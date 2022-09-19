‫غلوبال تايمز: تُظهر زيارة شي الرئيسية إلى آسيا الوسطى رؤية الصين الاستراتيجية، وتفتن قمة منظمة شنغهاي للتعاون بـ “الآمال والفرص واليقين”

بكين، 19 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ الآن بأول زيارة خارجية له منذ جائحة COVID-19 إلى آسيا الوسطى، وحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون ( SCO ). وقد لفت هذا النشاط الدبلوماسي الرئيسي الانتباه في جميع أنحاء العالم وسحر الحدث الرئيسي المتعدد الأطراف في سمرقند بعقد اجتماعات ثنائية متكررة مع قادة أعضاء آخرين في منظمة شنغهاي للتعاون وشركاء رئيسيين في جميع أنحاء القارة الأوروبية الآسيوية.

بحلول يوم الخميس، التقى رؤساء الدول وقادة الدول الأخرى شي بالفعل في رحلته الجارية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس الأوزبكي شافات ميرزيوييف، والرئيس القيرغيزي صدير جباروف، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، والرئيس التركماني سيردار بيرديمحمدوف، والرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وأعرب الشركاء الإقليميون والأعضاء الرئيسيون في منظمة شنغهاي للتعاون عن دعمهم للمبادرات التي اقترحتها الصين بشأن التنمية والأمن العالميين، وأكدوا من جديد دعمهم لمبدأ الصين الواحدة.

قال الخبراء إن سبب اختيار الصين لآسيا الوسطى كوجهة لأول زيارة خارجية من قبل زعيمها الأعلى منذ بداية جائحة COVID-19 هو أن الصين علقت أهمية أكبر أو حتى أعطت الأولوية للعلاقات مع الجيران والدول النامية والمنظمات المتعددة الأطراف أو الدولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال المحللون إن الصين تبذل جهودًا كبيرة من خلال دبلوماسية رئيس الدولة لتشكيل بيئة دولية مستقرة ومحددة بشكل أفضل ليس فقط لخدمة تنميتها الخاصة ولكن أيضًا لتحقيق السلام والرخاء المشترك للمنطقة وغالبية المجتمع الدولي.

الشعبية والسحر

خلال الاجتماع مع بوتين، قال شي إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا في تقديم دعم قوي لبعضها البعض بشأن القضايا المتعلقة بمصالحها الأساسية. وأضاف شي أن الصين على استعداد أيضًا لتعميق التعاون البراغماتي في مجالات مثل التجارة والزراعة والاتصال.

وقال الخبراء إن التواصل المتعمق وجهاً لوجه يوم الخميس بين كبار قادة الصين وروسيا -وهما قوتان رئيسيتان متجاورتان وأعضاء رئيسيون في منظمة شنغهاي للتعاون يتمتعون بنفوذ عالمي-ليس مهمًا للتطور المستقر للعلاقات الثنائية فحسب، بل وله أيضًا فوائد كبيرة للسلام والاستقرار الإقليميين.

في عام 2013، بدأ شي أولًا الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق ( BRI )، خلال زيارته لكازاخستان. وقد أفادت المبادرة بالفعل تنمية العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم في السنوات العشر الماضية. وقال الخبراء إن النشاط الدبلوماسي الرئيسي لشي في آسيا الوسطى هذه المرة سيجلب أيضًا تأثيرًا جديدًا طويل الأمد ليس فقط على المنطقة ولكن أيضًا على العالم.

قال دنغ هاو، الأمين العام للمركز الصيني لدراسات منظمة شنغهاي للتعاون، لصحيفة غلوبال تايمز يوم الخميس إن الصين ودول آسيا الوسطى جيران ودودون وشركاء مقربون، وأن الوضع في المنطقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار وتنمية الأراضي الغربية للصين، مضيفًا أنه مهم أيضًا لأمن الطاقة في الصين وبناء الحزام والطريق. لذلك، فإن اختيار الصين لهذه المنطقة لأول زيارة خارجية لرئيس الدولة منذ عام 2020 يثبت أن الصين تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الشركاء الإقليميين، كما قال دينغ.

منذ الصراع الروسي الأوكراني والاضطرابات السياسية في كازاخستان في وقت سابق من هذا العام، أصبح السلام والاستقرار الإقليميان مهددين، كما أن النزاعات بين أذربيجان وأرمينيا في السنوات الأخيرة تزيد أيضًا من المخاطر والمخاوف على المنطقة، من المهم أن تلعب الصين، كقوة رئيسية ذات قوة وطنية ملحوظة وقدرة اقتصادية، دورًا أكبر في تعزيز التعاون وتعزيز الترابط لربط شرق آسيا وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا بشكل أفضل.

