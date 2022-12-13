‫طرح جديد للأسهم الخاصة لقطاع المعادن الطبيعية من قبل Webster Family، المالكة لمجموعة Seventy Ninth Group 

ساوثبورت، إنجلترا, 13 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — Webster Family، مالكة شركة إدارة الأصول Seventy Ninth Group، أطلقت اليوم Seventy Ninth Global DMCC، للشركاء الذين يركزون على قطاع الموارد الطبيعية.

مركز Seventy Ninth Global DMCC ، هو مركز عرض أسهم خاص، متاح للشركاء الذين لديهم فهم واهتمام بعالم السلع الأساسية، والذين يسعون إلى تنمية محافظهم داخل قطاع الموارد الطبيعية.

ويأتي هذا الإطلاق بعد أن اتخذ مالكو Seventy Ninth Resources ، وهي قسم فرعي من Seventy Ninth Group ، قرارًا استراتيجيًا بوضع عروض سلعهم في الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا داخل مركز دبي للسلع المتعددة ( DMCC ). مركز دبي للسلع المتعددة هو مركز مخصص لأكثر من 21000 شركة عالمية من مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، متخصصة في السلع الأساسية.

تم تصميم العرض لتقديم كفاءة ضريبية للشركاء وطريق خروج، حيث تعرض Webster Family الرفض الأول على أي أسهم قد يرغب المساهم في بيعها بعد الحد الأدنى الأولي البالغ 24 شهرًا.

ويعلق ديفيد ويبستر، الرئيس، قائلًا: “في Seventy Ninth Resources ، أكملنا الآن المرحلة الثالثة من استكشاف ثلاثة من امتيازات الذهب في جمهورية غينيا في مواقع لوسو الشمالية ولوسو الجنوبية ومانديانا. نحن نتطلع إلى جمع رأس المال لتمويل الانتقال إلى المرحلة التالية من الحفر، مما يدفع القيمة بينما نستمر نحو مرحلة الاحتياطيات المعدنية المثبتة.

“على هذا النحو، نوفر الآن الفرصة لأن نصبح جزءًا من رحلة Seventy Ninth Resources ونشارك في نموها.

“قلة من السلع قد أثارت هذا الانبهار القوي خلال فترة طويلة من تاريخ البشرية مثل الذهب. ومن المؤكد أن أيًا منها لم يقم بهذا الدور المتنوع والأساسي في النشاط التجاري.

“لا يزال الذهب يتمتع بقيمة كبيرة نتيجة لقدرته على تخزين القيمة بمرور الوقت أفضل من العديد من البدائل، مما يجعله يعتبر تحوطًا ضد التضخم وانخفاض الدولار الأمريكي.

“يُنظر إلى الذهب منذ فترة طويلة على أنه أداة تنويع حيوية للشركاء الذين يتطلعون إلى حماية محافظهم في الأوقات المضطربة. وقد برر هذا النهج أكثر من مجرد أداء الذهب طوال الأزمات التاريخية”.

ويختتم بقوله: “على الرغم من كونه اقتراحًا مستقلًا، إلا أن مركز دبي للسلع المتعددة العالمي التاسع والسبعين مدعوم بالخبرة والموارد الواسعة لمجموعة شركات Webster Family الأوسع. علاوة على ذلك، يمكن للشركاء أن يكونوا واثقين من العمل مع شركة عائلية، والعمل بقيم عائلية”.

Seventy Ninth Resources ، علامة تجارية لـ Seventy Ninth Group وهي واحدة من أسرع مالكي الموارد الطبيعية نموًا في غرب إفريقيا. يتكون نطاق أصول Seventy Ninth Resources من امتيازات موارد متعددة، بما في ذلك الذهب والبوكسيت وخام الحديد والألماس والكاكاو. وتقع معظم امتيازات الشركة داخل حوض سيغويري، وهي منطقة غنية بالمعادن تقع في جمهورية غينيا.

تحظى Webster Family بالثقة من قبل أكثر من ألف شريك خاص ومؤسسي من أكثر من خمسة وعشرين ولاية قضائية يعتبرون ال Seventy Ninth Group حجر الزاوية في محفظتهم الاستثمارية.

Seventy Ninth Global DMCC

Seventy Ninth Global DMCC هو عرض خاص متاح للشركاء الذين لديهم فهم واهتمام بعالم السلع الأساسية والذين يسعون إلى تنمية محافظهم داخل قطاع الموارد الطبيعية.

لمزيد من المعلومات حول Seventy Ninth Global DMCC ، قم بزيارة: www.79thglobaldmcc.ae

نبذة عن محفظة Webster Family

تمتلك شركة DMCC العالمية التاسعة والسبعون Webster Family – التي تمتلك أيضًا محفظة كبيرة من شركات إدارة الأصول الأخرى، بما في ذلك المجموعة التاسعة والسبعون و Seventy Ninth Resources . Seventy Ninth Group هي شركة حائزة على جوائز لإدارة الأصول مقرها المملكة المتحدة، أسسها رجل الأعمال المتسلسل ديفيد ويبستر وأبناؤه، جيك وكورتيس ويبستر. إلى جانب الـ Seventy Ninth Group ، تتكون شركات Webster Family من: Seventy Ninth Luxury Living ، و Seventy Ninth Commercial ، و Seventy Ninth Global و Seventy Ninth Private Equity Fund .