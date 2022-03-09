‫فوز شركة Zoetis بشهادة أفضل مكان عمل في مصر لعام 2022

القاهرة, 9 مارس / آذار 2022/PRNewswire/ — يُعترف بشركة Zoetis، وهي شركة عالمية للصحة الحيوانية، ومكرسة لدعم العملاء وأعمالهم بطرق أفضل من أي وقت مضى، كواحدة من أفضل أماكن العمل في مصر لعام 2022. تعترف الشهادة بالمنظمات التي أنشأت بيئة عمل تعزز فريقًا شديد التفاعل. قُيمت شركة Zoetis في مصر من خلال استطلاع آراء الموظفين حول موضوعات تشمل مشاركة الموظفين، والمرونة التنظيمية، وإشراك القيادة، وبرامج المكافآت والمزايا وذلك للحصول على الاعتراف.

أفضل أماكن العمل هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

علق محمد عابدين، المدير العام لشركة Zoetis في مصر وشركة MER ، على هذا الإنجاز قائلًا: “كوني جزءًا من هذا الفريق الرائع منحني الفرصة لبناء ثقافة مكان العمل على أساس الثقة والمواءمة. وتعد هذه الجائزة دليل على إمكانية تحقيق المزيد معًا والاستمرار في النمو والتحسين. سيكون إيمان شركة Zoetis الراسخ بأن زملائنا يصنعون الفرق، نقطة انطلاق نحو مؤسسة ذات أداء أعلى ورفع مستوى طموحنا في السنوات القادمة. إنني سعيد جدًا بالفوز بهذه الجائزة”.

أضافت راجيا شريف، مديرة الموارد البشرية في شركة Zoetis في مصر وشركة MER قائلة: “أنا ممتنة للغاية وفخورة بهذا الإنجاز. وتعد هذه الجائزة حصيلة جهود هائلة من فريق عظيم. ويعد الحصول على هذه الجائزة بمثابة شهادة على إعطاء شركة Zoetis الأولوية لجهود موظفيها. وأمامنا الآن مسؤولية كبيرة للحفاظ على الزخم ورفع المستوى إلى الأعلى”.

يتعاون البرنامج سنويًا في مصر مع العديد من المنظمات، عبر مختلف الصناعات، لمساعدتهم في قياس ممارسات الموارد البشرية لديهم وقياسها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي يحتاجون إليها لتحقيق تغيير فعال ومستدام في مؤسساتهم. تفخر شركة Zoetis بالانضمام إلى الصف كأفضل مكان للعمل.

نبذة عن شركة Zoetis

تتحرك شركة Zoetis بصفتها الشركة الرائدة في مجال صحة الحيوان في العالم لهدف واحد وهو: رعاية عالمنا والبشرية من خلال تعزيز رعاية الحيوانات. تواصل شركة Zoetis الوقوف بجانب أولئك الذين يقومون بتربية الحيوانات ورعايتها في جميع أنحاء العالم – بدءً من مربي الماشية إلى الأطباء البيطريين وأصحاب الحيوانات الأليفة بعد ما يقرب من 70 عامًا من ابتكار طرق للتنبؤ بأمراض الحيوانات والوقاية منها واكتشافها وعلاجها. تُحدث حافظة الشركة الرائدة وإمدادها للأدوية واللقاحات والتشخيصات والتقنيات فرقًا في أكثر من 100 دولة. حققت شركة Zoetis ، إحدى شركات فورتشين 500، إيرادات بلغت 6.7 مليار دولار في عام 2020 ويعمل بها حوالي 11300 موظف. للمزيد، تفضل بزيارة www.zoetis.com .

نبذة عن برنامج أفضل الأماكن للعمل

تمثل أفضل أماكن العمل الشهادة الأكثر تحديدًا “لاختيار صاحب العمل”، وهي الشهادة التي تطمح المنظمات في الحصول عليها. ويصادق البرنامج على أماكن العمل الرائدة في العديد من البلدان حول العالم من خلال تقييم الملكية الذي يحلل جاذبية الشركة من خلال عملية من خطوتين تركز على 8 جوانب لمكان العمل. انضم إلى مجتمعنا على LinkedIn ، Twitter ، و Facebook .