‫فيدا للفنادق والمنتجعات تفتتح فندق فيدا نادي مرسى دبي لليخوت في دبي استعداداً لموسم الإجازات والعطلات

الإمارات العربية المتحدة، دبي, 12 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت فيدا للفنادق والمنتجعات عن افتتاح فيدا نادي مرسى دبي لليخوت، أحد أكثر الفنادق المميزة والمرتقبة في دبي، ليقدّم لضيوفه أروع تجارب الضيافة وأرقاها في المدينة بدءاً من مغامرات اليخوت وانتهاءً بعروض الطهووالحياة الليلية الحافلة بالبهجة والسرور.

ويتميز فندق “فيدا نادي مرسى دبي لليخوت” بإطلالته الخلابة على مرسى دبي، ويضمّ مبناه الشاهق 158 غرفة فندقيّة، وأكثر من 300 شقّة سكنية ضمن أرقى وأشهر المواقع في دبي والتي تتضّمن مجموعة من أجمل الأماكن في المدينة على بُعد خطوات فقط من مكان الإقامة.

إذ يشغل فندق “فيدا نادي مرسى دبي لليخوت” موقعاً مثالياً على كورنيش الواجهة البحرية، ليقدم تجارب تذوّق متنوّعة مع إطلالات مذهلة على المدينة النابضة بالحياة، ليكون الوجهة التالية لتناول أشهى الوجبات من المأكولات والمشروبات والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، كما يمكن لروّاد الفندق اصطحاب الحيوانات الأليفة، لإضفاء مزيد من الراحة والأجواء المميزة والممتعة برفقة أصدقائهم الصغار.

ويقدّم مطعم أوريجينز Origins مزيجاً مثالياً من النكهات الرائعة للراغبين في تناول أشهى الوجبات الخاصة مع إطلالة مثالية على المرسى.وسواءٌ أكنت ترغب في استهلال يومك بفطور مبهج، أو تناول وجبة غداء خفيفة، أو عشاء لذيذ، فإن أوريجينز Origins هو حتماً المكان المناسب.

ويوفر الفندق في الطابق الثاني أجواءً مريحة ومثالية للتواصل مع الأصدقاء أو إجراء اجتماعات عمل أو متابعة بعض الأعمال، بفضل منطقة جلوس داخلية وخارجية، كما يمكن تناول الطعام والقهوة والاستمتاع بهذه المساحة الأنيقة.

ويضمّ فندق “فيدا نادي مرسى دبي لليخوت” مسبحاً على السطح، وهو المكان الأمثل للاسترخاء تحت أشعة الشمس أو تناول المشروبات الطازجة بينما تستمتع بمشهد غروب الشمس المذهل في المرسى. كما يوفّر الفندق مكاناً للألعاب والترفيه للأطفال في نادي الأطفال المزوّد بأحدث الأدوات والبرامج الممتعة.

ومن خلال المساحات والمرافق الإبداعية المصمّمة بشكل مبتكر، يوفّر فندق “فيدا نادي مرسى دبي لليخوت” مركزاً لأسلوب الحياة الراقي للعقول المبدعة وريادة الأعمال، ليكون الوجهة الجديدة في دبي حيث يمكنك التواصل والتفكير ضمن أجواء ملهمة للإبداع.

وبهذه المناسبة صرح مارك كيربي، مدير قطاع الضيافة لدى مجموعة إعمار للضيافة: “نحن فخورون بتقديم فيدا نادي مرسى دبي لليخوت ليشكل امتداداً رائداً لعلامة فيدا التجارية. إذ يُعد دبي مارينا من أكثر الأماكن شهرة في دبي، ويتميّز بأجوائه الرائعة والحافلة بالحياة والأنشطة المستمرة، وهذا ما يجعله المكان الأمثل لعلامتنا التجارية، ونتطلّع إلى الاندماج في نمط وأسلوب حياة هذه المنطقة من خلال تقديم تجارب رائعة لا تُنسى لضيوفنا المقيمين في الدولة والضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم على حدّ سواء.”

