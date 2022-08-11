‫عودة الأسطورة بيزاريني 5300 GT كورسا

دبي الامارات العربية المتحدة, 11 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ —

بيزاريني الاسم الغني عن التعريف، واسمحوا لي أن أقدم لكم المهندس الإيطالي المميز والموهوب ببضع كلمات المهندس الذي عرف على مستوى العالم بفضل تحفته الفريدة وكان المنافس الأول لشركة سيارات السباق فيراري . لا شك بأن اسم بيزاريني ترك بصمة كبيرة في عالم العلامات التجارية للسيارات الإيطالية ولدى عشاق السيارات الرياضية الفارهة على الرغم من أن الشركة لم تصنع أي سيارة منذ العام 1969. لكن هذا الغياب لن يدوم، فإن إحدى أكثر سيارات السباقة المرغوبة قد عادت.

واليوم، وبعد خمسين عاماً تقريباً، سيعاد إحياء تحفة المهندس جيوتو بيزاريني 5300 GT كورسا.

وقبل التطرق إلى تفاصيل هذه السيارة الكلاسيكية الفارهة، أود أن أعود معكم إلى ستينيات القرن الماضي لاستذكار تاريخ هذه الشركة ومؤسسها العظيم، وكيف قام بهذا الانجاز العظيم بتصميم بيزاريني 5300 GT كورسا التي لاقت نجاحاً مبهراً.

حيث بدأت مسيرة جيوتو بيزاريني في عالم السيارات عام 1953، عندما انضم إلى شركة ألفا روميو كسائق اختبار ومهندس ثم انتقل بعدها ليعمل لدى شركة فيراري في العام 1957، حيث كان حجر الأساس في تصميم فيراري 250 SWB وفيراري 250 GTO . إلا أنه في العام 1961، ترك العمل وعدد من الموظفين إثر خلاف مع مؤسس الشركة اينزو فيراري عرف بثورة القصر ونظراً لأن حياة هذا الأخير مليئة بالمنافسين، كلّف مؤسس شركة لامبورغيني- فيروتشيو لامبورغيني- بيزاريني بتصميم أول محرك باثنتي عشرة اسطوانة ( V12 ) للشركة استُعمل لأول مرة في طراز 350 GT في العام 1963 وبلغ أقصى مراحل التقدم من خلال طراز مورتشيلاجو في العام 2010.

والنجاح مستمر وبيزاريني يغتنم كل الفرص ليكون منافساً شرساً لفيراري وبقي مستمراً مستخدماً كل طاقاته وموهبته وعمل آنذاك جنباً إلى جنب مع رجل الأعمال الإيطالي رينزو ريفولتا على تطوير سيارات رياضية لعلامته التجارية ايزو تجسدت في سيارة السباق ايزو جريفو A3/C المذهلة التي هي نموذج متطور بشكل هائل لطراز السيارة العادية ايزو جريفو A3/L التي صممها أيضاً بيزاريني. كان هدف ايزو آنذاك إنتاج سيارات للسير على الطريق العامة من طراز A3/L ، ركز بيزاريني جهوده على تطوير طراز A3/C . وبدأت آنذاك علاقتهما التعاونية تتدهور حتى انقطع التعاون بينهما في العام نفسه.

والطريق الطويل والشاق ورحلة النجاحات التي حققها في تلك السنوات دفعته وحفزته على تأسيس شركة السيارات الخاصة به.

وصمم بيزاريني في البداية نماذج مختلفة من طرازي جريفو A3/L و A3/C وعرفت بـ 5300 GT سترادا و5300 GT كورسا، وفي الفترة ما بين 1964 ولغاية 1968، أنتجت شركته سلسلة من السيارات الرياضية وسيارات السباق اللامعة، بما فيها P538 ذات قمرة القيادة المكشوفة و1900 GT يوروبا، وأطاح بفيراري بفوز بيزاريني 5300 GT كورسا بالمركز الأول في سباق لومان 24 ساعة. إلا أنه ورغم ذلك قد أشهرت الشركة إفلاسها في العام 1969.

ولكن بالطبع هذه ليست نهاية بيزاريني، ففي العام 2018، حصلت الوكالة الدولية بيجاسوس براندز، ومقرها الكويت، على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية للشركة.

