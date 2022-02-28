‫عرض متنقل 1000 سيارة | مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات تقدم مركبات لمشروع LAGRIDE

يعد المشروع، الذي يتميز بمنصة خدمات النقل عبر الانترنت وواسعة النطاق التي ترعاها الحكومة، هو الأول من نوعه، والذي تحرض عليه حكومة لاغوس الحالية.

أتت سنوات مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات من تأسيس موطئ قدم لها في سوق السيارات المحلي أكلها. وكان هناك ثقة في توفير 1000 مركبة في المشروع.

التصميم، والراحة، والجودة

جهزت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات، كمورد معين، لاغوس بـ 1000 سيارة دفع رباعي متعددة الاستخدامات (GS3s) و GA4s.

ظهرت ألف سيارة في “عرض متنقل” مذهلًا وهائلًا في الأيام القلية الماضية عبر كوبري البر الرئيسي الثالث الذي يربط ولاية لاغوس بالبر الرئيسي لنيجيريا.

تتميز سيارة الدفع الثلاثي والرباعي متعددة الأغراض بقدرات تكنولوجية صينية ذكية، وجودة موثوقة للمواد، وتصميم يعطي الأولوية للراحة. ويحتوي كلاهما على كبائن واسعة تجعلهما مناسبين تمامًا للاستخدام المكثف من قبل الجمهور مع الحفاظ على شعور التصميم المتطور والفخامة.

المركبات ذات الأسعار المعقولة ستعزز أعمال النقل

يعد مشروع LAGRIDE فرصة هامة لمجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات لبناء سمعة أقوى من خلال الرؤية البسيطة والالتزام الأكثر عمقًا بالتنمية الاقتصادية المحلية.

يصمم المشروع لتعزيز خدمات النقل العام في نيجيريا، وتعزيز تطوير قطاع سيارات الأجرة عبر الإنترنت، ومساعدة الحكومة النيجيرية في بناء منصة من الطراز العالمي لخدمات النقل عبر الإنترنت، وإصلاح قطاع النقل النيجيري.

يعد مشروع LAGRIDE مخطط أيضًا لتمكين سكان لاغوس. وسيوفر ألف سيارة ركاب جديدة لشرائها من قبل سائقي سيارات الأجرة والعاطلين المؤهلين المزودين بأنظمة أمان وتأمين مثالية.

تأتي السيارات أيضًا مع إيداعات أولية منخفضة وفترات سداد طويلة، مما يقلل من حدود اختصاص التوظيف، ويوفر فرص عمل، ويقلل من الضغوط المرتبطة بشراء السيارات، ويعزز الاستهلاك ويساعد التنمية الاقتصادية الشاملة.

التزام واضح بالتنمية في نيجيريا

تعمل مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات، كعلامة تجارية، على تنمية السوق النيجيرية لسنوات والتزمت بإحضار التصميم المبتكر والجودة العالية والتكنولوجيا المتقدمة للشعب النيجيري.

فازت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات في 2021 بجائزة “أفضل شركة سيارات للعام” في نيجيريا. كما فازت سيارة GS8 أيضًا بجائزة “أنسب سيارة رياضية متعددة الأغراض”.

يبدو المستقبل مشرقًا لمجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات. ويُتَوقع أيضًا سنوات عديدة من التنمية الراسخة في نيجيريا والقارة الأفريقية الأوسع لشركة صناعة السيارات الصينية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1754858/GAC_MOTOR_Lagos_ Road_Show.jpg