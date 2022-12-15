‫فوز يوتيك بشهادة “أفضل مكان عمل” في السعودية لعام 2022

برنامج “أفضل أماكن العمل” هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

وفي بيان صادر عن وائل جاد، الرئيس التنفيذي لشركة يوتيك، قال : “أنا فخور بأننا تم الاعتراف بنا على أننا” أفضل مكان للعمل “لعام 2022. في يوتيك، نقوم بتمكين الحياة وهذا يبدأ من داخل الشركة من خلال تمكين وتنمية موظفينا وتحقيق التميز المستمر في بيئة عملنا وثقافتنا.

في يوتيك، نعلم أن ما يجعلنا ناجحين ليس فقط منتجاتنا ولكن أيضًا الأشخاص الذين يجعلون كل ذلك ممكنًا، وهذا هو السبب في أن الناس هم محور كل ما نقوم به.

أود أن أشكر كل فرد من عائلتنا في يوتيك على مساهماتهم. أشكرهم ليس فقط على عملهم ولكن أيضًا على صوتهم وأفكارهم وشعورهم بالمجتمع. معًا نخلق شيئًا أعظم من أنفسنا كل يوم؛ هذا ما يجعلنا أكبر معًا.

أنا فخور بعائلتنا يوتيك التي عملت بجد لخلق هذه الثقافة حيث يمكننا أن نزدهر وننمو معًا كفريق، ويشرفني بشكل لا يصدق أن أكون جزءًا منها”.

يتعاون البرنامج سنويًا مع العديد من المنظمات، عبر مختلف الصناعات في السعودية، لمساعدتهم في قياس ممارسات الموارد البشرية لديهم وقياسها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي يحتاجون إليها لتحقيق تغيير فعاّل ومستدام في مؤسساتهم.

لمزيد من المعلومات حول يوتيك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني www.utec.com.sa أو صفحتنا على لينكدان

لمزيد من المعلومات بشأن البرنامج، يُرجى زيارة: www.bestplacestoworkfor.org