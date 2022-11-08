‫عملاء “إنستنكتيف” يخطفون الأضواء في حفل توزيع جوائز المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط 2022

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 8 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — تفخر شركة “إنستنكتيف بارتنرز” (Instinctif Partners)، الرائدة في مجال استشارات الاتصالات للشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالنجاح الكبير الذي حققه عملاؤها في حفل توزيع جوائز المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق

الأوسط 2022 (ميرا) عن فئة والمنعقد في الرياض في 24 أكتوبر.

وإجمالا، حصد عملاء الشركة ما مجموعه 12 جائزة عبر الفئتين المطبوعة والرقمية لتقارير علاقات العملاء. ففي الفئة المطبوعة، خطف بنك الرياض الأضواء بحصوله على المركز الأول للشركات الكبيرة، في حين حصلت المراعي على المركز ثالث. أما في قسم الشركات المتوسطة، احتلت “موبايلي” المركز الأول، تلتها “صافولا” بالمركز الثاني، و”البحري” بالمركز الثالث. وفي قسم الشركات الصغيرة فازت “بلدنا” بالمركز الثاني.

أما بالنسبة للفئة الرقمية، حصلت “طاقة” على المركز الأول في قسم الشركات الكبيرة، مع تقاسم كل من بنك الرياض و e& المرتبة الثانية. وفي قسم الشركات المتوسطة احتلت شركة الخطوط السعودية للتموين المركز الثالث، فيما جاءت “بلدنا” في المرتبة الأولى في قسم الشركات الصغيرة و”التنمية الغذائية” في المركز الثالث.

إلى ذلك قال بابلو ألداي، الشريك ورئيس المحتوى الإبداعي في شركة إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “سعداء جدا بهذه التجربة الرائعة وبأن نكون جزءا من رحلة عملائنا منذ البداية. إن رؤية تكريم عملائنا وحصولهم على 12 جائزة هو بالتأكيد لحظة لا تنسى، وأنا فخور جدا بفريقي، الذي لولا تفانيه والتزامه الثابتين بإنشاء تقارير حائزة على جوائز، لما كان أي من هذا ممكنا.”

من جانبها، قال سامانثا بارتل، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ “نحن فخورون للغاية برؤية نجاح عملائنا في مؤتمر وجوائز “ميرا”، مما يدل على التزام عملائنا بتزويد المستثمرين والجمهور بأعلى مستويات الجودة فيما يتعلق بالشفافية والوضوح والتصميم الجذاب. ونحن نتطلع إلى العمل مع عملائنا من جديد لرفع مستوى ممارسات علاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

توفر “ميرا” منصة بارزة للشركات المدرجة ومستشاري أسواق رأس المال والشركات الخاصة والأفراد للتواصل مع أقرانهم في المنطقة، كما تنشط كمركز للأبحاث والمبادرات في المجال. وهو يلعب دورا كبيرا في تعزيز القطاع عبر مده بأفضل الممارسات وتكريم التميز ودفعه في المنطقة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1941433/Instinctif_ MEIRA.jpg