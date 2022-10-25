‫غلوبال تايمز: يختتم الحزب الشيوعي الصيني المؤتمر الرئيسي بـ “الثقة لخلق معجزات جديدة أكبر” في رحلة جديدة؛ تعديل دستور الحزب “معلم ذو أهمية تاريخية”

وأشار المؤتمر إلى أن إنشاء الموقف الأساسي لكل من الرفيق شي جين بينغ في اللجنة المركزية للحزب وفي الحزب ككل والدور التوجيهي لفكر شي جين بينغ بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد يمثل إنجازًا سياسيًا كبيرًا للحزب في العصر الجديد وعاملًا حاسمًا في النجاحات والتغيرات التاريخية في قضية الحزب والبلد.

وشدد المؤتمر على أنه يتطلب من جميع أعضاء الحزب اكتساب فهم عميق للأهمية الحاسمة لهذا الإنجاز الكبير، والتمسك بضمير أكثر الموقف الأساسي للرفيق شي جين بينغ في اللجنة المركزية للحزب وفي الحزب ككل، والتمسك بسلطة اللجنة المركزية وقيادتها المركزية والموحدة، والتنفيذ الكامل لفكرة شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد، ومتابعة اللجنة المركزية للحزب عن كثب مع الرفيق شي جين بينغ في صميم التفكير والموقف السياسي والعمل.

وذكر المحللون الصينيون أن القرارات التي اتخذت في المؤتمر تبين أن الحزب مستعد تمامًا لرحلته الجديدة ولديه رؤى وأفكار أكبر وأكثر معاصرة بشأن الحكم والتنمية والبعثات الرئيسية والنظام العالمي.

وقد حقق مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني أهدافه المتمثلة في توحيد التفكير، وتعزيز الثقة، ورسم المسار، ورفع الروح المعنوية، كما أخبر شي 2338 مندوبًا والمندوبين المدعوين خصيصًا الحاضرين في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي استمر لمدة أسبوع في القاعة الكبرى للشعب في بكين يوم السبت. “لقد كان هذا مؤتمرًا لرفع رايتنا عاليًا، وتجميع قوتنا، وتعزيز التضامن والتفاني”.

معلم ذو أهمية تاريخية

وقال شي في الجلسة الختامية: “نعتقد أن جميع القرارات والخطط الموضوعة في المؤتمر وجميع نتائجه ستلعب دورًا مهمًا في توجيه ودعم جهودنا لبناء بلد اشتراكي حديث من جميع النواحي، وتعزيز التجديد الوطني على جميع الجبهات، وتأمين انتصارات جديدة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية”.

“إن تقرير اللجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني الذي اعتمده المؤتمر هو بلورة لحكمة الحزب والشعب. إنه إعلان سياسي وبرنامج عمل للحزب لجمع الشعب الصيني من جميع المجموعات العرقية وقيادتها في تأمين نجاح جديد للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. إنها وثيقة ماركسية إرشادية،” هذا ما قاله القرار الذي تم تمريره على التقرير.

ووفقًا للقرار الذي تم تمريره بشأن تعديل دستور الحزب، “يوافق الكونغرس بالإجماع على أن التطورات الجديدة في فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية مع الخصائص الصينية لعصر جديد منذ المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب يجب دمجها في دستور الحزب، وذلك لتعكس بشكل أفضل المساهمات الرئيسية التي قدمتها اللجنة المركزية مع الرفيق شي جين بينغ في جوهرها للنهوض بالابتكارات النظرية والعملية والمؤسسية للحزب”.

ولاحظ المؤتمر أنه في الاحتفال بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني، أعلن الرفيق شي جين بينغ رسميًا، باسم الحزب والشعب، أننا حققنا هدف القرن الأول المتمثل في بناء مجتمع مزدهر إلى حد ما من جميع النواحي، وأننا نسير الآن بخطوات واثقة نحو هدف القرن الثاني المتمثل في بناء الصين لتصبح بلدًا اشتراكيًا حديثًا عظيمًا من جميع النواحي. وقال القرار إن دستور الحزب قد نُقح ليعكس ذلك.

قال زانغ شوهوا، مدير معهد العلوم السياسية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، لصحيفة غلوبال تايمز يوم السبت إن القرارات الأخيرة عكست وأرست بشكل شامل جميع الإنجازات السياسية والنظرية والأيديولوجية التي حققها الحزب الشيوعي الصيني منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في العقد الماضي.

قال زانغ شيشيان، أستاذ في مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في بكين، لصحيفة غلوبال تايمز يوم السبت إن القرار بشأن تعديل دستور الحزب هو “نقطة انطلاق للحزب الشيوعي الصيني للإبحار لتحقيق هدف الذكرى المئوية الثانية وتعزيز بناء الحزب. إنه معلم أساسي ينطوي على متطلبات التنمية والأنماط والاتجاه والمصير للحزب في رحلته نحو الهدف المقرر تحقيقه في منتصف هذا القرن”.

