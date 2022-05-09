‫فومو لاب تُطلق مشروع مقتنيات «مستر بين» بتقنية التشفير الرقمي NFT

لندن, 9 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — فومو لاب – رواد عالم تشفير الملكية الفكرية ومهندسو فضاء ميتافيرس وقادة ثورة الـ Web3 – تَسعَد بأن تُعلن عن إطلاق مشروع مقتنيات «مستر بين» بالتعاون مع بنيجاي أكبر مُنتج وموزع مستقل للمحتوى عبر الإنترنت.

ومن المقرر عرض نحو 3,333 مقتني رقمي مميز خاص بـ «مستر بين» قائم على الرموز غير القابلة للاستبدال على متجر The Avenue التابع لـ فومو لاب، اعتبارا من 25 أيار/مايو الجاري بالعملة المشفرة إيثر.

وسوف يستفيد حاملي مقتنيات «مستر بين» الرقمية (المشترين)، من مزايا الوصول إلى المكافآت المادية والرقمية والمسابقات والنماذج القابلة للاستبدال والاسترداد بما في ذلك؛ الحصول على صورة مرسومة باليد مُوَقَعَة وغير منشورة لـ «مستر بين» . ومن المقرر أيضًا إجراء المزيد من عمليات الطرح “المؤرخ” NFT drop لمقتنيات «مستر بين» بالتعاون مع فومو لاب طوال العام الجاري 2022. ولمزيد من المعلومات، انقر هنا .

من جانبه صرح مُنشئ المحتوى والممثل روان أتكينسون بقوله “إنها فكرة رائعة، خاصة وأنها ليست عملاً مُبتكراً يلفت الانتباه فقط، بل يُتيح أيضًا الوصول إلى العمل الفني الرائع المرتبط بسلسلة الرسوم المتحركة الخاصة بـ «مستر بين» . بالتأكيد سعيد جداً بهذا العمل المُبهر”.

وفي تصريح له أشار أوين وولبيوف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة بنيجاي “تُخطط الشركة لإطلاق العديد من المشاريع المهمة ذات الصلة بعالم ميتافيرس، ونعمل في الوقت الراهن على اعتماد تقنيات جديدة مُبتكرة لعلاماتنا التجارية المستقبلية. ويتميز هذا المشروع بأن له جمهور عريض من المعجبين والمتابعين على مستوى العالم، وهي نقطة إيجابية سوف تُساعد في تحقيق المزيد من النجاح لهذا المشروع”. وتابع بقوله” إن الجمع بين المكافآت الرقمية والمادية سوف يمنح المشترين الأوائل للرموز غير القابلة للاستبدال قيمة جيدة على المدى الطويل”.

أيضا، أضاف خليل قسام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال لدى فومو لاب ” تعد فومو لاب بمثابة القاطرة التي تَعبُر من خلالها العلامات التجارية الرئيسية إلى عالم ميتافيرس وفضاء الرموز غير القابلة للاستبدال ومجتمع الـ web3 الذي سيغير النظرة التقليدية للإنترنت. ويُسعدنا أن نتشارك مع المبتكر بنيجايلإطلاق مجموعة المقتنيات الخاصة بـ «مستر بين» والمتاحة عبر متجرنا The Avenue“. وتابع بقوله ” نبذُل قصارى جهدنا لتطوير عروض مُنتجاتنا بالتعاون الوثيق مع العلامات التجارية المميزة “من الفئة الأولى” والجيل القادم المهتم بصنع المحتوى؛ لتقديم قيمة عظيمة ومزايا فريدة لمجتمعنا. وتتمثل مهمتنا الرئيسية في توفير الرموز غير القابلة للاستبدال لقطاع عريض من الجمهور؛ بما يتيح لهم الوصول الحصري لأحدث منتجاتنا المتميزة وعروضنا الأكثر رواجًا في السوق”.

ومؤخرا تعاونت فومو لاب مع الدراج البريطاني الشهير مارك كافنديش ومعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة MEFCC ورجل الأعمال رولاند بيرجر وبطل الوزن الثقيل تايسون فيوري بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية الأخرى المتميزة من الفئة الأولى. جدير بالذكر أن الرمز الخاص بـ تايسون فيوري بيع بمبلغ 987,000 دولار مسجلا أعلى قيمة في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال الخاصة بالملاكمة.

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