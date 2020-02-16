طماطم، الشركة الرائدة في نشر ألعاب الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط، تحصل على استثمار بقيمة $3.5 مليون دولار لتوسيع أعمالها

عمان، الأردن, 16 فبراير / شباط 2020 /PRNewswire/ —

طماطم ، الشركة الرائدة في نشر ألعاب الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط، جمعت 3.5 مليون دولار ضمن السلسلة ب من جولتها التمويلية بقيادة المستثمر الحالي Wamda Capital من دبي، وانضمام مستثمرين جدد، وهم الشركة الالكترونية الحديثة إحدى شركات مجموعة الفيصلية (المملكة العربية السعودية) و North Base Media (الولايات المتحدة). ويهدف هذا الاستثمار الى تعزيز نمو طماطم في عام ٢٠٢٠ وجلب المزيد من الألعاب العالمية وجعلها مناسبة للثقافة العربية.

تهدف طماطم لاستغلال هذا الاستثمار في تنمية النطاق التسويقي للألعاب الحالية ومواصلة تأثيرها الهائل من خلال التواجد والتسويق على أرض الواقع وإقامة أحداث متعددة. بالإضافة إلى ذلك، ستفتح طماطم قريباً مكاتبها في الرياض، بدعم من مجموعة الفيصلية لتعزيز فرص تطوير الأعمال في أكبر سوق إقليمي.

بعد النجاح الكبير الذي حققته في السوق العربي حيث وصل عدد تحميلات الالعاب أكثر من 75 مليون وتعدّى عدد المستخدمين ال 3.5 مليون مستخدم نشط شهرياً، ستقوم طماطم بالتوسع خارج الحدود الإقليمية في عام ٢٠٢٠ ، حيث ستقوم شركة طماطم بنشر ألعاب في الأسواق الناشئة الأخرى التي تعاني من نقص المحتوى بلغاتها الأصلية للوصول إلى العالمية.

وفي الحديث عن إمكانيات نمو الشركة، قال حسام حمّو، الرئيس التنفيذي للشركة: “تشعر العديد من الشركات الناشئة في الشرق الأوسط أن إمكاناتها السوقية تقتصر على هذه المنطقة فقط. أحب أن أرى الشركات الناشئة تتوسع خارج تلك الحدود، وأنا فخور بأن فريق طماطم ينظر إلى ما وراء السوق العربية ويحلم بالوصول إلى العالمية. أعتقد أن هذه الجولة الأخيرة من التمويل ستتيح لنا فرصة لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن نصبح ناشر الألعاب الأكبر في الأسواق الناشئة حول العالم.

وقال توري مونتي الشريك في North Base Media، “إن سوق الألعاب في الشرق الأوسط مهيأ للنمو الاستثنائي، وليس هناك من هو في وضع أفضل لقيادته من طماطم”، وأضاف وجيه بيروتي المدير التنفيذي للشركة الالكترونية الحديثة : “لقد قادت طماطم السوق في الشرق الأوسط لمدة 6 سنوات ونحن متحمسون للغاية للعمل معهم عن كثب. كوننا الموزع لشركة Sony لمدة 50 عامًا ونعمل معها على بناء النظام البيئي للألعاب في السعودية من خلال PlayStation والناشرين الرئيسيين، أعتقد أنه يمكننا خلق قيمة هائلة للاعبين الناطقين باللغة العربية من خلال العمل عن كثب مع طماطم. إنني أتطلع إلى العمل مع طماطم خلال توسعها.

بدأت طماطم كمطور ألعاب في عام ٢٠١٣، حيث قامت بإطلاق ألعاب بنطاق واسع وميزانية منخفضة نسبيًا. وبعد بناء أكبر قاعدة بيانات لتحميلات المستخدمين العرب في العالم، تحولت طماطم إلى ناشر ألعاب في عام ٢٠١٥، حيث عملت يدًا بيد مع مطورين بارزين من جميع أنحاء العالم ومساعدتهم على توسيع نطاقهم إلى السوق العربي.

طماطم هي الشركة الرائدة في مجال نشر ألعاب الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط. اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخدامًا حول العالم، ومع ذلك ، يتوفر 1٪ فقط من المحتوى عبر الإنترنت باللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على أعلى متوسط من الإيرادات لكل مستخدم نشط على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط.

كل ما سبق، بالإضافة إلى العوائق التي تواجه المطورين الأجانب نظرًا لتعقيدات اللغة والجوانب الثقافية، يجعل طماطم الناشر الناجح المثالي لأي استوديو ألعاب يهدف إلى توسيع سوق العمل والوصول إلى أكبر جمهور ممكن.

تأتي هذه الجولة من التمويل بعد جولة السلسلة أ التي حصلت عليها طماطم في عام 2018 وتوقيع عدة ألعاب جديدة من المقرر إطلاقها في الربع الأول من عام 2020.

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