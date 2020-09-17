فندق مايسون مارتيل يعلن عن افتتاح متجر لاتلير مارتيل شنجن

أول متجر له على الإطلاق في العالم

شنجن، الصين, 17 سبتمبر / أيلول 2020 /PRNewswire/ — افتتح فندق مايسون مارتيل رسميًا متجر لاتلير مارتيل شنجن وهو عبارة عن متجر فريد من نوعه مخصص لتذوق عروض المنتجات الحصرية واستكشافها. وقد تم هذا الافتتاح خلال حدث مبتكر ومباشر عبر الإنترنت بين كونياك وشنجن. مع العرض التوضيحي الأول لمفهوم التجزئة الجديد للبيت المصمم للانتشار عالميًا، يتقدم متجر لاتلير مارتيل شنجن بدعوة العملاء للانغماس بأنفسهم في عالم فندق مايسون مارتال من خلال تجارب متصلة وتفاعلية ومتطورة.

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“اليوم، نحن نفتخر بالاحتفال بعلامة بارزة جديدة في تاريخ بيتنا الذي يعود إلى 300 عام. ويعد متجر لاتلير مارتيل مفهوم مبتكر، يعكس رؤيتنا لرفع مستوى الكونياك إلى تجربة تضع العميل في المقدمة وفي الوسط. ومع لاتلير مارتيل، نحن نقدم لعملائنا طرق جديدة للاستكشاف والانغماس والمشاركة. فنحن نجلب لهم تجارب تتسم بالجرأة يمكنهم من خلالها استكشاف تراثنا وبراعتنا وما لدينا من كونياك بصورة لم يسبق لها مثيل.”

– كايسر جيرون، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لفندق مايسون مارتيل

أكثر من كونه متجرًا – فهو وجهة وجبة زيارتها

تم تصميم متجر لاتلير مارتيل ليصبح وجهة وجبة زيارتها تجمع بين المنتجات والخدمات الوحيدة من نوعها والتي تتسم بالبراعة والتكنولوجيا الرقمية. ولإطلاق مفهومه الجديد للتجزئة، اختار فندق مايسون مارتيل وبشكل طبيعي مدينة شنجن، وهي مدينة معروفة بالحيوية والحداثة والتكنولوجيا المتطورة – مدينة تحظى، مثل فندق مايسون مارتيل، بتطلعاتها المستقبلية.

ومع حقيقة روح الكرم المعروف بها فندق مايسون مارتيل، يرحب متجر لاتلير مارتيل بالزائرين في جو يسوده الدفء والفخامة مما يميز العناصر الأصلية مباشرةً من الكونياك. وقد اشتق اسمه من الكلمة الفرنسية المستخدمة لورش العمل الحرفية، واستوحي تصميمه من الأتيليه الخاص بمارتيل سيلر ماستر – ومن الجدير بالذكر أن العرض المذهل لأكثر من 200 مونتير (زجاجات العينات) الذي يوضح الفروق الدقيقة والمتعددة لكونياك. وفي مكان آخر، يوضح حائط براميل البلوط القادمة من مصنع براميل مارتيل والقطع المختارة من الأرشيف تراث الحرف اليدوية للبيت. وقد اكتملت هذه الحرف اليدوية ببعض المواد مثل الخشب والنحاس، لتحفيز عملية صنع الكونياك، التي يتم تفسيرها بطرق أصلية ومعاصرة لعرض كيفية قيام فندق مايسون مارتيل وبكل جراءة بتغيير العادات.

مفهوم عالمي

ذو أهمية محلية قوية

تعد الثقافة المحلية عنصرًا جوهريًا بالنسبة للمفهوم العالمي لمتجر لاتلير مارتيل. وبناء عليه، يهدف المتجر الجديد الذي يقع على مساحة 160 متر مربع إلى بناء روابط قوية بين فندق مايسون مارتيل ومدينة شنجن. وقد تم تسليط الضوء على آفاق المدينة على النسخة المجمعة لمارتيل نوبليدج، المتوفرة حصريًا في متجر لاتلير مارتيل شنجن، مع اختيار هذا الكونياك الحيوي الذي يعكس روح الحيوية للمدينة. وقد كلف فندق مايسون مارتيل جمعية جيو للفن المحلي المشترك للتعبير عن رؤية جريئة للبيت من خلال إعادة تفسير مذهلة للصورة الشهيرة للمؤسس جين مارتيل.وخلال العام، يخطط متجر لاتلير مارتيل شنجن لعمل برنامج متنوع من الأحداث، بما في ذلك التعاون في أبرز أساليب الحياة والطعام واتجاهات الموضة الرائدة.

