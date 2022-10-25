غلوبال تايمز: قيادة مركزية جديدة للحزب الشيوعي الصيني تستعد لرحلة جديدة

بكين، 25 تشرين الأول/أكتوبر، 2022 / PRNewswire / — انتُخب شي جنبينغ أمينًا عامًا للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في الجلسة الكاملة الأولى للجنة التي عقدت يوم الأحد، وفقًا لبيان الجلسة العامة للجلسة.

حضر الجلسة، التي رأسها شي، 203 أعضاء من اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني و 168 عضوا احتياطيا. وعين شي أيضا رئيسا للجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني في الجلسة.

أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المنتخبون في الجلسة هم شي جنبينغ، ولي تشيانغ، وتشاو ليجي، ووانغ هو نينغ، وكاي تشي، ودينغ شيويشيانغ، ولي شي.

وكان تشاو ووانغ عضوين في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني. عمل لي تشيانغ وكاي ولي شي كرؤساء للحزب في لجان بلدية للحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي وبكين ولجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة غوانغدونغ منذ العام 2017. ويشغل دينغ منصب مدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني منذ العام 2017.

وقال المحللون إن القيادة المركزية الجديدة للحزب بقيادة أساسية قوية، أظهرت وحدة قوية، وهي ميزة رئيسية وعنصر أساسي للحزب للتعامل مع التحديات المعقدة وإنجاز مهام عظيمة جديدة في المستقبل، ولمقاومة “العواصف الخطيرة” في عالم مضطرب معا.

كما تم انتخاب أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في الجلسة، التي أيدت أعضاء أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذين رشحتهم اللجنة الدائمة للجنة المركزية للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.

عينت الجلسة أعضاء اللجنة العسكرية المركزية، إذ تم تعيين تشانغ يوشيا وهي ويدونغ نائبين للرئيس. ووافقت الجلسة على الأمين العام ونواب الأمناء وأعضاء اللجنة الدائمة للجنة المركزية لفحص الانضباط المنتخبين في الجلسة العامة الأولى للجنة المركزية العشرين لفحص الانضباط.

بيانات الثقة

وبعد اختتام الجلسة الكاملة، قاد شي القيادة المركزية الجديدة للحزب للقاء الصحفيين الصينيين والأجانب يوم الأحد في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وألقى كلمة في الاجتماع مع الصحافة.

وقال شي إن الصين ستفتح بابها على نطاق أوسع لبقية العالم. وقال خلال لقائه مع الصحافة “سنعمل بثبات في تعميق الإصلاح والانفتاح في جميع المجالات، وفي متابعة التنمية عالية الجودة”، مشيرًا إلى أن الصين المزدهرة ستخلق المزيد من الفرص للعالم.

وقال شي إنه مثلما لا يمكن للصين أن تتطور بمعزل عن العالم، فإن العالم بحاجة إلى الصين من أجل تنميته. وقال إنه خلال أكثر من 40 عاما من الإصلاح والانفتاح الدؤوب، خلقت الصين المعجزة المزدوجة للنمو الاقتصادي السريع والاستقرار الاجتماعي طويل الأجل.

وقال محللون صينيون إن ذلك يظهر أن تصميم كل من الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني على الإصلاح والانفتاح لم يتغير، وسيصر الحزب بثبات على السياسة والاستراتيجية الناجحة، وهي رسالة ثقة ويقين ليس فقط للتنمية الاقتصادية الصينية، ولكن أيضًا للعالم الذي يمر بمرحلة من الاضطرابات والانتعاش العالمي.

وقال شي إن الاقتصاد الصيني يتمتع بقدر كبير من المرونة والإمكانات. “أساسياته القوية لن تتغير، وسيظل على المسار الإيجابي على المدى الطويل.”

القيم الإنسانية المشتركة

كما أعرب شي يوم الأحد عن التزام الصين بتعزيز بناء مجتمع بشري ذي مستقبل مشترك.

“سنعمل مع شعوب جميع البلدان الأخرى لمناصرة القيم الإنسانية المشتركة المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية لحماية السلام العالمي وتعزيز التنمية العالمية، ومواصلة تعزيز بناء مجتمع بشري ذي مصير مشترك”، كما قال شي خلال لقائه مع الصحافة في قاعة الشعب الكبرى “.

تسلط تصريحات شي الضوء على الأفكار الأساسية لدبلوماسية الصين منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، مؤكدة على استقرار واستمرارية السياسات الدبلوماسية الرئيسية، التي أبرزت تناقضا حادا مع بعض الدول التي تؤكد على أمنها المطلق وتعظم مصالحها الخاصة، وبناء كتل صغيرة، كما قال سو شياوهوي، نائب مدير إدارة الدراسات الدولية والاستراتيجية في معهد الصين للدراسات الدولية، لصحيفة غلوبال تايمز يوم الأحد.

وقال سو “إنه يظهر أن دبلوماسيتنا لا تقوم على العقلية الأنانية والصفرية، وأن فكرة تعزيز مجتمع بشري ذي مستقبل مشترك تربح وستحظى بمزيد من الدعم من المجتمع الدولي، وخاصة من الدول النامية”.

في هذه اللحظة الحاسمة لكي يعرف العالم ما ستفعله القيادة المركزية للصين، أشار الخبراء إلى أن الأفكار الدبلوماسية الأساسية للصين قد تم دمجها في خطاب شي الأول منذ انتخابه أمينًا عامًا للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، مما يشير إلى أن الصين ستدعم تلك القيم المشتركة من الإنصاف والعدالة.

لنحافظ على الحزب الذي لا يُقهر

“لا يمكن لأي حزب سياسي أن يُكون حزبا لا يقهر إذا ظل ملتزما بالإصلاح الذاتي، على الرغم من أنه قد يكون له ماض مجيد”.، هذا ما قاله شي خلال لقائه مع الصحافة في قاعة الشعب الكبرى.

وقال شي إن المتاعب الثورية والتقليل من أهمية القرن الماضي، وخاصة في العقد الأول من العصر الجديد، جعلت الحزب الشيوعي الصيني أقوى وأكثر ديناميكية.

وصرح تشانغ شوهوا، مدير معهد العلوم السياسية بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، لصحيفة غلوبال تايمز يوم الأحد بأن “مواجهة بيئة دولية متزايدة التعقيد يؤكد الحزب الشيوعي الصيني قيادته القوية، مظهرا قدرته على التنظيم والتوحيد والتنفيذ.”

وقال الخبراء إن السلطة السياسية والاتساق واليقين للقيادة مهمة لقوة كبرى لمنع المخاطر والتعامل مع الأزمة في عالم مضطرب، ويوفر الحزب الشيوعي الصيني مزايا حاسمة للصين للتغلب على التحديات في المستقبل والفوز بالمنافسة الشديدة والمواجهة التي أطلقتها بعض الدول.