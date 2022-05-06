‫فانتاج وفريق ماكلارين MX Extreme E يطلقان حملة عيد الأم التي تضم أول سائقة في ماكلارين

سنغافورة، 6 مايو 2022 PRNewswire/ / — كشفت شركة فانتاج، الوسيط الدولي متعدد الأصول، بالتعاون مع فريق McLaren MX Extreme E ، النقاب عن أحدث حملة فيديو لعيد الأم تحتفي بالقدوة النسائية الداعمة التي ساعدت في تشكيل أول سائقة في ماكلارين، إيما غيلمور.

ويظهر الفيديو غيلمور المولودة في نيوزيلندا، ويشيد بوالدتها التي جعلت رحلتها أسهل.

من كونها المرأة الأولى والوحيدة حتى الآن التي تفوز ببطولة العالم للراليات في عام 2016، إلى أن تصبح أول سائقة في ماكلارين ريسينج تتنافس في سلسلة بطولات إكستريم إي، تدرك غيلمور تمامًا مكانتها كنموذج يحتذى به في عالم يهيمن عليه الذكور، وتنسب الفضل في نجاح والدتها إلى دعمها.

يقول غيلمور: “كانت والدتي واحدة من أكبر المؤيدين لي”. “كانت هناك من أجل كل إنجازاتي وخيبات أملي. شجعتني على متابعة أحلامي وساعدتني على تحقيقها بكل طريقة ممكنة. في هذا اليوم وكل يوم، أشكرها على كل حبها ودعمها غير المحدود”.

“في سعينا لتحقيق مستقبل مثالي، كانت المرأة دائمًا الجزء الأكثر أهمية في اللغز. هذه هي طريقتنا الصغيرة لإظهار تقديرنا لأهم النساء في حياتنا – أمهاتنا”، كما يقول مارك ديسباليريس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتجارة في فانتاج.

ويوضح ديسباليريس أن الشراكة متعددة السنوات بين فانتاج وفريق ماكلارين MX Extreme E قد تعززت على القيم المشتركة للاستدامة والتنوع، فضلًا عن المساواة بين الجنسين والشمول والتمثيل، كل ذلك مع الدفاع عن الوعي بتغير المناخ والدعوة إليه.

“في فانتاج، بقينا ثابتين في التزامنا بدعم وتعليم وتمكين النساء بيننا، ونرغب في الاستمرار في القيام بذلك على المدى الطويل.”

نبذة عن فانتاج

فانتاج هي شركة وساطة عالمية متعددة الأصول مقرها في سيدني، أستراليا. توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة قوية وفعالة لتداول العقود مقابل الفروقات على الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم.

مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في السوق، قامت فانتاج ببناء فريق عالمي يضم أكثر من 1000 موظف، موزعين على 30 مكتبًا في آسيا والمحيط الهادئ وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة. وقد بنت سمعة طيبة لتقديم معايير عالية من التداول للعملاء من جميع الأحجام، من خلال توفير نظام بيئي للتداول موثوق به يمكّن العملاء من تحقيق نجاحهم الخاص، بطريقة أسرع وأبسط.

ككيان مرخص ومنظم في أستراليا والمملكة المتحدة وجزر كايمان، فإن ثقة العملاء لها أهمية قصوى. لحماية مصالح العملاء، تتبنى فانتاج نهجًا لا للهراء للامتثال في جميع الأسواق التي تعمل فيها.

فانتاج هي أكثر من مجرد وسيط. تربط خدمتها التي تركز على الإنسان العملاء بسلاسة – من الفرد إلى المؤسسة – بالأدوات والموارد والدعم المناسبين.

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حول شركة ماكلارين ريسينج

تأسست شركة ماكلارين ريسينج على يد سائق السباقات النيوزيلندي بروس ماكلارين في عام 1963. دخل الفريق أول سباق فورمولا 1 له في عام 1966، ومنذ ذلك الحين فاز مكلارين ب 20 بطولة عالمية للفورمولا 1، وأكثر من 180 جائزة كبرى للفورمولا 1، وإنديانابوليس 500 ثلاث مرات، ولومان 24 ساعة في محاولتها الأولى.

ويتنافس الفريق في بطولة العالم للفورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات مع لاندو نوريس ودانيال ريكاردو، وسلسلة سباقات إن تي تي إنديكار مع سائقي آرو ماكلارين إس بي باتو أووارد وفيليكس روزنكفيست، وبطولة إكستريم إي مع إيما غيلمور وتانر فوست.

وكان ماكلارين أول فريق فورمولا 1 يحصل على معيار “كربون ترست” في عام 2010، واحتفظ به منذ ذلك الحين على أساس نصف سنوي، وكان آخرها في فبراير 2021. كما كان الفريق الأول في الفورمولا 1 الذي يحصل على جائزة اعتماد الاستدامة من الاتحاد الدولي للسيارات على مستوى ثلاث نجوم في عام 2013 كجزء من إطار عمل الشهادات البيئية للاتحاد الدولي للسيارات، قبل أن يصبح موقعًا على التزام الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي في عام 2021.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=_W4Gx_XeGjI

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