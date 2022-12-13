‫عززت شركة Energica التابعة لشركة Ideanomics موقعها في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (أسيان) بدخولها الأسواق اليابانية والأسترالية عالية القيمة

“اليابان سوق رئيسي بالنسبة لنا. تم تأكيد حضور Energica في اليابان في غشت/آب في حلبة Suzuka Circuit التي تستغرق ثماني ساعات حيث تم الإشادة بدراجاتنا لأدائها خلال فترات الاختبار العديدة في سباق التحمل المرموق والشهير عالميًا”، كما تقول ليفيا سيفوليني، الرئيسة التنفيذية لشركة Energica Motor Company . “شراكتنا مع Estar & Co., Ltd في يناير/كانون الثاني 2020 حسّنت أيضًا جهودنا في تطوير شبكتنا في آسيا والمحيط الهادئ.”

تعد اليابان من الأسواق ذات الأولوية لشركة Energica ، حيث تم تسجيل ما يقرب من 10.3 مليون دراجة وتم بيع أكثر من 83000 دراجة نارية فوق 250 سم مكعب، وهو السوق المستهدف لشركة Energica ، في عام 2021. ينمو الطلب على المركبات الكهربائية في اليابان بسرعة، مدفوعًا باللوائح التي تقيد انبعاثات المركبات وشبكة شحن المركبات الكهربائية سريعة النمو. ومع ذلك، فقد أدخلت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ببطء دراجات نارية كهربائية عالية الأداء في فئة 250 سم مكعب. سوف تتحرك Energica بسرعة لملء هذه الفجوة وتصبح الدراجة النارية الكهربائية عالية الأداء المفضلة لعشاق الدراجات النارية في اليابان.

في عام 2020، أنشأت Energica شراكة استراتيجية مع Estar & Co.، Ltd لاستيراد الدراجات النارية إلى اليابان. افتتحت Estar & Co.، Ltd . صالة عرض ذات علامة تجارية أحادية في كوبي، على جزيرة من صنع الإنسان وهي جزيرة روكو، حيث يمكن للركاب القدوم واختبار قيادة منتجات Energica كل من Eva Ribelle و Ego و EsseEsse9+ . كما طوروا شبكة توزيع في جميع أنحاء البلاد.

في أستراليا، دخلت شركة Australian Electric Motor Co في شراكة مع Energica لتقديم مجموعة متميزة من الدراجات النارية الكهربائية في أستراليا ونيوزيلندا. في العام الماضي، بلغت مبيعات الدراجات النارية في هذين البلدين أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا مع بيع أكثر من 100000 وحدة جديدة، مما يجعل هذه الأسواق مربحة لمزيد من التوسع في السيارات الكهربائية.

يقول روبن ماكي، المدير التنفيذي لشركة Ideanomics Mobility : “لقد التزمت شركة Ideanomics بتوسيع بصمة Energica في جميع أنحاء العالم”. “إن دخول السوق الجديد في اليابان وأستراليا سيساهم في ما نتوقعه في الربع الأخير القوي ونمو الإيرادات الثابت طويل الأجل.”

تتمتع Energica بسجل حافل في توريد الدراجات النارية للعملاء في جميع أنحاء منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (أسيان). في الآونة الأخيرة، دخلت الشركة في شراكة مع UTOMOCORP لتقديم 88 دراجة EsseEsse9 + إلى الشرطة الوطنية الإندونيسية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة Treeletrik التابعة لشركة Ideanomics دعمًا لما بعد البيع لشركة Energica لمنطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (أسيان) وبدأت التعاون مع Energica في استراتيجيات المبيعات والتسويق المشتركة.

أضافت Energica في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، 12 نقطة بيع جديدة منذ بداية الربع الرابع بإجمالي 130 تاجرًا ومستوردًا لشركة Energica في جميع أنحاء العالم. منذ بداية العام وحتى الآن، باعت Energica دراجات نارية أكثر بنسبة 78٪ مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك Energica بالفعل عددًا كبيرًا من الطلبات المتراكمة لأحدث منتجاتها – Green Tourer Experia .

تعمل Energica مع الدعم المستمر من Ideanomics ، على تسريع اضطراب السوق العالمية للدراجات بدراجاتها النارية الكهربائية عالية الأداء. توفر الشركة أيضًا التكنولوجيا والخبرة للصناعات الأخرى من خلال وحدة الأعمال Energica Inside . تعمل Ideanomics على حل تعقيدات كهربة الأسطول، حيث تقدم لمشغلي الأساطيل كل ما يحتاجونه للكهرباء بشكل أسرع وأسهل وبأسعار معقولة، كل ذلك في مكان واحد.

نبذة عن Ideanomics

Ideanomics هي مجموعة عالمية ذات مهمة بسيطة: تسريع التبني التجاري للمركبات الكهربائية. من خلال الجمع بين حلول المركبات والشحن والتمويل تحت سقف واحد، نحن الشريك الوحيد اللازم لتبسيط الانتقال إلى أي أسطول للسيارات الكهربائية وتشغيله. لمواكبة Ideanomics ، يرجى متابعة حساب الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي @ ideanomicshq أو زيارة https://ideanomics.com .

بيان الملاذ الآمن

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