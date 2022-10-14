‫عرض Tencent Cloud لأول مرة في GITEX بدبي لعرض حلول الألعاب والوسائط والأجهزة المحمولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — Tencent Cloud ، وهي الأعمال السحابية لشركة التكنولوجيا العالمية Tencent ، أعلنت اليوم عن أول عرض لها في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات ( GITEX) ، وهو مؤتمر سنوي لتجارة الكمبيوتر والإلكترونيات يعقد في دبي، الإمارات العربية المتحدة. من المقرر أن تقوم Tencent Cloud بعرضها الأول في هذا الحدث تحت شعار “ Cloud for Digital Entertainment and Digital Content ” (سحابة للترفيه الرقمي والمحتوى الرقمي)، والذي يوضح كيف ستقوم الشركة بتنويع نظامها البيئي الإقليمي ودعم الابتكار المحلي في الألعاب ووسائل الإعلام في الشرق الأوسط.

تعد Tencent Cloud مزودًا رائدًا للخدمات، مع مساحة عالمية تبلغ 26 منطقة جغرافية في خمس قارات مع 70 منطقة توافر، و 2800 وحدة CDN في أكثر من 70 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. من خلال بنيتها التحتية العالمية الواسعة، توفر Tencent Cloud للشركات منتجات وخدمات سحابية عالية الأداء وموثوقة وآمنة للغاية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية مثل الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأمن الشبكة.

في هذا الحدث، من المقرر أن تعرض Tencent Cloud ثلاثة من منتجاتها، مما يسلط الضوء على إمكاناتها في الألعاب والوسائط والجوال:

Game Cloud – عرض فريد من نوعه مع هندسة معمارية موزعة جغرافيًا لمعالجة مشكلات الكمون العالي وتقديم أفضل تجربة وأداء للألعاب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

خدمات الوسائط – مجموعة كاملة من منتجات منصة كخدمة ( PaaS ) ومنصة التطبيق كخدمة ( aPaaS ) ، بما في ذلك Tencent للاتصال في الوقت الحقيقي ( TRTC ) وخدمات البث السحابي ( CSS ) والفيديو عند الطلب ( VOD ) والرسائل الفورية ( IM ) وخدمة معالجة الوسائط ( MPS ) لتوفير حلول لمختلف السيناريوهات ومساعدة المطورين والشركات على إطلاق تطبيقات الصوت/الفيديو بسهولة.

Tencent Mobile Framework (TMF) – المنصة المفتوحة الأكثر نجاحًا وثباتًا للبرنامج المصغر، والتي تدير 6.5 مليون برنامج مصغر في Weixin وهي موطن لمجتمع يضم 3 ملايين مطور برنامج مصغر.

وقال دان هو، نائب رئيس Tencent Cloud International لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، “لسنوات عديدة، كانت Tencent Cloud تتطلع إلى استكشاف إمكانيات جديدة في الشرق الأوسط. مع حضور GITEX من قبل خبراء الألعاب والإعلام والهاتف المحمول والممارسين والعشاق، فهو المكان المثالي لتقديم حلول Tencent Cloud عالية الموثوقية وعالية الأداء وعالية الجودة، مما يزيد من توسيع بصمتنا العالمية وخدمة المزيد من الناس في رحلاتهم الرقمية “.

باعتبارها واحدة من أكبر الأحداث التكنولوجية العالمية على مدى السنوات الـ 41 الماضية، تضم جيتكس لاعبين رئيسيين في مجال التكنولوجيا والاتجاهات والرؤوس، وتغطي القطاعات بما في ذلك المدن الذكية، والأمن السيبراني، واقتصاد البيانات، والتنقل، والرعاية الصحية والاتصالات. يحظى المشاركون الذين حضرهم أكثر من 5000 من القادة والمبتكرين بفرصة الوصول إلى شركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة من أكثر من 170 دولة وأكثر من 400 مستثمر نشط.