لمزيد من المعلومات أو لحجز إقامة، يرجى زيارة:

https://www.vidahotels.com/en/ hotels/vida-dubai-marina- yacht-club

حول فيدا للفنادق والمنتجعات

تجمع “فيدا”، الّتي تعني “الحياة” باللغة الإسبانيّة، بين الدفء والبساطة والإبداع في كلّ من مساحاتها ذات التّصميم المبتكر. إذ تبثُّ فنادق ومنتجعات فيدا الحياة والبهجة من خلال التّجارب التي تقدمها، والتي تحافظ من خلالها على قيمها الأصيلة والإبداعيّة القريبة من القلب. وهي عبارة عن وجهات اجتماعية راقية وتوفّر أسلوب حياة فاخرة في فنادق ومنتجعات ومساكن ذات تصميم أنيق في جميع أنحاء المنطقة. كما تمثّل مساحة مفعمة بالحيوية يلتقي فيها أصحاب الفكر الرياديّ والمشاريع التنموية مع أصحاب المواهب الفنية، للتواصل، والإبداع، والاسترخاء، وتجديد الطاقة .

وتعتبر فنادق ومنتجعات فيدا ملتقى للمبدعين، حيث توفّر تجربة فاخرة تجمع بين الإلهام والأناقة والراحة. وباعتبارها علامة تجارية مستوحاة من الإبداع والتصميم، فإنها تتواجد في أكثر الوجهات حيوية في جميع أنحاء الإمارات العربيّة المتّحدة، ومن ضمنها فيدا وسط المدينة، وفيدا تلال الإمارات، وفيدا كريك هاربر، وفيدا منتجع شاطئ أم القيوين. كما أنها توسّع أسلوب حياتها النابض بالحياة ليشمل مواقع رئيسية في المنطقة مع افتتاح منتجع فيدا بيتش مراسي البحرين حديثاً، وفيدا نادي مرسى دبي لليخوت، إلى جانب التوسّع أيضاً في المملكة العربية السعودية ومصر في المستقبل القريب.

نبذة عن مجموعة إعمار للضيافة

مجموعة إعمار للضيافة هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع.، المطور العقاري العالمي في دبي، وتدير مشاريع إعمار للضيافة والترفيه على مستوى العالم.

وفي مجال إدارة المشاريع العقارية متعددة الاستعمالات، تمتلك مجموعة إعمار للضيافة وتدير مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الفنادق والمساكن الفندقية ونوادي الجولف ونادي للبولو ومارينا وعدد من المطاعم العصرية. وفي قطاع الفنادق، أطلقت مجموعة إعمار للضيافة ثلاث علامات تجارية، لكل منها مكانة متخصصة – العنوان للفنادق والمنتجعات وفيدا للفنادق والمنتجعات وفنادق روف.

شكّل العنوان للفنادق والمنتجعات إضافة نوعية جديدة لقطاع الضيافة والخدمات العالمية من خلال وضع معايير جديدة لكرم الضيافة والخدمة الاستثنائية. ويقدم العنوان تجربة شخصية وجذابة أكثر للضيوف ضمن نمط حياة فاخرة، مما يثري تجربة ضيوفه بالفخامة والأناقة والرفاهية. ويتولى العنوان للفنادق والمنتجعات تشغيل الفنادق والشقق الفندقية في المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والبحرين وجزر المالديف وعدد من الأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة إلى جانب دبي.

تعدّ فيدا للفنادق والمنتجعات علامة تجارية فاخرة للفنادق والمساكن العصرية، وهي مخصصة للجيل الجديد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمسافرين بغرض الترفيه. وباعتبارها مركزاً حيوياً حيث يمكن للعقول الملهمة أن تبدع وتتواصل وتنبض بالحياة، تمثل فنادق فيدا بيئة محفزة حيث يلتقي الأسلوب مع الراحة والتفاعل. وتمتلك فيدا للفنادق والمنتجعات أربعة عقارات في دبي، ومن المقرر أن تدير فنادق ومنتجعات ومساكن فندقية في أم القيوين وأبو ظبي والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر والأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة إلى جانب دبي.

وتشمل الأصول الترفيهية لمجموعة إعمار للضيافة نادي المرابع العربية للجولف ونادي دبي للبولو والفروسية ونادي مرسى دبي لليخوت.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1966441/Vida_Dubai.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1966442/Vida_Dubai_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1966443/Vida_Dubai_Logo. jpg

لصور عالية الجودة، يرجى الضغط هنا.