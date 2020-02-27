فيتيل تعلن عن صفحات رسمية للمعجبين لحماية العملاء من التحايل على الإنترنت
هانوي، فيتنام، 27 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تعمل مجموعات فيتيل مع فيسبوك للتثبت من صفحات المعجبين الرسمية على الفيسبوك الخاصة بها. وهناك الآن 24 صفحة معجبين رسمية تم التثبت منها مع Blue Verification Badge من فيسبوك، بما في ذلك الصفحة الرسمية للمجموعة فضلا عن صفحات الشركات التابعة لها عبر آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. وهناك صفحتان تنتظران التثبت من صدقيتهما وهما فيتيل أم 3 وفيتيل موزمبيق.
من خلال التحقق من صفحاتها علىفيسبوك، تسعىمجموعة فيتيلإلى حماية عملائها من الأنشطة الاحتيالية التي تنطوي على استخدامات غير قانونية لعلاماتها التجارية. ويؤكد هذا الإجراء أيضا أن مجموعة فيتيل تلتزم بالعمل بمسؤولية وفقًا للقوانين وقوانين العمل، داخل وخارج الفضاء الإلكتروني.
يمكن لعملاء فيتيل العثور على معلومات تتعلق بالمجموعة والشركات الأعضاء فيها على مصادر رسمية تم التحقق منها، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وصفحات فيسبوك التالية:
- Viettel Group: https://www.facebook.
com/vietteljourney
- Viettel Telecom: https://www.facebook.
com/Vietteltelecom
- Viettel Digital Services: https://www.
facebook.com/TCTDICHVUSO
- Viettel Post: https://www.facebook.
com/viettelpost
- Viettel Global: https://www.facebook.
com/Viettel-Global- 104992484212202
- Viettelimex: https://www.
facebook.com/ ViettelstoreOnline/
- Viettel High Technology: https://www.
facebook.com/Viettelhitech
- Viettel Business Solutions https://www.
facebook.com/ ViettelBusinessSolution
- Viettel M1: https://www.facebook.com/
viettelm1
- Viettel IDC: https://www.facebook.com/
viettelidc
- Viettel FC: https://www.facebook.com/
viettelfootballclub
- Viettel Cyber Security: https://www.
facebook.com/anninhmangviettel
- Viettel Cyberspace Center: https://www.facebook.
com/viettelcyberspacecenter
- Viettel Academy: https://www.facebook.
com/hocvienviettel
- Viettel Aerospace Institute: https://www.
facebook.com/ViettelX
- Unitel: https://www.facebook.
com/Unitel.la
- Metfone: https://www.facebook.
com/metfone.closer
- Halotel: https://www.facebook.
com/haloteltanzania
- Lumitel: https://www.facebook.
com/lumitelburundi
- Bitel: https://www.facebook.
com/bitelperu
- Nexttel: https://www.facebook.
com/Nexttelcameroun
- Telomor: https://www.facebook.
com/telemor.tl
- Natcom: https://www.facebook.
com/natcomht
- Mytel: https://www.facebook.
com/mytelmyanmar
نبذة حول شركة فيتيل
مجموعة فيتيل هي شركة دولية مقرها في هانوي، فيتنام. المجموعة لديها استثمارات في 11 دولة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. لدىفيتيلخمسة خطوط أعمال تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ البحث وتصنيع المعدات الإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ صناعة الدفاع؛ الأمن السيبراني والخدمات الرقمية. فيتيل تليكوم، وهي عضو في مجموعةفيتيل، هي أكبر مزود لخدمات الاتصالات في فيتنام.
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