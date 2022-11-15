‫فازت شركة The Match Lab بجائزة AES Global Award الكبرى[1]

تم منح أعلى تقييم للحل المُقَدَّم من الشركة بشأن التكنولوچيا التعليمية للرياضات الإلكترونية، والمصمم لمساعدة لاعبي رياضة “ليج أوف ليچيندز” League of Legends على تحسين مهاراتهم، بدرجة عالية.

سيول، كوريا الجنوبية, 15 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — وسط هذا الزخم، فازت شركة كورية ناشئة بالجائزة البلاتينية تقديرًا لما تتمتع به من إمكانيات نمو عالمية، وهي أعلى جائزة تم منحها في تجمع المجتمع العالمي الثالث الذي يمثل التبادل والتعاون بين الشركات الآسيوية المعنية بمجالات تكنولوچيا التعليم (AES) الذي عُقد في طوكيو في 1 نوفمبر 2022. حصلت هذه الشركة على درجات عالية في عناصر التقييم مثل الجِدَّة والابتكار والموثوقية والجدوى وتطبيق التكنولوچيا وترويج الأعمال. كان من نتائج هذا التكريم، أن حظيت الشركة باجتذاب اهتمام متزايد في مجال الصناعة.

صورة: منح الجائزة في حفل توزيع جوائز AES العالمية

ومن الجدير بالذكر، أن الشركة التي حصلت على هذه الجائزة هي شركة “ماتش لاب” ( The Match Lab ) (الرئيس التنفيذي: Byun Sungchu ).

تُعد شركة “ The Match Lab ” عضوًا في الوكالة الحكومية الكورية الرئيسية (Born2Global Centre) التي يرأسها “كيم جونغ كاب “، وهي واحدة من أكثر الشركات الناشئة ذات الموثوقية في مجال صناعة تعليم الرياضات الإلكترونية الكورية. شارك في تأسيس “ The Match Lab ” رئيسها التنفيذي “بيون سونجتشو” ( Byun Sungchu )، وهو لاعب محترف من الجيل الأول ومدير فني ومنظم أحداث الرياضات الإلكترونية العالمية، بدأ مسيرته المهنية منذ عام 1999؛ و “وون يونجچو” ( Won Youngju ) المسؤول التنفيذي للشركة ( CGO )، الذي كان يعمل كمنشئ محتوى ثقافي ومخطط تعليمي لأكثر من 15 عامًا.

“MY GAME TIPS /mgt.gg“ عبارة عن أداة تدريب وحل يعتمد على التكنولوچيا التعليمية لهواة الألعاب الالكترونية والتي خضعت للأبحاث والتطوير لمدة عامين تأسيسًا على الخبرة الراسخة لأكاديمية غير متصلة بالإنترنت تقوم بتدريب هواة الألعاب الالكترونية ليصبحوا محترفين. يمكن لمستخدمي هذه الأداة الحصول على تقييم للمهارات ونقاط الضعف في لعبة “ League of Legends ” بمجرد النقر على الاسم التعريفي الخاص بهم في قاعدة بيانات اللعبة، فضلًا عن توصيات لمتابعة محتوى ڨيديو مناسب يحتوي على نصائح مُقدمة من مدربين محترفين.

وبصفة خاصة، يتم إنتاج محتوى ڨيديو يوفر نصائح مُخَصَّصة لمعالجة نقاط معينة بعد استرجاع لقطات محددة باستخدام أداة بحث تُمَكِّن المدربين من البحث عن بيانات الحالة المطلوبة. بعد الانتهاء من الاختبارات الداخلية، سيتم ربط محتوى الفيديو هذا بأداة التدريب.

اُستخدم تطبيق “ MY GAME TIPS / mgt.gg “، الذي تم إطلاقه رسميًا في 13 سبتمبر، مع برنامج بيانات التدريب الذي تم إنشاؤه للاعبين المتقدمين الراغبين في بدء حياتهم المهنية كمدربين للرياضات الإلكترونية في شهري يوليو وأغسطس من هذا العام. أثناء مرحلة البحث الأولية خلال عامي 2020 و 2021، قمنا بتطبيق برنامجنا الخاص ببيانات التدريب على تحليل البيانات، والتدريب، واختيار اللاعبين في فرق الألعاب الاحترافية من المستوى الأول في كل من كوريا وتركيا وڨيتنام. ومن خلال ذلك، أجرينا تجارب مختلفة لتوفير حلول تدريب واقعية.

أتاحت الجائزة البلاتينية التي حصلت عليها شركة “ The Match Lab ” فرصة لتوسيع خدماتها التعليمية من انتاج الألعاب إلى المنظومة التعليمية البيئية، بما يتجاوز الرياضات الإلكترونية. وبدءًا من العام المقبل، تُخطط الشركة للتعاون مع فرق الألعاب والجامعات والمنظمات الدولية بغية المضي قدمًا في السوق العالمية.

قامت شركة “ The Match Lab ” أيضًا بإدارة أكاديمية معملية للرياضات الإلكترونية معتمدة من وزارة التعليم بهدف تعزيز قدرة اللاعبين من خلال تحديد المشكلات وتطوير تقنيات حل المشكلات. أصبحت الشركة عضوًا في الوكالة الحكومية الكورية الرئيسية (Born2Global Centre) في بلدة “بانجيو” ( Pangyo ) في عام 2022 وهي تعمل على تعزيز التقدم والتوسع العالمي لـ “ mgt.gg “، حل التكنولوچيا التعليمية الخاص لصالح للاعبين.

1 تمنح هذه الجائزة تقديرًا للتطور أو الإنجاز المتميز في مجال الهندسة الصوتية

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1945784/image1.jpg