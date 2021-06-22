عيد الأب: إتخاذ شي الأب نموذجاً يحتذى به في الحياة والعمل والحكم

بكين, 22 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — خير مثال على ذلك هو أفضل خطبة له. بالنسبة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، تعتبر أقوال وأفعال والده شي تشونغ شون إرثاً عائلياً عظيماً يمتد بعمق من خلال نظرة شي إلى الحياة والعمل والحكم، مما يلهمه على احترام واجباته تجاه الأمة والشعب.

على مر السنين، علم شي تشونغ ابنه ثلاثة دروس مهمة: الحفاظ على علاقات وثيقة مع الشعب؛ التعلق على أهمية التحقيق والبحث؛ وممارسة التقشف والعمل الجاد.

لقد ترجم شي جين بينغ بوضوح ما يحافظ على علاقات وثيقة مع الشعب.

خلال صيف واحد، زار شي تشونغ 21 مقاطعة في الحرارة الحارقة للتعرف على الوضع المحلي. ذهب شي جين بينغ، الذي كان وقتها طالباً في جامعة تسينغهوا، إلى المقاطعة مع والده للمشاركة في أنشطة الممارسة الاجتماعية. لقد تأثر بنهج عمل والده المتواضع.

في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تم نشر اقتراح صياغة الخطة الخمسية الرابعة عشرة. تحقيقا لهذه الغاية، ذهب شي جين بينغ مرات متوالية إلى مقاطعة جيلين وأماكن أخرى للتحقيق، وترأس سبع ندوات. وقال “بدون التحقق لن يكون هناك حق في الكلام ناهيك عن اتخاذ القرار”.

ما تعلمه شي جين بينغ أيضاً من والده هو التقشف والعمل الجاد.

تذكر شي جين بينغ ذات مرة حياته أثناء طفولته، وقال إن ملابسه البالية تم ترقيعها بدلاً من التخلص منها، وكان هو وأخوه الأصغر يرتدون الملابس والأحذية التي يأخذونها من أخواتهم الأكبر سناً.

أثناء القيام بجولات تفقدية، اختار شي قضاء الليل في القطار عدة مرات لتقليل عبء الإنفاق على السلطات المحلية. أما بالنسبة للرحلات الخارجية ، فقال إن مكان المعيشة لا ينبغي أن يكون فخماً.

وقال شي إنه ينبغي الحفاظ على روح العمل الجاد على الرغم من تحسن الظروف المعيشية في الوقت الحاضر بشكل كبير. ودعا جميع الصينيين إلى توارث كنز البقاء مقتصداً والامتناع عن الإسراف.

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