خدمات حصرية

وتجارب مبتكرة

يصل مفهوم لاتيير مارتيل لأكمل تعبير له في المجموعة الرائعة من الخدمات الشخصية والخبرات، التي تضع العميل في المقدمة وفي الوسط. ومن بين السمات البارزة أن الكونياك من تجربة البرميل الخشبي، يميز كونياك VSOP المجهز خصيصًا لمتجر لاتلير مارتيل شنجن من قبل مارتيل سيلار ماستر كريستوف فالتود. وتعد النسخة الحصرية لشنجن مزيج راقى مع ملاحظات دقيقة ومتبلة، تشيد بالصين وأزواج مثالية مع المطبخ الصيني. يمكن للعملاء سحبه مباشرةً من برميل خشبي مشحون من كونياك إلى زجاجاتهم الخاصة، والتي تم تخصيصها فيما بعد حسب اختيارهم للفلين والملصق المطبوع باليد. كما يقدم متجر لاتلير مارتيل شنجن أيضًا خدمة الرسم المخصصة التي تسمح للعملاء بالاحتفال بالمناسبات الخاصة من خلال تخصيص زجاجة من كوردون بلو مارتيل أيقونة البيت من خلال فكرتهم ورسالتهم المختارة.

وتشجع تجربة أصلية أخرى اكتشاف مثير للكونياك. أزال العملاء قبة خزفية للكشف عن إناء صغير يحتوي على أحد الأنواع الرمزية الأربعة لكونياك مارتيل: مارتيل ديستنكشن ومارتيل نوبليدج ومارتيل كوردون بلو ومارتيل إكس أو. يمكنهم بعدها وببساطة تقدير كل عطور الكونياك المتميزة، والتي تم تركيزها بالقبة الخزفية، أو باستخدام أنبوب ماص لوضع بضع قطرات على معصمهم. وتتوافر أنواع الكونياك الأربعة فيما بعد للشراء كجزء من المجموعة البرونزية لمارتيل، الحصرية للاتلير مارتيل شنجن.

وفي منطقة فن الخلط، طاولة مستديرة للاختبارات الفعالة، يترأس سفير ماركة مارتيل جلسات الخليط التي تتسم بالخبرة. تسمح تجربة مزيج VSOP للمشاركين بإيجاد مزيجهم الخاص أثناء خوض التجربة للمرة الأولى وتأثير مشروب أوس دي في المختلف على الشكل العطري للكونياك. تُظهر تجربة المزيج القديم جدًا, في نفس الوقت, تأثير الكُرمة وتسلط الضوء على الخصائص المتميّزة لمشروبين متميزين: بوردريز وشامبانيا جراند. وأخيرًا, تعد جلسة التذوق الاستثنائية مع كريستوف فالتود مباشرةً من الكونياك, والتي تُعقد مرة واحدة فقط كل عام لعدد محدد جدًا من المشاركين, حدثًا يجب ألاً تفوته.

تجربة عميل معززة متكاملة رقميًا وماديًا

يجمع لاتلير مارتيل شنجن مجموعة من الخصائص الرقمية المعدة لرفع مستوى تجربة العميل, بدايةً من الشاشة التفاعلية على الواجهة, والتي تعرض المحتوى المضمّن حول البيت وتشجع الزائرين على الدخول. داخل المتجر, بالإضافة إلى طاولة التذوق التفاعلية, والتي يشمل تركزها على التراث والبراعة والمهارة جولة 360 درجة في تشاتيو دي تشانتيلوب التاريخية بمارتيل، وتقدم “حالات التذوق الصوتي” المبتكر ةطريقة جديدة للاستمتاع بكونياك مارتيل.

ويهدف المفهوم الكامل لاتلير مارتيل إلى إيجاد تجربة كاملة, يتم فيها التكامل السلس ماديًا ورقميًا من أجل اصطحاب العملاء خلال استكشافهم مايسون مارتيل. وعليه, تتوافر الخدمات الشخصية المقدمة بواسطة لاتلير مارتيل شنجن رقميًا من خلال برنامج صغير مخصص لذلك على ويتشات, حيث يعمل على دعم وتعزيز التجربة داخل المتجر قبل وبعد التجربة.

لاتلير مارتيل شنجن

أوقات العمل: 7/7, 10صباحًا إلى 10مساءً

المكان: متجر L123, طابق L1, برج 1, جادة واحدة, رقم 348, طريق فوهوا, منطقة فوتيان, مدينة شنجن, مقاطعة غوانغدونغ, الصين

حول مايسون مارتيل

لكونه أعرق منازل الكونياك العظيمة, التي أسسها جين مارتيل عام 1715, يُعرف فندق مايسون مارتيل في جميع أنحاء العالم بأفخر وأجود أنواع الكونياك لديه, نتيجة لتراثه الحافل بالبراعة والمهارة والذي يعود إلى تسعة أجيال. وإلى جانب شغفها بحرفتها والارتباط الوثيق بالكرمة, يعرف فندق مايسون مارتيل بالجرأة التي احتلت معها الريادة في التعبيرات الجديدة عن الكونياك – من مارتيل كوردون بلو الرمزية عام 1912 إلى مارتيل بلو سويفت الرائدة اليوم.

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1274782/L_Atelier_ Martell_Shenzhen.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1041130/Martell_Logo.jpg

وسائل الأعلام للتواصل

مايسون مارتيل

جايل مارسيل, gaelle.marcel@pernod-ricard. com