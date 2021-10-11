فالي تنضم إلى الرابطة الدولية للنحاس

واشنطن، 11 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت الرابطة الدولية للنحاس (ICA) عن إضافة شركة فالي إنترناشونال ش. م (Vale) كأحدث أعضائها. وقد اُنتخبت شركة فالي للعضوية اليوم في الاجتماع السنوي لأعضاء الرابطة الدولية للنحاس في لندن.

تُعد شركة فالي، التي يقع مقرها الرئيسي في البرازيل، من بين أكبر عمال المناجم في العالم، حيث تغطي عملياتها ما يقرب من 30 دولة. كما تلتزم الشركة بأن تصبح واحدة من أكثر شركات التعدين العالمية أمانًا وموثوقية. ويأتي انضمام فالي إلى الرابطة الدولية للنحاس في منعطف حرج بالنسبة لصناعة النحاس حيث تسعى جاهدة لدعم الأهداف العالمية المتجذرة في اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

صرح مارك ترافرز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة فالي للفلزات الأساسية، “تلتزم شركة فالي بدمج الاستدامة في أعمالها من خلال بناء إرث اقتصادي واجتماعي وبيئي قوي وإيجابي وتخفيف آثار عملياتها. يعد تعدين النحاس جزءًا مهمًا من أعمالنا، ونحن نتحمل مسؤوليتنا تجاه البيئة على محمل الجد. كما تتولى الرابطة الدولية للنحاس توجيه أعضائها الرائدين في الصناعة نحو الحياد الجماعي للكربون، وتعتقد فالي أنه من المهم التعاون مع أقراننا في هذا التحول”.

وأضاف رئيس الرابطة الدولية للنحاس أنتوني ليا: “نحن متحمسون لانضمام فالي إلينا في هذه المرحلة المحورية عندما تقود قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة والتخفيف من آثار تغير المناخ الصناعة إلى التغيير الإيجابي. نحن نعمل عن كثب مع أعضائنا لتحديد الطرق التي يمكن لصناعة النحاس من خلالها إزالة الكربون من عملياتها الخاصة، ونهدف إلى تقديم خارطة طريق لتحقيق ذلك بحلول أوائل العام المقبل. ومن المهم وصول صوت فالي في هذه العملية”.

أشار رئيس مجلس إدارة الرابطة الدولية للنحاس، ستيف هيجينز (فريبورت ماكموران): “بالحديث بصفتي رئيسًا للرابطة الدولية للنحاس وعضوًا منذ فترة طويلة في الرابطة الدولية للنحاس، يسعدني انضمام شركة فالي لتعزيز صوت صناعة النحاس؛ ولأن الصناعة قوية، ويسعدنا أن تتحد معنا جهات فاعلة أخرى في الصناعة للدفاع عن مصالحنا المشتركة”.

تتكون الرابطة الدولية للنحاس 31 عضوا يعملون في ست قارات.

نبذة عن فالي

تأسست شركة فالي (Vale) في الأصل عام 1942 باسم إمبريسا فالي دي ريو دوسي (Companhia Vale do Rio Doce) المملوكة للدولة، وهي اليوم شركة مدرجة في التصنيف بين أكبر عمال المناجم في العالم. تعمل فالي على تحويل الموارد الطبيعية إلى ازدهار وتنمية مستدامة، بعمليات تغطي حوالي 30 دولة.

نبذة عن الرابطة الدولية للنحاس

تجمع الرابطة الدولية للنحاس (ICA) بين صناعة النحاس العالمية لتطوير أسواق النحاس والدفاع عنها وتقديم مساهمة إيجابية في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. يقع المقر الرئيسي للرابطة الدولية للنحاس في واشنطن العاصمة، ولها مكاتب في ثلاث مناطق رئيسية: آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية. تُعد الرابطة الدولية للنحاس وشركاءها من Copper Alliance® (تحالف النحاس) جهات فاعلة في أكثر من 60 دولة حول العالم. لمعلومات إضافية، يُرجى زيارة www.copperalliance.org.

للتواصل الإعلامي:

نيكول ويتوسلافسكي، 9968 350 646 1+

nicole.witoslawski@ copperalliance.org

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