ووفقًا للقرار الذي تم تمريره بشأن تعديل دستور الحزب، وافق الكونغرس على تضمين بيانات في دستور الحزب بما في ذلك “التطلعات الأصلية للحزب ورسالته التأسيسية وإنجازاته الرئيسية وخبراته التاريخية على مدى القرن الماضي” و “النظم الاقتصادية الاشتراكية الأساسية، بما في ذلك النظام الذي تشكل فيه الملكية العامة الدعامة الأساسية وتتطور أشكال الملكية المتنوعة معًا، والنظام الذي بموجبه يكون التوزيع وفقًا للعمل هو الدعامة الأساسية بينما توجد أشكال متعددة للتوزيع جنبًا إلى جنب معه، واقتصاد السوق الاشتراكي، هي ركائز مهمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية”.

كما وافق المؤتمر على أن يضيف إلى دستور الحزب بيانات مثل “المضي قدما بروحنا القتالية وبناء قدرتنا القتالية” و “التحقيق التدريجي لهدف الرخاء المشترك للجميع “، وكذلك” اتباع مسار سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية؛ وتطوير ديمقراطية شعبية كاملة أوسع وأكمل وأكثر قوة”.

وقال المحللون إن كل هذا يعكس أن الحزب الشيوعي الصيني يتقدم مع مرور الوقت حيث أن كل هذه التصريحات التي ستضاف إلى دستور الحزب تعكس في الواقع الدروس والخبرات والتفاهمات التي تراكمت لدى الحزب من الحكم والتغلب على التحديات في السنوات العشر الماضية، كما تعكس بدقة المطالب الرئيسية للشعب الصيني، والمهام الرئيسية التي يسعى الحزب لإنجازها في المستقبل.

فعلى سبيل المثال، قال يانغ زويدونغ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تسينغهوا، إن التأكيد على “المضي قدمًا بروحنا القتالية” في القرار يظهر موقفًا واضحًا فيما يتعلق بالتحديات التي واجهها الحزب في السنوات الخمس الماضية، والتي سيواجهها في المستقبل.

وقالت يانغ لصحيفة غلوبال تايمز يوم السبت: “عندما نواجه حالة أكثر تعقيدًا، نحتاج إلى تنفيذ معركة أكثر صعوبة ونحن نهدف إلى تحقيق أهداف طموحة مثل بناء بلد اشتراكي حديث من جميع النواحي وتحقيق التجديد الوطني”.

كما وافق المؤتمر على إدراج البيانات في دستور الحزب مثل “تعزيز الولاء السياسي في الجيش، وتعزيز الجيش من خلال الإصلاح، والعلوم والتكنولوجيا، وتدريب الأفراد، وإدارة الجيش وفقا للقانون؛ ورفع القوات المسلحة الشعبية إلى معايير عالمية المستوى؛ والتنفيذ الكامل والأمين والحازم لسياسة” بلد واحد ونظامان “؛ ومعارضة وردع الانفصاليين الذين يسعون إلى “استقلال تايوان”.

وقال القرار “إن هذه التنقيحات تؤكد من جديد التزام الطرف ببناء جيش قوي ذي خصائص صينية، وإحراز تقدم مطرد ومطرد في سياسة “بلد واحد ونظامان”، والنهوض بإعادة التوحيد الوطني، وتعزيز بناء مجتمع بشري ذي مستقبل مشترك، وقيادة مد التقدم البشري”.

الرؤية العالمية

إن لجنة البرنامج والتنسيق لا تنظر إلى تنمية الصين ومصيرها فحسب، بل لديها أيضًا رؤية أكبر للمساهمة في جهودها الرامية إلى إقامة عالم أفضل للبشرية جمعاء. ووفقًا للقرار الذي تم اتخاذه، وافق المؤتمر على تضمين دستور الحزب بيانات حول “التمسك بالقيم الإنسانية المشتركة العزيزة للسلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية؛ والمضي قدمًا في بناء عالم مفتوح وشامل ونظيف وجميل يتمتع بالسلام الدائم والأمن العالمي والازدهار المشترك”.

وتعيد هذه التنقيحات تأكيد التزام الطرف ببناء جيش قوي ذي خصائص صينية، وإحراز تقدم مطرد ومطرد في سياسة “بلد واحد ونظامان”، والنهوض بإعادة التوحيد الوطني، وتعزيز بناء مجتمع بشري ذي مستقبل مشترك، وقيادة مد التقدم البشري، حسب ما جاء في القرار.

أخبر وانغ ييوي، مدير معهد الشؤون الدولية في جامعة رنمين الصينية، صحيفة غلوبال تايمز أن هذا أظهر أن الحزب الشيوعي الصيني لا يسترشد فقط بتطلعاته الأصلية ورسالته في السعي لتحقيق السعادة للشعب الصيني وتجديد الأمة الصينية، ولكن أيضًا “لديه فكرة أكبر للسعي إلى التقدم للجنس البشري والسعي إلى” الوئام العظيم “(” داتونغ” باللغة الصينية، مجتمع مثالي خال من الحرب وعدم المساواة في الثقافة الصينية) للعالم، “لأنه مع القوة الأكبر تأتي مسؤولية أكبر.

وقال الخبراء إن الصين تدخل أو دخلت بالفعل مركز الساحة الدولية، لذلك يحتاج الحزب الشيوعي الصيني إلى فكرة أكبر على مستوى أعلى لتشمل بدلاً من استبعاد القيم المختلفة المشتركة بين مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم وبناء مجتمع بشري مع مستقبل مشترك معًا.