فيتيل تعلن عن صفحات رسمية للمعجبين لحماية العملاء من التحايل على الإنترنت

من خلال التحقق من صفحاتها علىفيسبوك، تسعىمجموعة فيتيلإلى حماية عملائها من الأنشطة الاحتيالية التي تنطوي على استخدامات غير قانونية لعلاماتها التجارية. ويؤكد هذا الإجراء أيضا أن مجموعة فيتيل تلتزم بالعمل بمسؤولية وفقًا للقوانين وقوانين العمل، داخل وخارج الفضاء الإلكتروني.

يمكن لعملاء فيتيل العثور على معلومات تتعلق بالمجموعة والشركات الأعضاء فيها على مصادر رسمية تم التحقق منها، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وصفحات فيسبوك التالية:

نبذة حول شركة فيتيل

مجموعة فيتيل هي شركة دولية مقرها في هانوي، فيتنام. المجموعة لديها استثمارات في 11 دولة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. لدىفيتيلخمسة خطوط أعمال تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ البحث وتصنيع المعدات الإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ صناعة الدفاع؛ الأمن السيبراني والخدمات الرقمية. فيتيل تليكوم، وهي عضو في مجموعةفيتيل، هي أكبر مزود لخدمات الاتصالات في فيتنام.