هنا .

تتوفر حلقات بودكاست Founder Series الكاملة للعرض على قناة Flapmax على YouTube ، بالإضافة إلى Apple Podcast و Spotify و Google Podcast . تابع العرض الأول للموسم الكامل على https://founders. fastaccelerator.com

حول FAST Accelerator

FAST Accelerator هو مسرّع تقني من Flapmax تم إنشاؤه بالشراكة مع Microsoft . يشجع المسرع التعاون عبر الحدود ويلتزم بتوسيع فرص الابتكار التكنولوجي والتنفيذ في جميع أنحاء العالم.

للتواصل: team@fastaccelerator.com