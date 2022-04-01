‫ظهرت منتجات هايسنس (Hisense) “المصنوعة في جنوب إفريقيا” لأول مرة في السوق الأوروبية

كيب تاون، جنوب إفريقيا، 1 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — نجحت شركة هايسنس، موردة أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية عالية الأداء، في تسليم أول دفعة من الثلاجات المركبة في جنوب إفريقيا إلى المملكة المتحدة. تعتبر هذه الشحنة المرة الأولى التي تصدر فيها هايسنس منتجات مصنوعة في جنوب إفريقيا إلى السوق الأوروبية وتعيد تأكيد تحول المصنع المستمر إلى مركز إنتاج عالمي.

تأسس مصنع هايسنس في جنوب أفريقيا في عام 2013 كقاعدة تصنيع إقليمية للأسواق المحلية وأسواق التصدير. منذ إنشائه، واصل المصنع تحديث قدراته التكنولوجية وزيادة طاقته الإنتاجية لأجهزة التلفزيون والثلاجات. ويعد تصدير ثلاجات هايسنس “المصنوعة في جنوب أفريقيا” إلى أوروبا دليلا على مستوى التحسينات التي تم إجراؤها والجودة المتميزة للمنتجات المصنعة في المنطقة.

منتجات عالية الجودة لتلبية معايير الجودة العالمية

يجب أن تتوافق جميع منتجات الأجهزة المنزلية التي تدخل السوق البريطانية مع معايير تقييم توافق المواصفات القياسية في المملكة المتحدة ( UKCA ). يلبي مصنع هايسنس في جنوب أفريقيا هذه المتطلبات الصارمة من خلال التخطيط الشامل لما قبل الإنتاج الذي يأخذ في الاعتبار المواد والعمليات والمتطلبات الفنية المختلفة لسوق التصدير. بمجرد بدء الإنتاج، يقوم المصنع بتطبيق أعلى عمليات مراقبة الجودة لضمان المواصفات القياسية للمنتج، بما في ذلك فحوصات الأداء والسلامة اليومية وعمليات التفتيش الروتينية والاختبار الشهري لاستهلاك الطاقة وقدرة التجميد.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك هايسنس 18 طرازًا آخر من الثلاجات تم تصنيعها أيضًا هنا في جنوب إفريقيا. إن مصنع هايسنس قادر على إنتاج سلسلة ثلاجات جنبا إلى جنب ( side by side ) بأفضل تقنيات التصنيع.

دعم اقتصاد جنوب أفريقيا

يعزز مصنع هايسنس في جنوب أفريقيا التنمية المستدامة للتصنيع الإقليمي من خلال توفير فرص عمل محلية. وظفت هايسنس أكثر من 1000 موظف محلي، ومن خلال عملياتها، خلقت بشكل غير مباشر أكثر من 5000 فرصة عمل في المجتمع.

بالإضافة إلى التوظيف المحلي، ترعى هايسنس المواهب المستقبلية من خلال برامجها التنموية الرائدة. في عام 2019، ساعدت هايسنس في تدريب ما يقرب من 1000 شاب عاطل عن العمل من المناطق الريفية. كما قامت الشركة ببناء قاعدة هايسنس للتدريب على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا بجنوب إفريقيا، والتي دربت ما يقرب من 1400 متدرب حتى الآن.

بالتطلع للمستقبل، ستواصل هايسنس تحسين جودة الإنتاج وكفاءة مصنعها في جنوب أفريقيا. ومن خلال القيام بذلك، ستخلق الشركة المزيد من فرص العمل المحلية وتعرض جودة منتجات “صنع في إفريقيا” على الساحة العالمية.

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