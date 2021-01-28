علي بابا كلاود تسهل بصورة إضافية التحول الرقمي عبر آسيا في سنة الوباء

الشركة العالمية الرائدة في برمجيات السحابة تدعم الأعمال بتقنيات متقدمة مع تطوير المواهب

هانغجو، الصين, 28 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — واصلت علي بابا كلاود (Alibaba Cloud)، وهي العمود الفقري لقسم التقنيات الرقمية والذكاء لمجموعة علي بابا، دعمها لعدد متزايد من الشركات عبر القارة الآسيوية حيث يتصدى تقدمها المسرع في التحول الرقمي للتحديات التي فرضها وباء كورونا في العام 2020. وإضافة إلى التقنيات القائمة على السحابة الأساسية، وفرت علي بابا كلاود كذلك دعما واسعا لتطوير المواهب للشركات خلال فترة الوباء، وذلك في جهد يهدف إلى غلق الفجوة بين إمدادات المواهب والطلب عليها.

في مواجهة التحديات التي يفرضها الوباء، تلتزم علي بابا كلاود بدعم المزيد من الشركات بمتطلبات التحول الرقمي الخاصة بها. وطوال العام 2020، واصلنا دعم مؤسسات الأعمال في آسيا لبناء قدراتها الرقمية وضمان استمرارية الأعمال في المناطق التي ضربها الوباء بقوة، كما قالت سيلينا يوان، رئيسة قسم الأعمال الدولية في قسم السحابة والذكاء في مجموعة علي بابا. . “نعتقد أن التحول الرقمي لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، ولكن أيضًا بالموارد البشرية. وفي ضوء ذلك، سنواصل العمل مع الجامعات والحاضنات والشركاء لطرح المزيد من برامج التدريب الرقمية في جميع أنحاء آسيا في العام 2021 وما بعده. نحن نأمل في المساعدة في رعاية المزيد من المواهب المزودة بالمعرفة والخبرة التي تتراوح بين التكنولوجيا المستندة إلى السحابة والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، وفي النهاية دعم احتياجات التحول الرقمي لمختلف الشركات عبر الأسواق.”

نمو التحول الرقمي للعملاء

استفادت قاعدة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء المنطقة من تقنيات السحابة لتعزيز تقدم التحول الرقمي وكفاءة الأعمال في العام 2020، وتشمل هذه:

تبنت شركة بريستومول، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية المحلية في ماليزيا، برمجية علي بابا كلاود PolarDB، وهي قاعدة بيانات علائقية سحابية أصلية ، لتشغيل مرحلتها التالية من النمو مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية، حيث شهدت انخفاضًا في التكلفة بنسبة تزيد عن 40٪ بعد ترحيل البيانات وفقًا للشركة. بعد الترحيل الناجح لقاعدة البيانات في بداية العام 2020، نقلت PrestoMall منذ ذلك الحين نظام تكنولوجيا المعلومات بالكامل إلى علي بابا كلاود.

في اليابان استفادت شركة إنيش ، وهي شركة ألعابمن حل علي بابا كلاود للألعاب بدءًا من العام 2020 بمنتجات تتراوح من Container Service for Kubernetes، وقاعدة البيانات السحابية الأصلية PolarDB وخدمة السجل ومركز ترحيل الخادم إلى منصة اتصالات الشركة DingTalk للاتصالات بين المكاتب. نتيجة لذلك، انخفض متوسط وقت معالجة البيانات بنسبة 50٪ بينما انخفضت تكلفة الخادم بنسبة 30٪. تستطيع إنيش الآن بناء بيئة اختبار للعبتها الجديدة في نصف الوقت فقط، مقارنة بـ 20 يومًا قبل ذلك، وإنشاء بيئة أداء في حوالي 7 أيام، وهو تحسن كبير عن ما قبل المشاركة مع علي بابا كلاود.

كما شوهدت حالات نجاح أكثر وتبن من قبل الصناعة على نطاق أوسع لتقنيات علي بابا كلاود وحلول الصناعة من التمويل إلى الترفيه في أسواق أخرى: نشرت شركة إنفستري، منصة الإقراض الرائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا، تطبيقاتها على Container Service for Kubernetes، التابعة لعلي بابا كلاود، وهي منصة حاويات أصلية للتطبيقات المعقدة؛ استخدمت كومو، وهي منصة البث المباشر والترفيه في الفلبين، حلول البث المباشر من علي بابا كلاود لتزويد القيمين والمشاهدين بتجارب غنية وسلسة؛ استخدمت شركة لوين فنغ هانغ للتأمينالشركة الرائدة في مجال التأمين في ماكاو، حل نشر السحابة الهجين ومنتجات الأمان من علي بابا كلاود لضمان عمليات قوية ومتوافقة.

هذا ما يقوله العملاء:

قال السيد إروين فو، رئيس قسم التكنولوجيا في مجموعة PrestoMall : : نظرًا لتعقيد منصات التجارة الإلكترونية، نحتاج إلى قاعدة بيانات موثوقة وقوية وقابلة للتطوير يمكن أن تتيح نمو أعمالنا الديناميكية دون القلق كثيرًا بشأن البنية التحتية والدعم المطلوب. نحن لا نبحث فقط عن حل. نحن نبحث عن شريك طويل الأجل يمكنه التطور والنمو معنا.”