وتدير بيجاسوس أعمالها في كل من لندن، جنيف، الكويت، أبو ظبي، دبي، الولايات الأمريكية المتحدة، والشرق الأقصى. لدى بيجاسوس سجل حافل بالنجاح في مجال السيارات الفارهة، فهي تمثل علامات تجارية شهيرة مثل آستون مارتن، ورولز رويس، وكوينيجسيج من بين شركات أخرى، وتملك أيضاً حصصاً في آستون مارتن ووركس علاوة على ذلك، تدير المجموعة سبورتس كلاسيكس وهي شركة عالمية للسيارات الكلاسيكية توفر لمشتري السيارات الكلاسيكية المميزين عبر شبكتها الجغرافية أرقى خدمات شراء السيارات الكلاسيكية وصيانتها وترميمها إضافة إلى الخدمات الاستشارية كما وتدير بيجاسوس أيضاً مركز خدمة بيجاسوس بريستيج ومقره الإمارات العربية المتحدة، والذي يلبي احتياجات ومتطلبات السيارات الفارهة.

واليوم نحن على مشارف لقاء سيارة بيزاريني 5300 GT كورسا ريفايفال التي هي نسخة مطابقة للسيارة الأصلية الأولى التي حملت اسم بيزاريني، يدويا سيتم تصنيع 24 سيارة في مصانع بيزاريني في المملكة المتحدة هذا وقد اجتاز أول نموذج لاختبار التحمل النهائي على الطريق قبل الانتهاء من تصنيع أول مجموعة من السيارات للعملاء.

وستقوم مجموعة بيجاسوس بإطلاق هذه السيارات في الشرق الأوسط والع الم بوصفها الموزع الرسمي والحصري لسيارات بيزاريني. وفي شهر تموز/يوليو 2022، تم وصول الدفعة الأولى من سيارات GT 5300 Corsa Revival الجديدة للعملاء.

ولقد عمل المهندسون المشرفون على أدق التفاصيل للحفاظ على نمط التصميم كما كانت عليه قبل 50 عاماً، إلا أنهم قاموا بإجراء بعض التحسينات المهمة مراعاة لأنظمة السلامة الحديثة، فعلى سبيل المثال لا الحصر كانت خزانات الوقود في السيارة الأساسية في أعماق عتبات السيارة وكذلك خلف السائق أما الآن ومن خلال استخدام المسح المتقدم ثلاثي الأبعاد أنشأ المهندسون خزان وقود بتصميم مبتكر يملأ الفراغ في هيكل السيارة المعدني.

وبالتالي أصبحت سعة الوقود 95 لتراً، مما يتيح ساعة و8 دقائق من القيادة بأقصى سرعة مع الحفاظ على النطاق ضمن المتطلبات التي تفرضها أي سلسلة سباقات متعددة الدورات.

وكشفت تجارب قيادة سيارات ريفايفال أن سيارة بيزرايني 5300 GT كورسا ريفايفال أكثر صلابة وقوة من السيارة الأساسية، هيكل خفيف الوزن عبارة عن قطعة واحدة فوق إطار فولاذي. وتتمتع بنسبة سرعة عاليه ووزن مثالية إذ يبلغ وزنها 1,250 كجم فقط.

وأما من الداخل فيحمي قفص من ست نقاط المقعدين وقد تم إقران نظام التعليق الخلفي المستقل والمكابح القرصية المصنوعة وفقاً للمواصفات التي وضعها جيوتو لسيارات كورسا مع محرك بثمان اسطوانات ( V8 ) بحجم 5,300 سم مكعب (5.3 ليتر) وكاربوريتر Weber 45 DCOE بقوة 400 حصان.

وأما بالنسبة للون الأحمر الذي تميزت به السيارة، فقد أحضر فريق بيزاريني جزءاً أصلياً من السيارة بقي مخفياً عن الضوء منذ أن تم طلاؤه لأول مرة. وبالتالي تمكن الفريق من الوصول إلى درجة اللون الأحمر ذاته، مما حافظ تماماً على لون بيزاريني “روسو كورسا” كما كان عليه في تلك الحقبة الزمنية.

وبحسب ما صرح به الدكتور سعيد دانا، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بيجاسوس للسيارات – قسم البيع بالتجزئة، بلغت قيمة سوق السيارات الفارهة حول العالم حوالى 410 مليار دولار أمريكي في العام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 566 مليار دولار أمريكي في العام 2026.

هنيئاً لكل يدٍ ساهمت في بناء هذه السيارات وهنيئاً لجيل بيزاريني الجديد.

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Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1875795/Bizzarrini_5300_ GT_Corsa.jpg