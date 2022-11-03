‫طلبات شراء Alice من Eviation قيمتها ملياري دولار أمريكي

يعد سجل الطلبات لأول طائرة ركاب كهربائية بالكامل تم اختبارها للطيران في العالم إنجازًا هاماً

أرلينغتون، واشنطن، 3 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Eviation Aircraft ، الشركة المصنعة للطائرات التي تعمل بالكهرباء بالكامل، اليوم أن سجل طلبات شراء طائرة Alice الرائدة عالميًا والمكونة من تسعة مقاعد والتي تعمل بالكهرباء بالكامل قد تجاوز قيمته الإجمالية ملياري دولار أمريكي.

أجرت Eviation Alice أول رحلة لها في 27 شتنبر/كانون الأول 2022 في مطار مقاطعة غرانت الدولي ( MWH ) بواشنطن في الولايات المتحدة، وهي أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء بالكامل تجتاز هذا الاختبار. يمثل هذا الإنجاز التاريخي بداية مرحلة جديدة في تطوير Alice . تركز Eviation الآن على برنامج الشهادات الخاص بها في طريقها إلى إكمال الدخول إلى الخدمة ( EIS ). يشمل عملاء Alice حتى الآن شركات الطيران الإقليمية الأمريكية Cape Air و Global Crossing وشركة الطيران الألمانية EVIA AERO .

قال جريجوري ديفيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Eviation : “يعد دفتر طلباتنا الذي يتجاوز ملياري دولار أمريكي معلمًا تجاريًا هامًا”. “يوضح هذا النجاح أن Alice تقود الصناعة وتفي بمتطلبات السوق للطيران بدون انبعاثات كربونية. نشهد بالفعل طلبا متزايدا من الركاب من أجل الطيران المستدام، يقابله موقف قوي بشكل متزايد من المنظمين. من خلال طلب Alice ، يضع عملاؤنا ذوو التفكير المستقبلي أنفسهم بحكمة في المستقبل”.

لا تنتج Alice ، التي تم بناؤها من تصميم نظيف حول الدفع الكهربائي بالكامل، أي انبعاثات كربونية وتكلفتها أقل بكثير للعمل في كل ساعة طيران مقارنة بالطائرات الخفيفة أو المحركات التوربينية المتطورة. تعد الطائرة أيضًا أكثر هدوءًا من الطائرات ذات محركات الاحتراق، مما يسمح بمزيد من الرحلات الجوية إلى المدن والمجتمعات حيث تكون الضوضاء عاملاً مهماً. تعد هذه التطورات معا ببداية حقبة جديدة من السفر منخفض التكلفة من نقطة إلى نقطة، وإعادة تشكيل سوق النقل الجوي الإقليمي. يتم تشغيل Alice بواسطة وحدتي دفع كهربائية magni650 تم تطويرهما بواسطة MagniX ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الدفع الكهربائية التي أثبتت كفاءتها في الطيران.

قال إيدي جيساري، نائب الرئيس ومسؤول المبيعات التجارية في Eviation : “مع وجود ما يقرب من 300 طائرة قيد الطلب الآن، تحظى Alice بتأييد قوي من العملاء. إن الطائرة تستحوذ على قلوب وعقول السوق بتصميمها الجميل وتكاليف التشغيل المنخفضة وانبعاثات الكربون الصفرية.” “لن تحمي Alice الكوكب فحسب، بل ستخلق أيضًا تجربة طيران أكثر إمتاعًا للركاب. بالنظر إلى التحديات البيئية وتكلفة الوقود التي تواجه شركات الطيران التقليدية، فإن دمج Alice في أساطيل عملائنا سيمنحهم ميزة تنافسية كبيرة “.

حول Eviation Aircraft

تقوم شركة Eviation Aircraft Inc التي مقرها في ولاية واشنطن، بتطوير وتصنيع الطائرات الكهربائية لإسعاد المشغلين والركاب بنقل إقليمي صديق للبيئة وفعال من حيث التكلفة. تم تصميم وحدات الدفع الكهربائية والبطاريات عالية الكثافة للطاقة وإدارة الطاقة التي تحركها المهام وهيكل الطائرة المبتكر من الألف إلى الياء للطيران الكهربائي. المرجو زيارتنا على www.eviation.com .

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