‫عطلات صيفية مشوقة تنتظر المسافرين مع ويجو ومؤسسة السياحة الوطنية اليونانية

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين الدول التي تبحث عن رحلات إلى اليونان

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — أعلنت ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤسسة السياحة الوطنية اليونانية عن اتفاقية لتقديم عطلات صيفية مميزة في اليونان.

من خلال ويجو ومؤسسة السياحة الوطنية اليونانية، يمكن للمسافرين الحصول على أفضل العروض بالإضافة الى جميع المعلومات التي يحتاجونها للتخطيط لإقامتهم المثالية في الدولة.

سيقوم كل من ويجو ومؤسسة السياحة الوطنية اليونانية بإلقاء الضوء على أفضل ما في اليونان من خلال محتوى مخصص، وأدلة تشمل جميع النشاطات التي يجب استكشافها. من المناظر الطبيعية البرية، والشواطئ الهادئة إلى الهندسة المعمارية والتاريخ اليوناني ، لدى الناس الكثير لاكتشافه في هذا البلد الهادئ.

من بين الوجهات الرئيسية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبحث عن إقامة في صيف 2022 في اليونان، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، بنسبة 42٪ و 11٪. وتحتل مصر المرتبة الثالثة تليها الكويت، والأردن وتركيا وعمان.

كما أن مدة الرحلة أطول وتتراوح بين 4 و7 أيام. ويتصدر قائمة البحث الأفراد بنسبة 64٪ ، يليهم الأزواج بنسبة 19٪ ثم العائلات بنسبة 11٪. وتبلغ نسبة الرحلات ذهابًا وإيابًا 74٪.

وقال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام للشرق الأوسط وشمال افريقيا والهند لشركة ويجو، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في ويجو: “نحن متحمسون للشراكة مع مؤسسة السياحة الوطنية اليونانية ونواصل تزويد مستخدمينا بأفضل الوجهات لاستكشافها ونرى زيادة في الطلب على هذا المركز العالمي النابض بالحياة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. “.

قال ديميتريس فراجاكيس، الأمين العام لمنظمة السياحة الوطنية اليونانية : “نحن سعداء للغاية للعمل مع ويجو ، وهو أحد أكثر المنصات تأثيراً على المسافرين في المنطقة. هدفنا هو الترويج لليونان كوجهة مثالية للأزواج والأفراد والعائلات. تعد اليونان والجزر اليونانية على رأس الخيارات لقضاء العطلات الترفيهية والاسترخاء، بينما تعد اليونان في نفس الوقت موطنًا لبعض المعالم التاريخية الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم. نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين الذين يرغبون في الجمع بين أكثر من وجهة وتجارب جديدة أثناء التخطيط لرحلتهم على منصة “ويجو”.”

نبذة عن “ويجو”

يضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويُعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة “ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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