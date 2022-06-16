‫ضمن زيارة وفد من أبوظبي إلى الولايات المتحدة دائرة الصحة أبوظبي تتعاون مع شركة “سانوفي” الفرنسية في أربع مجالات استراتيجية للرعاية الصحية

· بوسطن الأمريكية شهدت التوقيع على اتفاقية تعاون بين الطرفين شملت أربع أولويات استراتيجية للرعاية الصحية: أمراض الدم والأورام، والأمراض الأيضية النادرة، وإدارة مرض السكري، واللقاحات

· تعاون يرسخ جهود أبوظبي الدؤوبة لتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً في علوم الحياة ومركزاً متميزاً للابتكار

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 16 يونيو 2022 /PRNewswire/ — وقعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تعاون مشترك مع شركة “سانوفي”، العالمية للرعاية الصحية، وذلك ضمن زيارة وفد من أبوظبي إلى الولايات المتحدة. وسيتعاون الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، في أربع مجالات تشكل أولويات استراتيجية للرعاية الصحية، وتشمل أمراض الدم والأورام، والأمراض الأيضية النادرة، وإدارة مرض السكري، واللقاحات. ويأتي التعاون تعزيزاً لجهود أبوظبي الدائمة في ترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً في مجال علوم الحياة ومركزاً مميزاً للابتكار.

و وقعت اتفاقية التعاون، في مدينة بوسطن الأمريكية، كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي، وجان بول شوير، رئيس الشركة والمدير العام للرعاية المتخصصة لدى شركة سانوفي في منطقة الخليج.

تشمل الأنشطة الرئيسية للاتفاقية، التعاون لإطلاق مشروع بحث سريري وبروتوكول توظيف المرضى. فيما يتعلق بأمراض الدم والأورام ، اتفقت دائرة الصحة وشركة سانوفي على متابعة إنشاء مشاريع البيانات والبحوث السكانية لمرحلة متأخرة من سرطان الثدي والأورام السائلة واضطرابات الدم.

وستقدم سانوفي دعمها في إطلاق مشروع بحث سريري وبروتوكول تشخيص وتحديد المرضى، إضافة إلى المشاركة في المجموعة الاستشارية للسرطان التابعة لدائرة الصحة أبوظبي لتطوير سياسات هامة لمرضى السرطان من كبار السن. وكذلك، سيعمل الطرفان على إنشاء مشروع للتقصي والفحص للفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة من أجل الكشف عن الأمراض الأيضية النادرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

تماشياً مع جهود أبوظبي المستمرة لتحقيق صحة السكان ، سيتعاون الطرفان لدمج حلول الرعاية الصحية الرقمية ، بما في ذلك ( MyStar Space )، في مرافق الرعاية الصحية في أبوظبي، ودراسة نتائج وتأثير إدارة مرض السكري من النوع الثاني. ستعمد دائرة الصحة أبوظبي، على ضوء استمرار الإمارة في إطلاق المبادرات الهادفة إلى توعية الجمهور بقضايا الرعاية الصحية المهمة، إلى استخدام نتائج البحوث والدراسات لتثقيف المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. وتعزيزاً لجهود أبوظبي في سلاسل توريد اللقاحات، سيشهد التعاون إطلاق “أكاديمية سلسلة التوريد”، وهي مبادرة تهدف إلى توفير المعارف المتعلقة بسلسلة توريد اللقاحات وتعزيزها، وستقودها جهة معتمدة من “الاتحاد الدولي لإدارة المشتريات والتوريد” ( IFPSM ).

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي: “تسعى أبوظبي، من خلال تعزيز علاقات التعاون بشركاء عالميين، أبوظبي إلى قيادة الجهود البحثية المدعومة من شركاء عالميين للتعرف أكثر على مدى مرونة واستدامة قطاعات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وسبل توفير رعاية عالية الجودة للمرضى. ويسعدنا توقيع اتفاقية أخرى مع مؤسسة عالمية رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية مثل سانوفي، في وقت لا تدخر فيه أبوظبي جهداً لاستكشاف أفضل سبل التعاون التي تعود بالنفع على مجتمعاتنا المحلية والعالمية، وتدرك تماماً أهمية تضافر الجهود في قطاع الرعاية الصحية لإيجاد علاجات وحلول مبتكرة من شأنها مساعدتنا للتغلب على الأمراض المزمنة والخطيرة. وتتسم مجالات التعاون الأربعة بين دائرة الصحة أبوظبي وسانوفي بأهميتها البالغة على صحة المجتمع، متطلعين إلى جني ثمار هذا التعاون، وتقديم نتائج ناجحة تسهم في تعزيز حياة المرضى في جميع أنحاء العالم.”

من جانبه قال جان بول شوير، رئيس الشركة والمدير العام للرعاية المتخصصة لدى شركة سانوفي في منطقة الخليج: “إن تعاوننا مع دائرة الصحة أبوظبي يعكس مدى التزامنا بتحسين حياة الناس، من خلال الجيل الجديد من الأدوية، والاستثمارات المستمرة في البحوث الطبية، بالإضافة إلى توفير الدعم لمزودي الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة. ونأمل أن نسهم من خلال شراكتنا مع دائرة الصحة أبوظبي في معالجة القضايا الصحية الملحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وأن نشارك بدور إيجابي ومؤثر في مسيرة قطاع الرعاية الصحية في الدولة. ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا والعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة المرضى والمجتمعات.”

ويقوم وفد يترأسه معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ويضم عدداً من الممثلين عن مؤسسات ودوائر حكومية في الإمارة، بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية عموماً وفي الابتكار في علوم الحياة على وجه الخصوص. وتهدف الزيارة إلى وضع آليات مستدامة لمواصلة الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في كلا البلدين واستعراض المقومات التي تتمتع بها المنظومة الصحية المتميزة في إمارة أبوظبي. ومن المقرر أن تشهد الزيارة باقة من الاجتماعات وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركاء البارزين لاستكشاف وتفعيل أوجه التعاون في علوم الحياة وأدلة العالم الحقيقي، والصحة الرقمية، والبحث والتطوير، وسلاسل التوريد وغيرها من المجالات الأخرى. وتهدف الزيارة إلى وضع آليات مستدامة لمواصلة الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في كلا البلدين واستعراض المقومات التي تتمتع بها المنظومة الصحية المتميزة في إمارة أبوظبي.

ويشهد الوفد مشاركة ممثلين عن عشر جهات رئيسية تمثل منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي بما في ذلك دائرة الصحة أبوظبي، مكتب أبوظبي للاستثمار، مبادلة للرعاية الصحية، جي42 للرعاية الصحية، موانئ أبوظبي، شركة القابضة ADQ ، الاتحاد للشحن، جامعة خليفة، حياة-فاكس، وشركة بيور هيلث.

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