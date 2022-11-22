عرض الفن والصداقة على الإنترنت

انطلاق المعرض الدولي (إفريقيا) للتبادل الثقافي والفني

دار السلام، تنزانيا، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 / PRNewswire / — في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، تم إطلاق معرض “استكشاف الشغف في العالم” الثقافة الدولية (إفريقيا) والتبادل الفني، الذي تستضيفه وزارة الثقافة والسياحة بمقاطعة تشجيانغ وحكومة بلدية جينهوا الشعبية، وينظمه مكتب جينهوا للثقافة والإذاعة والتلفزيون والسياحة، عبر الإنترنت في المواقع الإلكترونية لسلطات السياحة والمواقع الإعلامية الرئيسية في تنزانيا وجيبوتي وزيمبابوي وإثيوبيا ودول أفريقية أخرى، وعدد قليل من المراكز الثقافية الصينية في إفريقيا، والمواقع الإنجليزية Zhejiang China و InZhejiang وغيرها من المنصات الإعلامية الرئيسية للاتصال الخارجي.

كان هذا النشاط أول ظهور لأوبرا وو، ثقافة جينهوا التقليدية، في إفريقيا. وعلى الإنترنت، يكشف هذا المعرض عن التراث والفن المعاصر لأوبرا وو، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والسياحي والتعاون بين مقاطعة تشجيانغ وأفريقيا، وتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين شعوب المنطقتين.

تحت عنوان “اكتشاف الشغف في العالم”، يعني هذا النشاط أن كلاً من إفريقيا والصين لديهما شغف بالفن والحياة الجميلة. تعرض الأجزاء الأربعة لهذا المعرض، وهي “قرع بين السماء والأرض” و “غناء للعالم” و “تصوير كل الحيوات” و “الرقص من أجل الحياة”، من خلال مشاهد حية، سحر أوبرا وو التقليدية والرقصات الأفريقية في كل النواحي.

تتمتع كل من مقاطعة تشجيانغ وأفريقيا بموارد غنية وثقافات متنوعة وشعب دافئ وشمولي. على الرغم من أن الوباء الحالي قد أعاق التبادلات المتبادلة، فإن الثقافة والفن هما اللغة العالمية في العالم. إدارة الثقافة والسياحة بمقاطعة تشجيانغ، والحكومة الشعبية لبلدية جينهوا، ومكتب جينهوا للثقافة والإذاعة والتلفزيون والسياحة، من خلال إقامة المعرض والعرض عبر الإنترنت، تتشاطر جمال العناصر الثقافية والإبداعات الفنية في تشجيانغ. ومن المأمول أنه بعد انتهاء الوباء، يمكن للأفارقة القدوم إلى مقاطعة تشجيانغ لتجربة الثقافة والسياحة والفنون الرائعة.رابط معرض “اكتشاف الشغف في العالم”

رابط معرض “اكتشاف الشغف في العالم”

http://www.ezhejiang.gov.cn/ cultureandartexchange.html