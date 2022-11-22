‫فازت برامج Azentio بجائزة التميز في الحلول المصرفية الإسلامية في Finnovex المملكة العربية السعودية 2022

سنغوفرة، 22 نونبر/تشرين الثاني 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة شركة Azentio للبرمجيات المعروفة و المشار إليها في ما يلي بِـ (“Azentio”) ، وهي شركة تكنولوجية مقرها في سنغافورة مملوكة من قبل الصناديق تتلقى الاستشارات من قبل Apax Partners، اليوم أنها فازت بجائزة “الامتياز في الحلول المصرفية الإسلامية” في Finnovex المملكة العربية السعودية 2022، عن مجموعة البرامج الإسلامية المصرفية AzentioONE، وهي تقنية رائدة في الصناعة وأفضل مجموعة خدمات مصرفية إسلامية مبيعاً على مستوى العالم. يأتي هذا الحدث تحت رعاية سلسلة Finnovex العالمية البارزة، والتي تركز على صناعة الخدمات المالية.

تم تسليم الجائزة رسميًا إلى Azentio في 8 نونبر/تشرين الثاني في حفل رفيع المستوى أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحضره عدد كبير من الأعضاء البارزين من صناعة الخدمات المالية الإقليمية وشركات التكنولوجيا العالمية.

تم تقديم جائزة “التميز في الحلول المصرفية الإسلامية” إلى مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية في Azentio تقديراً لسجلها الاستثنائي في مساعدة المؤسسات المالية على تسريع التحول الرقمي، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية العالية، وتحقيق أهداف النمو – كل ذلك مع الالتزام بكفاءة بالامتثال الشريعة والمتطلبات التنظيمية المتطورة.

تتضمن مجموعة البرامج الإسلامية المصرفية Azentio ONE مجموعة متنوعة من عروض البرامج المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي بشكل مفيد متطلبات منتجات التمويل والاستثمار الجديدة والمبتكرة، والتي تغطي مجموعة كاملة من التمويل الإسلامي والاستثمارات والودائع والخزانة وأسواق رأس المال. تجمع المجموعة بين وظائف مكتب الدعم الأمامي والخلفي مع قابلية التوسع التي لا مثيل لها والتركيز على العملاء والمرونة والمعايير المضمنة – مما يجعلها حلاً موثوقًا به على نطاق واسع من قبل قاعدة عملاء واسعة في أكثر من 40 دولة.

صرح توني كينير، الرئيس التنفيذي لشركة Azentio : “إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة التي قدمتها Finnovex. نحن ملتزمون بتمكين عملائنا من تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة على مستوى عالمي للمنافسة والازدهار في العصر الرقمي”.

حول شركة Azentio للبرمجيات

توفر Azentio منتجات البرامج ذات المهام الحرجة عبر آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والهند للبنوك ومقدمي الخدمات المالية وشركات التأمين. كما توفر حلول تخطيط موارد المؤسسات ( ERP ) للشركات متوسطة السوق. تشمل المنصات الرئيسية للشركة Azentio ONE Banking و Azentio ONE CapitalMarkets و Azentio ONE Insurance و Azentio ONE ERP. تسمح المرونة التي تأتي من منصات البرامج الخاصة بها لمجموعة من التطبيقات بالعمل مع مصدر واحد للبيانات وتزويد العملاء بسير العمل والتحليلات وإدارة المستندات وآليات التكامل المرنة. شركة Azentio للبرمجيات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة ( Azentio Software Private Limited ) هي شركة مملوكة بالكامل من طرف الصناديق الاستثمارية تتلقى الاستشارات من قِبَل شركة Apax Partners .