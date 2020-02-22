فارم كراودي تستحوذ على شركة اللحوم المصنعة بيست فودز إل آند بي ليمتد

من المزمع تدشين مراكز لبيع اللحوم بالتجزئة في جميع أنحاء نيجيريا خلال الربع الثاني من 2020

لاغوس، نيجيريا، 21فبراير / شباط، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة فارم كراودي “Farmcrowdy” عن الاستحواذ على شركة بيست فودز (إل آند بي) ليمتد “Best Foods (L&O) Limited” للتوسع في الإنتاج الحيواني وحلول اللحوم المصنعة بالسوق. وتمتلك الآن فارم كراودي غالبية الأسهم بشركة بيست فودز (إل آند بي) التي تقدم خدمات بيع الماشية بالجملة والمنتجات الزراعية من الإنتاج المحلي بأسعار ميسورة. وتعد الشركة إحدى أكبر شركات اللحوم المصنعة في نيجيريا بسعة معالجة 120 – 200 ثور يوميًا.

وبهذا الاستحواذ، تواصل فارم كراودي التوسع في سلسلة القيمة بسوق اللحوم مع تحسين إنتاج الماشية واللحوم المصنعة لتلبية المعايير الدولية. كما صارت فارم كراودي كذلك المصدر المفضل للحوم المصنعة في جميع أنحاء نيجيريا بدءًا من لاغوس. وستخدم الشركة أكثر من 50 سوقًا للحوم بمنطقة جنوب غرب نيجيريا، وتدير أكثر من 100 منفذ بيع للمستهلك.

وطبقًا لأونيكا أكوماه “Onyeka Akumah“، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فارم كراودي، من المزمع أن تدخل منصة أغتك “AgTeck” سوق بيع اللحوم بالتجزئة مع تدشين مراكز فارم كراودي لبيع اللحوم في الربع الثاني من 2020 لتوفير إمكانية وصول إلى لحوم عالية الجودة من خلال التقنية، يتم إنتاجها وتصنيعها بواسطة شركة فارم كراودي.

ويوضح كينيث أوبياجولو “Kenneth Obiajulu“، عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة فارم كراودي، حيث يشير: “توفر بيست فودز فرصة لشركة فارم كراودي لتحسين خدماتها في الإنتاج الحيواني، وأنشطة التصنيع والتوريد”. ويضيف، “ويدعم الاستحواذ استراتيجية فارم كراودي لقيادة السوق وتلبية الاشتراطات الضرورية لزيادة سعة الإنتاج التي تقدر بـ 45 رأس ماشية يوميًا”.

وبدوره أشار إيمانويل إيجيويري “Emmanuel Ijewere“، مؤسس بيست فودز، قائلاً: “تعد هذه الصفقة مع فارم كراودي بمثابة تطور محمود لنا حيث إنه يتيح فرصة كبيرة للنمو لكلتا الشركتين. ونحن متحمسون إزاء الفرص الكبيرة”. وسينضم إيجيويري إلى فارم كراودي بصفته عضوًا بالمجلس الاستشاري.

نبذة عن فارم كراودي

تعد فارم كراودي “Farmcrowdy “ بمثابة أولى المنصات الزراعية الرقمية في نيجيريا التي تربط صغار المزارعين بتقنيات الزراعة الذكية، والمستلزمات الزراعية عالية الجودة، وإمكانية الوصول إلى أكبر الأسواق لتحقيق هامش ربح لائق مقارنة بالأرباح المكتسبة من التداول داخل المجتمع المحلي.

نبذة عن بيست فودز

تعد بيست فودز بمثابة مجموعة مختصة بأعمال الزراعة تتجاوز خبراتها 16 عامًا حيث تركز على أعمال اللحوم المصنعة من خلال تربية الماشية والدواجن بشركة بيست فودز والإنتاج الزراعي عبر مزارع ييست فودز فريش فارمز “Best Foods Fresh Farms“، وتسويق الإنتاج الزراعي من خلال نيجا برايد “Naijapride“، لتجارة الجملة والتجزئة وتوفير منتجات الألبان ومتعددة التخصصات. وتم تأسيس الشركة بهدف توفير رؤوس الماشية بالجملة والمنتجات الزراعية المحلية للمستهلكين بأسعار ميسورة. كما تعد بيست فودز من أوائل الشركاء النيجيريين مع شوبرايت “Shoprite“، أحد أكبر متاجر التجزئة المتخصصة في بيع الأطعمة في نيجيريا.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1091149/Farmcrowdy_Best_ Foods_Acquisition_Signing.jpg