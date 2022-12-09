‫فازت TerraPay بجائزة “أفضل استخدام للبيانات” في حفل توزيع جوائز التكنولوجيا المصرفية المرموقة لعام 2022

لندن 9 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — جوائز التكنولوجيا المصرفية الشهيرة منحت TerraPay ، وهي شركة عالمية رائدة في البنية التحتية للمدفوعات، جائزة “أفضل استخدام للبيانات” لعام 2022. على مدى السنوات الـ 23 الماضية، كانت جوائز التكنولوجيا المصرفية تقدر وتكرم التميز والابتكار في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم، جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين يجعلون ذلك يحدث.

تعترف جائزة “أفضل استخدام للبيانات” بالتزام TerraPay ببناء حلول دفع مبتكرة للشركاء وتمكينهم بالكفاءة والأمان والشفافية وقوة البيانات. في يوليو 2021، أنشأت TerraPay وظيفة تحليلات كاملة ومخصصة. على مدار السنة ونصف الماضية، استثمرت الشركة بعمق في هذه الوظيفة لتنفيذ حالات استخدام التقارير والتحليلات المعقدة التي حسنت بشكل جذري من حجم وجودة منطق صنع القرار وتطوير المنتجات الجديدة وساعدت في بناء قيادة الفكر.

“نحن متحمسون للغاية ويشرفنا أن يتم تكريمنا من قبل جوائز التكنولوجيا المصرفية المرموقة لجهودنا المستمرة في بناء حلول دفع مبتكرة” هذا ما قاله السيد أمبار سور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TerraPay . وأكمل :” أود أن أهنئ فريق TerraPay Analytics على الجهود التي لا حصر لها التي بذلوها لتحقيق أهداف TerraPay . وأضاف: “نتطلع إلى استمرار ابتكارنا في صناعة التكنولوجيا المالية بينما نسد فجوات الدفع الرقمية”.

وتعليقًا على التكريم، قال السيد سارانش فيرما، مدير التحليلات في TerraPay ، “أود أن أعرب عن خالص امتناني لجوائز التكنولوجيا المصرفية لتقديرنا. شرعت TerraPay في رحلة “التحليلات” في يوليو 2021 بهدف تعزيز الإنتاجية، وتسهيل اتخاذ القرار القائم على البيانات عبر TerraPay وتمكين الشركاء من خلال الرؤى التي تساعد في نمو الأعمال. كما أود أن أشكر شركائنا وكل الفريق في TerraPay الذين كان دعمهم هو القوة الدافعة في وظيفة التحليلات لتحقيق هدفها”.

جوائز التكنولوجيا المصرفية مملوكة من قبل FinTech Futures ، المصدر النهائي للأخبار والتحليلات لقطاع التكنولوجيا المالية العالمي. وحدد الجوائز فريق من القضاة المحللين وأعلن عنها في حفل توزيع الجوائز في فندق رويال لانكستر في لندن.

نبذة عن شركة TerraPay

يقع المقر الرئيسي لشركة TerraPay في المملكة المتحدة، وتعتقد أن أصغر دفع يستحق رحلة بلا حدود وآمنة مثل أكبر دفع. تعمل الشركة على بناء طريق سريع للمدفوعات دائم التوسع يمكّن الشركات من إنشاء تجارب عملاء شفافة من خلال ممر عالمي غير متقطع وآمن وفي الوقت الفعلي لكل دفعة، مهما كانت صغيرة أو كبيرة. تعتبر شركات TerraPay ، المرخصة والمعتمدة عبر 26 سوقًا عالميًا، شريكًا عالميًا رائدًا للبنوك ومحافظ الهاتف المحمول ومشغلي تحويل الأموال والتجار والمؤسسات المالية، مما يخلق نظامًا بيئيًا ماليًا دوليًا أكثر اتساعًا وشمولية. يصبح شركاؤهم منارات للوعد بالإدماج المالي العالمي مع الوصول إلى البنية التحتية للمدفوعات التي تمتد عبر العالم.

لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة terrapay.com

أنويشا موخيرجي

anwesha@terrapay.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1964305/Banking_Tech.jpg