وأشار دينغ إلى أن “هذا هو السبب في أن الرئيس الصيني يتمتع بشعبية كبيرة بين المنطقة والدول من المناطق الأخرى ذات المصالح الكبيرة في السعي للحصول على العضوية أو الشراكة مع منظمة شنغهاي للتعاون، كما أظهرت الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف المتكررة السحر الكبير لدبلوماسية رئيس الدولة في الصين”.

حظي شي بالترحيب الحار وكرم الضيافة بأعلى درجات الاحترام في كل من كازاخستان وأوزبكستان. كما أبلغت شينهوا أنه بعد ظهر الأربعاء، حصل شي على وسام النسر الذهبي، أو وسام “ألتين قيران”، الذي منحه الرئيس الكازاخستاني توكاييف في قصر أك أوردا الرئاسي في نور سلطان. وسام النسر الذهبي هو أعلى رتبة تمنحها كازاخستان للأفراد تقديرًا لإسهامهم الكبير في التنمية الوطنية والعلاقات الخارجية الودية لكازاخستان.

أدلى توكاييف بملاحظات قبل منح الأمر. وأشار إلى أن زيارة شي شرف كبير لكازاخستان، وفقًا لشينهوا.

قال توكاييف إن المبادرات العظيمة بما في ذلك التعاون بين الحزام والطريق وبناء مجتمع له مستقبل مشترك للبشرية، وقدم مساهمة بارزة في بناء نوع جديد من العلاقات الدولية، مضيفًا أن مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي التي طرحها شي لها أهمية استراتيجية خاصة في حل المخاطر والتحديات التي يواجهها عالم اليوم.

في يوم الخميس، حصل شي على أعلى جائزة صداقة – أمر صداقة – من الرئيس الأوزبكي ميرزيوييف. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منح الأمر منذ إنشائه في مارس 2020، وفقًا لتلفزيون الصين المركزي.

أقام ميرزيوييف حفل ترحيب كبير لشي في المطار مساء الأربعاء. وكان ما يقرب من مائة علم وطني للصين وأوزبكستان يلوحون في النسيم. أفاد شينخوا أن السجادة التي يبلغ طولها 100 متر كانت محاطة بحراس شرف شجعان.

دبلوماسية رئيس الدولة

إن مؤتمر قمة منظمة شنغهاي للتعاون حدث دولي متعدد الأطراف مهم يحضره كبار قادة الصين قبل المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر وقمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا العام.

قال وانغ ييوي، مدير معهد الشؤون الدولية في جامعة رينمين الصينية، لصحيفة غلوبال تايمز يوم الخميس إن منظمة شنغهاي للتعاون هي نوع جديد من المنظمات الدولية التي تدعم الأفكار والآراء الجديدة حول الأمن والتنمية والعلاقات الدولية.

وقال وانغ إن منظمة شنغهاي للتعاون تلعب دورًا رئيسيًا للدول الأعضاء في حل قضايا الحدود، ومكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف الديني بشكل مشترك، والمعروف أيضًا باسم “الشرور الثلاثة”، وتعزيز التعاون الاقتصادي والترابط، لذلك من المصلحة العامة الكبيرة للمجتمع الدولي أن الصين والأعضاء المؤسسين الآخرين ساهموا في ذلك.

“في الوقت الحالي، لا يزال العالم يواجه تهديد الأفكار القديمة مثل عقلية الحرب الباردة، والمواجهة بين الكتلتين، والفصل بين الاقتصادات الكبرى، لذلك تقدم منظمة شنغهاي للتعاون بديلًا مهمًا للنظام الدولي المستقبلي والروابط بين القوى الكبرى”، هذا ما قاله وانغ، مشيرًا إلى أن هذا هو أيضًا سبب رئيسي لاختيار كبار القادة الصينيين لتوقيت قمة منظمة شنغهاي للتعاون لإجراء زيارته الخارجية الأولى منذ عام 2020.

وقال دينغ إن مؤتمر القمة وجها لوجه يسمح لقادة الدول الأعضاء بإجراء المزيد من المحادثات المباشرة وتبادل كامل للآراء، وهو أمر ذو أهمية كبيرة للأعضاء للتوصل إلى توافق في الآراء واتخاذ إجراءات مشتركة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية في سياق الوضع الدولي الحالي غير المستقر.

وأشار دينغ إلى أن “شعبية رئيس الدولة الصيني خلال الرحلة تثبت أيضًا أن العديد من البلدان لديها ثقة كبيرة في تنمية الصين، وتأمل أن تلعب الصين دورًا أكبر لتوجيه مستقبل التنمية الإقليمية “.