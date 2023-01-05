‫ظهور أجهزة الكمبيوتر والكمبيوترات اللوحية الجديدة من ماركة Huion لأول مرة في CES 2023، مما يضرب الصناعة والإبداعات 

لاس فيغاس، 5 يناير 2023 / PRNewswire / — قدمت Huion ، الشركة الرائدة في أجهزة إدخال خط اليد، الجيل الجديد من أجهزة القلم وأجهزة الرسومات اللوحية ولوحة المفاتيح المصغرة في الحدث التكنولوجي الأكثر تأثيرًا في العالم، معرض الإلكترونيات الاستهلاكية. يسمح للزوار بالحصول على تجربة مباشرة مع هذه المنتجات ومشاركة أفكارهم مع الفنانين والمبدعين بناءً على نفس الاهتمامات.

الكمبيوتر القلمي – Kamvas Studio 24

لن يؤدي وجود شاشة مدمجة بالقلم على جهازك الكمبيوتر إلى إنشاء محطة عملك المستقلة فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى إدارة سير عملك بشكل فعال. يتيح لك Kamvas Studio 24 ذات الدقة 2.5K الانغماس في العمل واللعب على شاشته مقاس 23.8 بوصة. يمكن أن يكون جهازًا للإبداع والاستوديوهات.

من الجدير بالذكر أن جهاز الكمبيوتر القلمي يزود بقلم جديد وهو PW 550 ، والذي يعمل بأحدث تقنيات Huion PenTech 3.0 +. تعمل التقنية المحسنة على زيادة حساسية الضغط الخطي لتقديم كتابة طبيعية وتحسين رأس القلم للحصول على رؤية أفضل. قلم آخر شبيه بالقلم الرصاص، PW 550S ، هو أيضا خارج الصندوق، مصمم لفترات طويلة من الاستخدام.

فيما يتعلق بالأداء، يتم تشغيل هذا الكمبيوتر القلمي بواسطة معالج Intel® Core i7-12700F ، والذي يوفر أداءً متطورًا عند تحميل برامج احترافية. يتمتع كارت الشاشة NVIDIA GTX 1650 بأداء متميز في تصميم الرسومات وتحرير الفيديو والألعاب. تتيح لك ذاكرة القراءة (RAM) فقط التي تبلغ سعتها 32 جيجابايت القيام بمهام متعددة بسرعة معقولة. علاوة على ذلك، يوفر المحرك الصلب SSD بسعة 1 تيرابايت مساحة كافية لفتح عدد كبير من البرامج دون تأخير.

بالحديث عن تصميمه، يتمتع Kamvas Studio 24 بجمالية لطيفة مع جسم أسود ومنافذ مستديرة جيدًا لنقل البيانات والسماح بتوصيل الأجهزة الطرفية. يتميز بكاميرا ومكبر صوت، ويلتقي الاستخدام المنتظم، مثل التعلم عبر الإنترنت أو محادثات الفيديو أو البث المباشر.

يمكن تحقيق الكفاءة أيضًا من خلال اللمس بالسعة التي تبلغ 10 نقاط على الجهاز. يسمح لك بالوصول إلى وظائف مختلفة في كل قطعة من البرامج باستخدام إيماءات مختلفة، مما يجعل عملك أكثر ملاءمة. كما يكشف عن عمل Huion الكبير، فإن Kamvas Studio 24 هو بالتأكيد رائد.

الكمبيوتر القلمي – Kamvas Studio 16

إذا كنت تخطط لتوسيع محمولاتك، فإن Kamvas Studio 16 هو الخيار الصحيح. إنه مبني بشكل جيد مع مظهر فاخر وبسيط. يمكن استخدام الكمبيوتر القلمي، الذي يجمع بين الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والشاشة القلمية، ككمبيوتر لتصفح مواقع الويب ولعب ألعاب الفيديو وككمبيوتر لوحي لمشاهدة الأفلام وتحرير المستندات. كما يمكن استخدامه للرسم والتصميم الجرافيكي وتحرير الفيديو كشاشة قلمية. العمل واللعب والإنشاء، يعد هذا الكمبيوتر ذو القلم 3 في 1 جهازًا مثاليًا للعمل الهجين اليومي.

توفر دقة QHD (2560 × ‏1440) تفاصيل واضحة ورسومات نابضة بالحياة على شاشته التي بحجم 15.8 بوصة. نظرًا لأنه يتميز بتقنية QLED ، وتغطية Adobe RGB Gamut بنسبة 100%، وعمق اللون 16.7ميجا (8 بت)، ستحصل على رؤية حسية مذهلة عند تحرير الرسومات أو لعب ألعاب الفيديو على كامفاس ستوديو 16.

يعمل الكمبيوتر القلمي 15.8 بوصة المدعوم بمعالج Intel® Core i7-1165G7 على تشغيل كل البرامج الإبداعية بسلاسة. كما توفر وحدة معالجة الرسومات Intel® Iris® Xe ‏ رسومات ممتازة وتحرير الفيديو دون تأخير.

ليتناسب مع تصميم الحد الأدنى، يحتوي Kamvas Studio 16 فقط على منافذ USB-C مزدوجة. لا تسيء فهمي، فهي في الواقع كاملة الميزات ويمكن أن توفر USB 3.2 (بسرعة قصوى تبلغ 20 جيجابت في الثانية) نقل البيانات، ونقل الفيديو DP1.4 ، والشحن السريع PD . وبالتالي، يمكنك الحصول على مساحة تخزين أكبر للأعمال الفنية والملفات باستخدام محرك أقراص ثابت خارجي أو تحسين إنتاجية العمل باستخدام شاشة 4K خارجية. كونه قادرًا على سير العمل القياسي العام، يعد Kamvas Studio 16 رفيقًا جيدًا للمحترفين المبدعين الذين يبتكرون ويعملون أثناء التنقل.

اللوح القلمي – Inspiroy 2

كما تقوم Huion بإطلاق سلسلة Inspiroy 2 من الأجهزة اللوحية في المعرض. متوفر بأحجام مختلفة: صغير، متوسط ، كبير. صُمم Inspiroy 2 بالألوان وردي ساكورا أو الأخضر الصنوبر أو الأسود ليناسب جيل الشباب.

Inspiroy 2 هو أول جهاز لوحي للرسم في الصناعة مزود بمجموعة مفاتيح وجهاز تمرير. تشبه أداة التمرير عجلة التمرير بالماوس. علاوة على ذلك، إذا ضغطت على أي من مجموعة المفاتيح، فسيتم تمكين مجموعة الاختصارات المقابلة على الفور، مما يحسن سير العمل بشكل كبير ويجعله جهازًا لوحيًا مثاليًا لطلاب وإبداعات مدرسة الفنون.

وسيجلب التوافق القوي العديد من الفوائد للمستخدمين. ومن الجدير بالذكر أن دعم ChromeOS سيعود بالفائدة على الطلاب الذين يصلون إلى التعليم عبر الإنترنت أثناء الوباء. إلى جانب ذلك، يمكن حمل سلسلة Inspiroy 2 من الأقراص من حيث الأبعاد والسمك.

Keydial Mini

Finale

بصفتها مبتكرة ومصنعة، وصلت Huion إلى مرحلة CES وأطلقت سلسلة من المنتجات المبتكرة، مما يدل على زراعتها وإبداعها في أجهزة الحبر الرقمية والحلول. يتوافق الكشف الكبير مع مبدأ Huion ، ضع في اعتبارك طلب المستخدم، وشجع مشاركة المستخدم، وحقق الأهداف بأفكار موجهة للمستخدم.

www.huion.com/