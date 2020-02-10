طائرات أم أم سي المسيرة تستخدم في المعركة ضد انتشار فيروس كورونا الجديد

بكين، 10 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تعتبر بداية العام 2020 بداية خاصة لغالبية الصينيين – بفضل الانتشار المفاجىء لفيروس كورونا الذي بدأ انتشاره الأول في ووهان بالصين. وبعدها تداعت كل المدن الصينية إلى بذل الجهود لمحاربة هذا المرض. وأطلقت طائرات مايكرو ملتيكوبتر (أم أم سي) المسيرة في شنجن بسرعة حل الوقاية بالطائرات المسيرة وبنت فريق خدمة من 200 شخص الذي انطلق بسرعة إلى الخطوط الأمامية لانتشار المرض بأكثر من 100 طائرة مسيرة تم نشرها في العديد من المدن مثل شانغهاي، غوانغجو، جاوغنغ، وغيرها من المناطق للمشاركة في الجهود المبذولة لمنع تواصل انتشار المرض، والتي تم من خلالها تخفيض خطر انتشار المرض في أوساط الموظفين الصحيين في المناطق الأمامية.

1. البث الجوي

بدلاً من القيام بدوريات مصطنعة، تستطيع الطائرات بدون طيار القيام بدوريات متواصلة بزاوية 360 درجة لمراقبة الحالة على الأرض من خلال كاميرات تكبير 40x. يتم تبين وجود الحشود وأولئك الذين لا يرتدون الأقنعة الواقية في الأماكن العامة ثم يقوم القادة الأمنيون بتشتيتهم من خلال مكبرات الصوت على متن الطائرات. يجري القيام بعمليات البث اليومي للطائرات بدون طيار في شوارع ومجتمعات مختلفة.

2. رش المطهرات

من المحطات ومحلات السوبر ماركت إلى الساحات الصغيرة حيث توجد الحاجة، يتم استخدام طائرات أم أم سيلرش المطهرات في الأماكن العامة. مقارنة بالطريقة التقليدية، فإن استخدام الطائرات بدون طيار يمكن أن يتجنب الاتصال المباشر خاصة في تلك الأماكن التي تتطلب التطهير المنتظم.

3. الاستشعار الحراري الجوي

ستستشعر الطائرة بدون طيار المزودة بكاميرا حرارية تلقائيًا كل شخص من خلال الأشعة تحت الحمراء عالية الدقة والتي تم استخدامها على نطاق واسع في المناطق المزدحمة للمساعدة في إدارة الموقع والإخلاء.

4. التحكم بالمرور

منذ 1 شباط/فبراير، تعمل فرقأم أم سيمع شرطة المرور للتحكم في تدفق حركة المرور. ومع تغطية أكبر من الكاميرات الثابتة، ساعدت الطائرات بدون طيارأم أم سيالقادة إلى حد كبير في اكتشاف الحلول بسرعة كبيرة.

“خلافًا للسنوات السابقة، حيث كان يتوجب علينا أن نذهب للقيام بأعمال الدورية وجمع المعلومات، يمكننا الآن اكتشاف كل شيء باستخدام الطائرات بدون طيار”، هذا ما قاله شرطي مرور محلي مؤشرا بإشارة النصر بإبهامه.

وقال لو تشى هوي، رئيسأم أم سي: “في البداية، يتم استخدام طائراتنا بدون طيار فقط في البث الجوي، ويزداد عمق استخدامها في الخطوط الأمامية لأن الوضع يزداد خطورة، وهناك حاجة إلى مزيد من الوظائف لذلك قمنا بسرعة بتشكيل فريق للبحث والتطوير عبر الإنترنت ونفذنا الحلول.”

كشركة مع سلسلة توريد كاملة من الطائرات الصناعية بدون طيار، أم أم سي توفر ليس فقط حلولا كاملة ولكن أيضا أجزاء رئيسية من الطائرات بدون طيار لتطبيقات مختلفة والتعاون في صناعة المكونات الأصلية/تصنيع التصميم الأصلي. مع الخبرة المتعاونة مع شركائها العالميين، تلتزم أم أم سي بزيادة مستوى التشغيل الآلي بحيث يمكن للناس العمل في أمان أكبر وبتكلفة أقل وبكفاءة أعلى.

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