: نظرًا لتعقيد منصات التجارة الإلكترونية، نحتاج إلى قاعدة بيانات موثوقة وقوية وقابلة للتطوير يمكن أن تتيح نمو أعمالنا الديناميكية دون القلق كثيرًا بشأن البنية التحتية والدعم المطلوب. نحن لا نبحث فقط عن حل. نحن نبحث عن شريك طويل الأجل يمكنه التطور والنمو معنا.” على وجه الخصوص، كانت القدرة على استخدام البنية التحتية السحابية في المناطق الآسيوية دون أي مشاكل أمرا أساسيا بالنسبة لنا. أداء تكلفة السحابة رائع وتنوع الخدمات المقدمة أمر جذاب أيضًا. كان نظام الدعم الممتاز أيضًا مساعدة كبيرة أثناء التطوير”، كما قال لين تان، قائد التكنولوجيا من شركة إنيش

من “من خلال الاستفادة من التكنولوجيا السحابية الأصلية التي اقترحتها علي بابا كلاود، أكملت شركة Investree إعادة التصميم من الخدمات الكبيرة إلى الخدمات الصغيرة؛ واختصرت وقت تطوير التطبيقات ونشرها؛ وخفض نفقات تكنولوجيا المعلومات والموارد وتحسين الموثوقية وسرعة أدائنا. نحن ننظر إلى الأمام للعمل بشكل وثيق مع علي بابا كلاود لتسريع التحول الرقمي لدينا في المستقبل،” كما “قال باك دانيال، كبير التكنولوجيا في إنفستري. .

إعادة التصميم من الخدمات الكبيرة إلى الخدمات الصغيرة؛ واختصرت وقت تطوير التطبيقات ونشرها؛ وخفض نفقات تكنولوجيا المعلومات والموارد وتحسين الموثوقية وسرعة أدائنا. نحن ننظر إلى الأمام للعمل بشكل وثيق مع علي بابا كلاود لتسريع التحول الرقمي لدينا في المستقبل،” . “تقدر كومو تجربة المستخدم لدينا، وبالتالي، فإننا نريد العمل مع مزود خدمة سحابية موثوق به لتعزيز عروضنا الرقمية”، كما قال أندرو بنيدا، كبير المهندسين المعماريين في شركة كومو . “من خلال التواجد القوي لـ علي بابا كلاود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإثباتها قدرتها على البث المباشر التي تدعم سيناريوهات الأعمال المختلفة مثل البث المباشر للتجارة الإلكترونية خلال مهرجان التسوق 11.11، نعتقد أن خبرتهم كافية لمساعدتنا في بناء منصة تقنية أقوى لخدمة مستخدمينا بشكل أفضل.”

. “من خلال التواجد القوي لـ علي بابا كلاود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإثباتها قدرتها على البث المباشر التي تدعم سيناريوهات الأعمال المختلفة مثل البث المباشر للتجارة الإلكترونية خلال مهرجان التسوق 11.11، نعتقد أن خبرتهم كافية لمساعدتنا في بناء منصة تقنية أقوى لخدمة مستخدمينا بشكل أفضل.” “تلتزم لوين فنغ هانغ بتقديم خدمات عالية الجودة وآمنة ومحسّنة باستمرار لعملائنا. تساعدنا الحلول الشاملة والتقنيات المتطورة من علي بابا كلاود على مواجهة التحدي في تلبية متطلبات السوق المتغيرة. مع هذه الشراكة، نأمل بتحديث وتسريع رحلة التحول الرقمي لدينا، والتي نعتقد أنها ستفيد عملاءنا على المدى الطويل،” كما قال ألكس ليونغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في لوين فنغ هانغ للتأمين.

التزام قوي بتدريب المواهب الرقمية

في العام 2020، حضر 20,000 مشارك في إندونيسيا “برنامج تدريب المواهب الرقمية” من علي بابا كلاود؛ وفي ماليزيا، انضم أكثر من 10000 متخصص في تكنولوجيا المعلومات المحليين إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت التي تقدمها علي بابا كلاود. في الفلبين، من المقرر أن تقوم الشركة بتدريب 50000 وترخيص ما لا يقل عن 10000 متخصص في تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءًا من عام 2021.

كان تطوير المواهب الرقمية التزامًا طويل الأمد من جانب علي بابا كلاود كوسيلة للمساهمة في الأعمال التجارية المحلية والمجتمع الذي تعمل فيه، من خلال مبادرات مثل أكاديمية علي بابا كلاود و برنامج التمكين الأكاديمي من علي بابا كلاود. للمضي قدمًا، تهدف الشركة إلى الشراكة مع المزيد من الجامعات والحاضنات والمنظمات غير الربحية لتزويد المزيد من المواهب بالجيل التالي من مجموعات المهارات السحابية والرقمية.

عن علي بابا كلاتود

إذ تأسست في العام 2009، علي بابا كلاودalibabacloud.com، هي العمود الفقري لقسم التكنولوجيا الرقمية والذكاء لمجموعة علي بابا كلاود وهي من بين أكبر ثلاثة مزودي خدمات البنية التحتية لخدمة في العالم، وفقًا لمؤسسة غارتنر. وهي أيضًا أكبر مزود للخدمات السحابية العامة في الصين، وفقًا لمؤسسة آي دي سي. توفر علي بابا كلاود مجموعة شاملة من خدمات الحوسبة السحابية للشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التجار الذين يقومون بأعمال تجارية في أسواق مجموعة علي بابا والشركات الناشئة والشركات والخدمات العامة. علي بابا كلاود هي الشريك الرسمي للخدمات السحابية للجنة الأولمبية الدولية.

اتصالات الإعلام:

كريستا ليو

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