‫فندق Grand Richmond يحصل على اعتماد ®WellHotel في السياحة العلاجية والرفاهية من مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي

بالم بيتش غاردينز، فلوريدا، 15 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — حصل فندق Grand Richmond ، الذي يُعد أحد الفنادق الرائدة في بانكوك، على اعتماد ® WellHotel للسياحة العلاجية والرفاهية من مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي ( Global Healthcare Accreditation – GHA ) .

يُعد فندق Grand Richmond ، الذي يضع معايير للفعاليات الفاخرة والإقامات التجارية والترفيهية، مكانًا مميزًا للمؤتمرات من فئة الخمس نجوم وذلك لأنه يقع في شمال بانكوك ويبعُد مسافة قصيرة بالسيارة عن وسط المدينة. وتتولى مجموعة Richmond Group ، أحد كبار أصحاب الفنادق في تايلاند، مسؤولية تشغيل الفندق، حيث أضافت المجموعة مؤخرًا إلى الفندق برجًا جديدًا مكونًا من 35 طابقًا وقام بترقية المرافق الحالية وإعادة تصميمها وتشكيلها بشكل أكثر أناقة. ويرحب الفندق بالمسافرين من جميع أنحاء العالم ويُعد وجهة منشودة للضيوف الذين يسعون إلى التركيز على رفاهيتهم أو التعافي بعد تلقي العلاج الطبي.

وأطلقت مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي مؤخرًا اعتماد ® WellHotel للفنادق التي تسعى إلى تعزيز تجربة الضيف وبروتوكولات السلامة للرحلات الصحية و/أو ضيوف السياحة العلاجية. ويركز اعتماد ® WellHotel في السياحة العلاجية و ® WellHotel للرفاهية، الخاص بمؤسسة الاعتماد الصحي العالمي، على التحقق من صحة الخدمات والبرامج التي توفرها الفنادق لهذه الأسواق المتنامية، كما يعزز ختم الاعتماد الثقة ويوفر ميزة تنافسية لتلك الفنادق التي تحصل على هذا الاعتماد.

وصرحت السيدة لاكساوان وونغوراكان، الرئيس التنفيذي لفندق Grand Richmond ، قائلة: “نسعى، في Grand Richmond ، جاهدين لكي نقدم لكل ضيف تجربة رائعة عن طريق الاهتمام الفائق بالتفاصيل. حيث يختار العديد من ضيوفنا فندق Grand Richmond لأنه يركز على صحتهم وعافيتهم. ونقدم لهم، أيضًا، بيئة هادئة وشفائية عن طريق توفير بروتوكولات وخدمات السلامة التي تلبي احتياجاتهم الفريدة. كما يُعد شرف كبير لنا أن نحقق اعتماد ® WellHotel في السياحة العلاجية والرفاهية، الخاص بمؤسسة الاعتماد الصحي العالمي، مما يثبت حرصنا على التزامنا بسلامة ورفاهية ضيوفنا في السياحة العلاجية والصحية”.

يوفر اعتماد ® WellHotel ، الخاص بمؤسسة الاعتماد الصحي العالمي، الميزات الرئيسية التالية:

إرساء الثقة، والأمان، والراحة لسائحي الرحلات الصحية أو ضيوف السياحة العلاجية من خلال مراجعة جهة خارجية وختم اعتماد ® WellHotel ، الخاص بمؤسسة الاعتماد الصحي العالمي، الموثوق به.

استقطاب الضيوف في الأسواق المتخصصة الجديدة من أجل زيادة حجوزات الغرف ومدة الإقامة.

التحقق من نظافة الفندق، وسلامته، وتوفير راحة البال وذلك لأن التنظيف السليم والصرف الصحي هما أولوية الفندق.

التحقق من أن بروتوكولات السلامة قيد الاستخدام من قبل الضيوف والموظفين.

استقطاب للحجوزات من خلال وكلاء السفر الصحيين وميسري السياحة العلاجية.

توفير ضمان لضيوف السياحة العلاجية والصحية بأن الفندق يحدد ويدعم الاحتياجات الثقافية، والغذائية، والدينية واحتياجات أصحاب الهمم، والاحتياجات الفريدة الأخرى للضيوف أو المرضى.

زيادة رضا الضيف في السياحة الصحية وضيوف السياحة العلاجية.

توفر حزم الرفاهية والسياحة العلاجية فرصة للمؤسسات لزيادة إجمالي الإيرادات لكل غرفة متاحة.

يجري إكمال تطبيق ® WellHotel ، الخاص بمؤسسة الاعتماد الصحي العالمي، وعملية الاعتماد بشكل ملائم عبر الإنترنت وتشمل تلك العملية الوصول إلى دليل الاعتماد والتدريب عبر الإنترنت.

وصرحت السيدة رينيه ماري ستيفانو، الرئيس التنفيذي المؤقت لمؤسسة الاعتماد الصحي العالمي، قائلة: “هناك عدد متزايد من المستهلكين، بسبب الزيادة المستمرة في رحلات السفر بعد الوباء، الذين يختارون الفنادق التي تدعم أسلوب حياة صحي – سواء كانت خططًا لتناول الطعام الصحي، تمارين روتينية، و/أو برامج صحية، و/أو بيئة مناسبة للتعافي بعد القيام بإجراء أو علاج طبي. ويوضح اعتماد ® WellHotel ، الخاص بمؤسسة الاعتماد الصحي العالمي، لهذه الأسواق المتخصصة المتنامية أن العقار قد نفذ برامج وخدمات تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم الفريدة وتتوافق أيضًا مع معايير النظافة والصرف الصحي المعترف بهما في جميع أنحاء الفندق. نهنئ فندق Grand Richmond على حصوله على اعتماد ® WellHotel ، الخاص بمؤسسة الاعتماد الصحي العالمي، للسفر الطبي والرفاهية ونشيد بالتزامه بإعطاء الأولوية لسلامة الضيوف وتجربة الضيف لضيوف السياحة الصحية والعلاجية”.

نُبذة عن مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي

مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي (® Global Healthcare Accreditation ) هي هيئة اعتماد ديناميكية ومبتكرة مع تركيز متخصص في السفر الصحي والاستشفائي والسلامة والرفاهية. تم تأسيس مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي في سبتمبر 2016، وكان الغرض المبدئي من مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي كهيئة اعتماد مستقلة يتركز على تحسين تجربة المريض للمسافرين لتلقي العلاج ودعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة، وزيادة البروز، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام للسفر العلاجي. منذ ذلك الحين، أصبحت مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي رائدة في مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي النطاق الكامل لسلسلة الرعاية المستمرة وتقدم الشهادات والاعتماد لأصحاب المصلحة في جميع جوانب الصحة والرفاه.

يرجى زيارة: https :// globalhealthcareaccreditation . com /

نُبذة عن فندق Grand Richmond

فندق Grand Richmond هو فندق للمؤتمرات والإقامة مميز من فئة الخمس نجوم يقع في شمال بانكوك، تايلاند، ويبعُد مسافة قصيرة بالسيارة عن وسط المدينة. يضم الفندق 774 غرفة وجناحًا فاخرًا، و 28 غرفة وظيفية متعددة الاستخدامات ومجهزة بشكل رائع، وقاعتي احتفالات كبيرتين. وتتولى مجموعة Richmond Group ، أحد كبار أصحاب الفنادق في تايلاند، مسؤولية تشغيل الفندق الذي يلبي احتياجات المسافرين المميزين من جميع أنحاء العالم.