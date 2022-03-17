‫صندوق الأوبك يوافق على مبلغ 233 مليون دولار أمريكي لدعم التنمية العالمية

كوسوفو: يدعم القرض الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار أمريكي لبرنامج التمويل العام والنمو الاقتصادي أولويات الحكومة المنصوص عليها في استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تهدف الي تعزيز الشراكات والانتقال إلى إاقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. ويعمل البرنامج، الذي تم تطويره مع مجموعة البنك الدولي، على تحسين الشفافية المالية وتعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال تبسيط الإطار التنظيمي للبلد وتمكين الإصلاحات البيئية في قطاعي الطاقة وإدارة النفايات.

باكستان: يمول القرض الذي تبلغ قيمته 72 مليون دولار أمريكي إنشاء مشروع سد موهمند متعدد الأغراض لتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المعدات. ويحتوي السد علي خزان سعة 1.6 مليون متر مكعب وأنفاق تحويل تغذي قنوات الري الجديدة والقائمة. وسيزيد سد موهمند بمجرد اكتماله، قدرة الطاقة المتجددة المثبتة بمقدار 800 ميجا وات ويوفر مياه الشرب المستدامة لمليوني ساكن في مدينة بيشاور. كما سيعمل المشروع أيضا علي تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج المحاصيل المزروعة على ما يقرب من 15000 هكتار من الأراضي الزراعية، مع تحسين قدرة المنطقة علي الصمود أمام الفيضانات.

أوزبكستان: إن قرضا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبرنامج تسريع الانتقال في أوزبكستان سوف يدعم انتقال البلاد إلى اقتصاد السوق من خلال تحسين تخصيص الموارد وتمكين استثمارات القطاع الخاص. ويتضمن البرنامج تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الشفافية ومبدأ المساءلة المالية، وزيادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

زمبابوي: يهدف قرض قيمته 15 مليون دولار أمريكي لمشروع المجموعة المعنية بالزراعة لأصحاب الحيازات الصغيرة إلى زيادة دخل الأسرة، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية لأكثر من 390000 شخص في خمس مقاطعات من البلاد من خلال تطوير سلاسل القيمة وتوفير البنية التحتية. ويمول قرض صندوق الأوبك إنشاء شبكات ري صغيرة الحجم قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ، وإصلاح 90 كيلومتر من الطرق الفرعية وتركيب مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي.

كما وافق مجلس الإدارة أيضا على ثلاث منح بقيمة إجمالية قدرها 6 مليون دولار أمريكي لمنشآت التعاون الفني المشترك لصندوق الأوبك مع ثلاثة شركاء في التمويل المشترك: بنك التنمية الآسيوي (3 مليون دولار أمريكي) ومصرف التنمية لأمريكا اللاتينية (1 مليون دولار أمريكي) والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (2 مليون دولار أمريكي). وسيتم استخدام التسهيلات في المقام الأول لتمويل تجهيزات المشروع المتعلقة بالأنشطة، مثل دراسات الجدوى، للمساعدة في ضمان تحسين جاهزية المشروع، وبناء خط أنابيب قوي من العمليات السيادية وغير السيادية القابلة للتمويل المصرفي. وتشمل القطاعات المحتملة الزراعة، الطاقة، النقل، المياه والصرف الصحي، والتصنيع والخدمات.

نبذة عن صندوق الأوبك

صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك) هو المؤسسة التنموية الوحيدة المفوضة عالميا التي تقدم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء بصورة حصرية. وتعمل المنظمة بالتعاون مع شركاء من الدول النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الأقتصادي والتقدم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في جميع أنحاء العالم. وتأسس صندوق الأوبك بواسطة الدول الأعضاء في منظمة الأوبك في عام 1976 بهدف مميز يتمثل في دفع التنمية، وتقوية المجتمعات وتمكين الشعوب. ويرتكز عملنا على الأفراد، ويركز على تمويل المشروعات التي تلبي الاحتياجات الضرورية، مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف (وخاصة االمتعلقة بالمشاريع الصغري والصغيرة والمتوسطة) والمياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم. وخصص صندوق الأوبك حتى الآن أكثر من 22 مليار دولار أمريكي لمشاريع التنمية في أكثر من 125 دولة بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بــ 187 مليار دولار أمريكي. وحصل صندوق الأوبك علي تصنيف فوق الممتاز / توقعات مستقرة من قبل مؤسسة فيتش وتصنيف ممتاز/ توقعات إيجابية من قبل شركة ستاندارد آند بورز في عام 2021. وتتمثل رؤيتنا في عالم تكون فيه التنمية المستدامة حقيقة واقعة بالنسبة للجميع.