‫فوز Locus بجائزة IFOY لعام 2022 لأفضل حل روبوت متنقل مستقل

تمت الإشادة بالروبوتات المتنقلة المستقلة ( AMR )التعاونية من Locus بدرجتها العالية من الابتكار وأهميتها العالية في السوق لتلبية الطلب على حلول أتمتة الروبوتات عالية الإنتاجية والفعالة من حيث التكلفة.

ويلمنجتون، ماساتشوستس، 7 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — حازت Locus Robotics ، الشركة الرائدة في مجال الروبوتات المتنقلة المستقلة ( AMR ) لمخازن التنفيذ، على جائزة IFOY لعام 2022 عن حل الروبوتات المتنقلة المستقلة في فئة المركبات الإرشادية الآلية ( AGV/AMR ) بعد إجراء تدقيق شامل من ثلاث مراحل على مدى فترة 5 أيام.

قال ريك فولك، الرئيس التنفيذي لشركة Locus Robotics : “لشركة Locus Robotics الشرف بأن تكون الفائزة بجائزة IFOY لعام 2022″. “تؤكد عملية اختبار وتقييم IFOY الصارمة ومكانة الجائزة نفسها، صحة الابتكار واكتمال حل Locus لتقديم حلول أتمتة مجربة وفعالة من حيث التكلفة لعملائنا في جميع أنحاء العالم.”

تعتبر جوائز IFOY ، التي هي الآن في عامها العاشر، الجائزة الأولى في الصناعة التي تعترف بأفضل منتجات وحلول اللوجستيك الداخلي لهذا العام لإنجازاتهم التقنية والاستراتيجية المتميزة. تم اختبار وتقييم ما مجموعه 14 منتجًا من 12 شركة خلال أيام اختبار IFOY المرهقة، التي عقدت في شهر مارس/آذار في مركز معارض Messe Dortmund .

أكدت رئيسة لجنة التحكيم أنيتا ورمسر أن “عمر 10 سنوات لجائزة IFOY تمثل 10 سنوات من الابتكارات المتميزة”. “في عام 2022، قدم المتسابقون النهائيون مرة أخرى أفضل المنتجات في المسابقة التي ستشكل مستقبل علم اللوجيستيات الداخلية على المدى الطويل.”

قال دينيس نيزجودا، نائب رئيس شركة Locus Robotics في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ : “تمثل جائزة IFOY أفضل التقنيات اللوجيستية الأكثر ابتكارًا في العالم”. “نحن فخورون لفوزنا بهذه الجائزة المرموقة والتنافس جنبًا إلى جنب مع هذه المجموعة المبتكرة من المرشحين.”

تنافس جميع المتأهلين للتصفيات النهائية في تدقيق معياري متعمق من ثلاث مراحل بدأ في 18 مارس/آذار في دورتموند بألمانيا. تتألف لجنة تحكيم IFOY من 26 صحفيًا تجاريًا معترفًا بهم دوليًا ووسائل إعلام لوجستية رائدة تمثل أكثر من 21 دولة. قام الحكام بتقييم كل متسابق نهائي عبر مجموعة من الفئات الرئيسية، بما في ذلك قيمة الابتكار والتكنولوجيا وبيئة العمل والتعامل والسلامة وقابلية التسويق والتصميم ومزايا العملاء وفعالية التكلفة والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، وللسنة الثالثة على التوالي، كان العديد من المشترين المحتملين أيضًا في الموقع خلال اختبار المعسكر اللوجستيات الداخلية.

نبذة عن Locus Robotics

يشتمل حل Locus Robotics الثوري متعدد الروبوتات، على روبوتات متنقلة قوية وذكية تعمل بشكل تعاوني مع العاملين البشريين لتحسين إنتاجية التعامل مع القطع بشكل كبير، بضعفين إلى ثلاثة أضعاف، مع عمالة أقل مقارنة بأنظمة مناولة القطع التقليدية. تساعد Locus تجار التجزئة، و 3 PLs والمستودعات المتخصصة على تلبية – وتجاوز – المتطلبات المتزايدة التعقيد والمتطلبة لبيئات الإنجاز. تعمل Locus على تحويل الإنتاجية دون تغيير المستودع، من خلال الاندماج بسهولة في البنى التحتية للمستودعات الحالية دون تعطيل سير العمل.

لشركة Locus في موقع مركزي أوروبي في أمستردام لتقديم خدمة أفضل للمنطقة الأوروبية. في عام 2021 ، انضمت Locus Robotics إلى Inc. 500 ، لتحتل المرتبة 428. للمزيد من المعلومات قم بزيارة . www.locusrobotics.com

حول جائزة IFOY

تكرم أفضل شاحنة رافعة شوكية دولية في مجال اللوجستيات الداخلية الدولية (جائزة IFOY ) أفضل منتجات وحلول أنظمة اللوجستيات الداخلية لهذا العام. الهدف من المنظمة هو توثيق قدرة الأداء والدافع المبتكر للعلم الداخلي، مما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية ورفع صورة القطاع بأكمله في الساحة العامة. يتم اختيار الفائزين بجائزة IFOY مرة واحدة سنويًا من قبل لجنة تحكيم مستقلة تتكون من صحفيي التجارة الدولية. الراعي لجائزة IFOY هي جمعية قطاع معالجة المواد واللوجستيات الداخلية VDMA . شركاء IFOY هم Messe Dortmund وشركة Cascade المصنعة الرائدة في العالم للرافعة الشوكية. شريك IFOY لمنصات التحميل هو CHEP ، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال تجميع منصات التحميل. شريك العقارات اللوجستية هو GARBE . يقع المقر الرئيسي لمنظمة IFOY في إِسمانينغ، بالقرب من ميونيخ. جائزة IFOY تحت رعاية الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا.

للتواصل: كريستينا جوريني، christina@brandstyle.com