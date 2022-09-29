‫ضمن دراسة استقصائية شملت 130 ألف شخص من 13 دولة,  مؤسسة مبادرة الاستثمار المستقبلي (FII) تكشف عن أن الأولوية القصوى عالمياً هي مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

تم الكشف عن نتائج الاستطلاع العالمي في قمة الأولويات الرئيسية في مدينة نيويورك

الرياض، المملكة العربية السعودية, 29 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — كشفت مؤسسة مبادرة الاستثمار المستقبلي (FII) خلال قمة الأولويات الرئيسية التي عقدتها المؤسسة في مدينة نيويورك يوم الخميس 22 سبتمبر/أيلول، عن نتائج دراسة استقصائية عالمية شملت 130 ألف مواطن من 13 دولة، بالشراكة مع شركة Ipsos الرائدة في أبحاث الأسواق، هدفت إلى توفير المزيد من البيانات والمعلومات عن أهم المحاور التي يجب التركيز عليها مستقبلاً لرفع مستوى جودة الحياة عالمياً والاستجابة لتطلعات الشعوب.

وكشفت الدراسة عن أن الأولوية القصوى والتحدي الذي يواجه معظم الأفراد عالمياً هو ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على حياتهم اليومية، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة والمحاور ضمن الدراسة تضمنت القطاعات والمسائل الحيوية التي تهم الأفراد والمجتمعات.

وبينت الدراسة بأن الفقر وعدم المساواة الاجتماعية يأتي في المرتبة الثانية ضمن أولويات المجتمعات، يليها مسألة البطالة في المرتبة الثالثة، بينما احتل موضوع الاحتباس الحراري المرتبة السابعة ضمن أولويات الأفراد، وأتت جائحة كوفيد-19 العالمية وتبعاتها في المرتبة الثامنة.

وكشف الاستطلاع بأنه وبالرغم من أن المواطنين من ذوي الدخل المرتفع والدول الأفريقية كان لديهم نظرة سلبية حول مستقبلهم الشخصي ومستقبل بلادهم، فإن مواطني الدول الآسيوية الناشئة بما في ذلك الصين والهند والمملكة العربية السعودية كانوا أكثر تفاؤلاً بهذا الخصوص.

تم الكشف عن نتائج الاستطلاع في قمة الأولويات لمؤسسة مبادرة الاستثمار المستقبلي ( FII )، التي عقدت على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، واستضافت القمة نخبة من المتحدثين البارزين من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الملحة وإيجاد حلول لمساعدة قادة العالم في معالجة أولويات الشعوب. وتضمنت لائحة المتحدثين معالي ياسر الرميان، محافظ إدارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة أرامكو، وسعادة داشو تشيرينغ تابغاي، رئيس وزراء بوتان السابق، وسعادة هيلي ثورنينغ شميدت، رئيسة وزراء الدنمارك السابقة وغيرهم من صناع التغيير على الصعيد العالمي.

وأشار ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة الاستثمار المستقبلي ( FII ) إلى أن الاستطلاع شكل علامة فارقة في الوقت الراهن تدق أجراس الإنذار للحكومات في جميع أنحاء العالم، خصوصاً مع تصاعد القلق للغاية بين الشعوب من ارتفاع تكاليف المعيشة حسب نتائج الدراسة.

وأضاف ريتشارد: ” تشكل نتائج الدراسة خطوة هامة لوضع خارطة طريق لمعالجة هذه المخاوف، وتتمثل مهمتنا في معهد مبادرة الاستثمار المستقبلي ( FII ) في تحديد التحديات العالمية التي تواجه البشرية، وإيجاد حلول عملية لمساعدة القادة وصناع القرار على معالجتها، وهذا هو السبب الرئيسي لعقدنا لهذه القمة ذات الأولوية في نيويورك في نفس الأسبوع الذي تجتمع فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون لها تأثير أكبر على صناع القرار “.

قامت مؤسسة مبادرة الاستثمار المستقبلي ( FII ) بإجراء الاستطلاع بهدف تحديد الأولوية القصوى للأفراد من خلال دراسة مجموعة واسعة من التركيبة السكانية، وتمت مناقشة نتائج الاستطلاع في القمة من قبل نخبة من الخبراء الذين أكدوا على الحاجة إلى العمل على مستوى عالمي لتلبية الأولوية القصوى للشعوب.

في الشهر المقبل، ستستضيف مؤسسة مبادرة الاستثمار المستقبلي ( FII ) حدثها الرائد، مبادرة مستقبل الاستثمار، في الرياض في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن يشارك في الحدث أكثر من 300 متحدث و5000 مندوب.

ملاحظات للمحرر:

يمكن العثور على تفاصيل الحملة هنا: https://fii-institute.org/ pillars/think/#priority-report .

نُبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ( FII )

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ( FII ) هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد: ألا وهو التأثير في الإنسانية. تم إطلاق المؤسسة في عام 2019، ونشرت العديد من التقارير، واستضافت العديد من المنصات الدولية، وأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع لخلق مستقبل أكثر استدامة للبشرية.

تتبنى المؤسسة المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG )، وتدعم ألمع العقول وتحويل الأفكار إلى حلول واقعية ضمن خمسة مجالات تركز عليها المؤسسة: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.