‫عودة بادو جاك التاريخية لجدة

كان جاك نشطًا للغاية في منطقة الشرق الأوسط مع شركته الترويجية، “بادو جاك الترويجية”، بعد أن روج لأول بطاقة مباريات الملاكمة مقابل الدفع ومباريات اللكم والركل في دبي في أيار/مايو 2019 ويعمل على تقديم عروض ترويجية أخرى لتنظيم مباريات له في دبي وأبو ظبي.

في الآونة الأخيرة، شارك جاك، الملقب بـ “بطل الشعب”، في منافسات فلويد مايويذر في أبو ظبي في أيار/مايو في حلية الاتحاد، وحقق فوزًا سريعًا بالضربة القاضية في الجولة الأولى في الثانية الـ 46. قبل ذلك، ظهر لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة في دبي بالجولة الثانية من منافسات كو صامويل كروسد.

“أنا متحمس للمشاركة في مباراة لي لأول مرة في السعودية في مثل هذا الحدث الكبير يوم 20 آب/أغسطس في جدة، كما قال جاك.. “أحب مشجعي وكل الدعم الذي تلقيته منذ زيارتي الأولى هناك العام الماضي.”

جاك ليس غريباً على المشاركة في مباريات الأحداث الكبيرة لأنه كان جزءًا من بعض أكبر الأحداث في تاريخ الرياضة بما في ذلك فلويد مايويذر مقابل كونور ماكريغر في العام 2017، والحدث الكبير الخاص به في تورنتو ضد بطل العالم أدونيس ستيفنسون في العام 2018 ومؤخرًا في حدث ذلك فلويد مايويذر مقابل لوغان بول الذي أقيم العام الماضي.

وصرح مدير أعماله عامر عبدالله: “لم يشارك أي ملاكم في منافسات الأبطال بمستوى المباريات المتتالية التي شارك فيها البطل بادو.” . “سيكون يوم 20 أغسطس عودة رائعة له إلى جدة وأتوقع أن أرى أداءً عالمي المستوى من قبل بادو.”