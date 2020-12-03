طيران الاتحاد تتشارك مع بريس ريدر: ترفع تجربة المسافر عن طريق تقديم الصحف والمجلات الرقمية

فانكوفر، بريتيش كولومبيا، 2 كانون الثاني/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / – طيران الاتحاد تشاركت شركة طيران الاتحاد، الناقل الوطني للإمارات العربية المتحدة، بريس ريدر مع بريس ريدر، المنصة العالمية لكل ما تستطيع استهلاكه من الصحف والمجلات الرقمية. وتأتي هذه الشراكة الجديدة بالمحتوى الرقمي لمسافري الاتحاد الدوليين في أي مكان يسافرون إليه في العالم. في العالم. وسيوفر هذا الوصول للضيوف 30 ساعة قبل موعد الطيران، ما يقدم لهم أكثر من 7,000 صحيفة ومجلة من 120 دولة بأكثر من 60 لغة. من خلال المنصة الرقمية لـ بريس ريدر، يمكن للمسافرين أيضًا الوصول إلى ميزات محسنة مثل القراءة دون اتصال بالإنترنت والاستماع إلى الصوت وترجمة المنشورات إلى 21 لغة لأولئك المسافرين الذين يرغبون في القراءة باللغة التي يختارونها (بما في ذلك العربية).

ويقول تيري دالي، المدير التنفيذي لتجربة الضيوف، العلامة التجارية والتسويق، مجموعة طيران الاتحاد: “كجزء من التزامنا بالحد من انتشار كوفيد-19، تخلصنا من الأسطح عالية اللمس بما في ذلك الصحف والمجلات المطبوعة من رحلة العميل وعززنا التجربة من خلال الشراكة مع بريس ريدر. لتشجيع تجربة عدم التلامس، تمنح هذه الشراكة الجديدة ضيوفنا الاختيار والراحة لتنزيل العديد من المنشورات الرقمية كما يرغبون، قبل رحلتهم، لقراءتها في المنزل، أو عبر صالاتنا، أو في المطار، أو أثناء رحلتهم.”

أدى الالتزام القوي بتجربة العملاء والاستدامة إلى نقل الاتحاد إلى موقع بريس ريدر من منصة رقمية سابقة. كان الدافع وراء هذا التحول هو رغبة الاتحاد في تقديم أوسع مجموعة مختارة وأفضل تجربة قراءة لركابها مع الانتقال إلى نظام رقمي بنسبة 100٪. منذ أواخر العام 2018، تبنت شركة الطيران استراتيجيةإختر جيداأساسية تعكس تطور الاتحاد إلى “شركة طيران من الخيارات”. والإلهام مستوحى من الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وخياراته لتطوير وطنه. وهي استراتيجية أثبتت شركة الطيران أنها فعالة. في العام الماضي تلقت الاتحاد تقديرا من الصناعة بما في ذلك مجموعة كبيرة من الجوائزتضمن ذلك جوائز عالمية من بينها جائزة “شركة الطيران الرائدة في العالم للعام 2019”، و”شركة الطيران الرائدة في العالم – تجربة العملاء 2019 ”، و”الرائدة في مجال الترفيه على أثناء السفر على خطوط جوية للعام 2019 ”، و”الخدمة الممتازة الرائدة عالميًا في الرحلات الجوية للعام 2019 ”.

يسعدنا تقديم منشورات عالية الجودة إلى مسافري الاتحاد أينما كانت رحلتهم. مع أكبر مجموعة مختارة من المنشورات على مستوى العالم للاختيار من بينها، نقوم بتخصيص تجربة الضيوف بالمحتوى ذي الصلة. مع حلنا، يصبح هذا ممكنا ليس فقط في الرحلة، ولكن أيضًا قبلها وبعدها، بأكثر الطرق أمانًا. تشتهر الاتحاد للطيران بالترفيه عالي الجودة وتجربة العملاء، ويشرفنا أن نربط ضيوفهم بأكبر مجموعة مختارة من الصحف والمجلات، لإسعاد حتى القارئ الأكثر فطنة”، كما يقول أليكس كروغمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بريس ريدر.

لتصفح كتالوغ بريس ريدر والبدء في البحث عن العناوين المفضلة، يحتاج الضيوف إلى تنزيل تطبيق الاتحاد للطيران للجوال على أجهزتهم قبل رحلتهم أو النقر على رابط بريس ريدر في رسالة التذكير الإلكترونية الخاصة بتسجيل الوصول. كل نسخة يتم تنزيلها يمكن الاحتفاظ بها مجانا لتتم قراءتها في أي مكان وفي أي وقت. تتوفر أيضًا مجموعة مختارة بعناية من الصحف والمجلات الشهيرة من كتالوغ بريس ريدر على نظام الترفيه على متن طيران الاتحاد الحائز على جوائز. والأفضل من ذلك، عند السفر من خلال شركاء الاتحاد للطيران المشاركين بالرمز، الشركاء في الرمزيمكن للمسافرين الاستمتاع بوصول سلس إلى الصحف والمجلات مع أير لنغوس, جت بلو, أير كندا, أو الخطوط الجوية التركية الشركاء الذين يوفرون بالفعل إمكانية الوصول إلى كتالوغ بريس ريدر.

تواصل بريس ريدر مساعدة شركائها في مجال الطيران التجاري مثل الاتحاد للطيران على توفير الاختيار والسلامة، وهم ليسوا وحدهم. أكثر من 200 صالة وأكثر من عشر شركات طيران دولية تقدم بالفعل تجربة سفر محسنة بالشراكة مع بريس ريدر. من خلال التعاون مع أكبر كشك لبيع الصحف الرقمية في العالم، توفر شركات الطيران وصالات المطارات خيارات محتوى لم يسبق لها مثيل وبطرق آمنة لركابها.

عن بريس ريدر

بريس ريدر في مهمة لتحسين طريقة اكتشاف الناس للقصص التي تهمهم. من خلال مكاتبها في فانكوفر ودبلن ومانيلا، توفر الشركة أكبر منصة من الصحف والمجلات يمكنك قراءتها حيث يمكن للأشخاص اكتشاف محتوى ذي صلة وموثوق به من أي مكان في العالم. ابحث عن منشورات مثل صحيفة وول ستريت جورنال، واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز، غلوب أند ميل، الغارديان، نيوزويك، فوربس، لوفيغارو، فانيتي فير، على سبيل المثال لا الحصر.

باستخدام الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، يمكن للقراء تصفح المحتوى على الإنترنت تصفح المحتوى عبر الإنترنت أو تنزيل نسخ كاملة باستخدام تطبيق بريس ريدر. يمكنهم الاشتراك للحصول على وصول غير محدود أو الحصول على التجربة الكاملة برعاية أحد شركائها من العلامات التجارية – الشركات التي تستفيد من منصة المحتوى المتميز لتعزيز تجربة عملائها – الأسماء المنزلية مثل الخطوط الجوية البريطانية، الخطوط الجوية التركية، كاثي باسيفيك، طيران كندا، ماريوت، فنادق فيرمونت، خطوط كروز سيبورن، وجامعة برينستون ومكتبة نيويورك العامة.

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الاستفسارات الإعلامية: ساندرا يونغ، مديرة، العلاقات العامة واستراتيجية العلامة التجارية، هاتف:

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