‫ فندقا لوتي هوتيل هانوي ولوتي سيؤول تحصلان على جوائز رفيعة في حفل جوائز خيارات المسافرين لتريب أدفايزر 2022

· لوتي هوتيل هانوي تُوج بست جوائز كأفضل فندق فاخر في فيتنام

· لوتي هوتيل سيؤول البرج التنفيذي يفوز بجائزة الفندق الفاخر الأفضل في كوريا الجنوبية

سيؤول، كوريا الجنوبية، 25 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire / — كرمت شركة تريب أدفايزر فندقي لوتي هوتيل هانوي ولوتي هوتيل سيؤول باعتبارهما أفضل فندقين، وذلك في حفل جوائز خيارات المسافرين لتريب أدفايزر 2022.

تعلن تريب أدفايزر، باعتبارها أكبر منصة سفر في العالم، عن نتائج جوائز خيارات المسافرين من خلال تكريم أفضل 10٪ من الفنادق والمطاعم والوجهات استنادًا إلى حوالي 900 مليون تعليق وآراء من المسافرين الدوليين.

ووفقًا لنتيجة الجائزة التي تم الإعلان عنها في العاشر من أيار/مايو، تم تكريم, فندقي لوتي هوتيل هانوي و لوتي هوتيل سيؤول كأفضل فنادق فاخرة في فيتنام وكوريا الجنوبية على التوالي. وعلى وجه الخصوص، احتل فندق لوتي هوتيل هانوي المرتبة الرابعة في آسيا و والمرتبة 13 عالميًا في فئتي جوائز الفنادق والفنادق الفاخرة. وإذ منحت جوائز في ست فئات، تم الاعتراف بكفاءة فنادق لوتي مرة أخرى.

يقع فندق لوتي هوتيل هانوي في الطوابق على الطوابق من 33 إلى 64 مبنى مركز لوتي بهانوي، ، وهو المبنى التاريخي في المدينة. تم تصميم غرفه الـ 318 من قبل شركة ويلسون أند أسوسييتس وأتش بي أيه، وهما شركتا تصميم الفنادق الفاخرة المشهورتان عالميًا. تشتمل التصميمات الداخلية ذات اللون البني والبيج على أنماط فيتنامية تقليدية تتماشى مع نقاط خشبية ورخامية. تتميز جميع الغرف بإطلالة بانورامية على كل من المدينة والبحيرة الغربية.

تقدم المطاعم والبارات أيضًا أفضل فنون الطهي في المدينة. فإلى جانب مطعم هونغ كونغ “ميشيلين” ديم سوم الحائز على نجمة واحدة تيم هو وانأفضل مطاعم الستيك بإطلالة رائعة غريل 63، المطعم الصيني التقليدي ريد ريفر، أعلى بار على سطح في المدينة توب أوف هانوي و مركز مراقبة مركز لوتي بهانوي الذي يوصف سطح المراقبة في مركز هانوي كواحد من أفضل 10 أفضل مناظر جوية للمدينة في العالم من قبل صحيفة الغارديان، وهي كلها أماكن مفضلة تعتبر أماكن يجب زيارتها. .

لوتي هوتيل سيؤول البرج التنفيذي هو أحد الفنادق الفاخرة في سيؤول للمسافرين من رجال الأعمال وكبار الشخصيات حول العالم. تم تقييم الفندق بدرجة عالية لتصميمه الحديث الذي يستدعي التجارب الكورية التقليدية، وخدمة الضيافة الكورية اللطيفة لاستضافة الزيارات الدولية. وهو يضم أكبر صالة ضيوف داخلية في كوريا الجنوبية لا صالونومطعم ميشلين ذات النجمة الواحدة بيير غاغنير سيؤول الذي يقدم تجربة طعام راقية جدا.

وقال سيجين آن، الرئيس التنفيذي لـ فنادق ومنتجعات لوتي “يبدو أن جهودنا لتقديم خدمات مستقرة بشكل مستمر وسط العديد من التغييرات بسبب الوباء قد اعترف بها الضيوف وهو أمر مفيد للغاية.” “بصفتها مجموعة فنادق عالمية، ستواصل فنادق ومنتجعات لوتي السعي لتوفير أقصى درجات الرضا”.

وفي الوقت نفسه، تدير فنادق ومنتجعات لوتي حاليًا 32 فندقًا في سبع دول. وبـ خدمة الضيافة على الطريقة الكورية و محفظة العلامة التجارية، تلبي مجموعة الفنادق احتياجات العديد من المسافرين – فندق “سيغني” الفاخر، وفنادق “أل 7″، الكلاسيكية عالية المستوى التابعة لفنادق لوتي، وفنادق رجال الأعمال “لوتي سيتي هوتيلز” وفنادق “لوتي ريزورت” للعائلات..

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