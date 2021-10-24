عين دبي تضيء أفق دبي باحتفال مذهل في العرض الافتتاحي

افتتحت شركة دبي القابضة ( Dubai Holding) ، أكبر وأطول عجلة مراقبة في العالم، أمس الخميس، 21 أكتوبر

شهد الآلاف هذا الإبداع والروعة في عين دبي بلازا التي تعج بالأنشطة العائلية المليئة بالمرح، ومجموعات الدي جي الحية وعرض الضوء الافتتاحي المذهل والطائرات بدون طيار والألعاب النارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ —

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تم افتتاح الوجهة النهائية للاحتفال رسميًا! بعد طول انتظار، احتفلت عين دبي، أكبر وأطول عجلة مراقبة (وتُعرف أيضًا باسم دولاب هواء) في العالم من قبل شركة دبي القابضة، بأول زوارها أمس. تم إجراء المناوبة الافتتاحية في الساعة 2 مساءً للضيوف المتحمسين الذين حجزوا مسبقًا لتجربة دوران لمدة 38 دقيقة في الكبائن الأكثر حداثة. وشملت الدورة الأولى أيضًا الفائزين المحظوظين في مسابقة البحث عن الكنز في عين دبي حول مسابقة Bluewaters التي أقيمت في وقت سابق من هذا الشهر. وبعد غروب الشمس، أضاءت العجلة الآسرة السماء بضوء ساحر وطائرة بدون طيار وعرض للألعاب النارية بينما كان العالم يشاهد هذه المناسبة العظيمة.

ولم ينتهي الأمر عند هذا! فقد انطلقت المتعة مرة أخرى اليوم في الساعة 2 ظهرًا مع المزيد من الترفيه على مدار اليوم وطوال المساء، بما في ذلك فنانين من وكالة Flash Entertainment ومبادرة Regional Artist Spotlight (RAS) التابعة لـ فيرجن راديو دبي (Virgin Radio Dubai).

صرح رونالد دريك، مدير عام عين دبي: “لقد كانت لحظة فخر بالنسبة لنا لاستضافة مثل هذا الاحتفال للترحيب رسميًا بالعالم، مما أتاح للعديد من الزوار فرصة تجربة الكثير مما تقدمه عين دبي. لقد شعرنا بسعادة غامرة من استجابة ضيوفنا الذين أحبوا التجارب الاجتماعية والاحتفالية التي لا تضاهى والتي لا تُنسى بالإضافة إلى مجموعة من وسائل الترفيه، وكلها تقع في مواجهة المنظر المذهل لأفق دبي المبهر. هذه مجرد البداية؛ كما إننا ندعو الجميع للانضمام إلينا لمزيد من الترفيه في عين دبي بلازا اليوم، بالإضافة إلى حجز مكان لتجربة مناظر مذهلة بزاوية 360 درجة لدبي في راحة ممتازة”.

كما يستطيع زوار عين دبي الاستمتاع بـ Bluewaters على أكمل وجه مع مهرجان Bluewaters 2021 Street الذي يقام أيضًا في الجزيرة. تبدأ أسعار تذاكر الركوب في عين دبي من 130 درهمًا إماراتيًا وتباع منفصلة ويمكن شراؤها عبر www.aindubai.com . التذاكر نفد بلا هوادة فبادر باقتناص الفرصة!

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة

https://www.aindubai. com/

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وكالة Impact Porter Novelli

راشيل منصور

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البريد الإلكتروني: AinDubai@ipn.ae

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